மோங் பழம்... ஸ்டீவியா இலை: வேளாண் பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வாய்ப்பு!

தென்மேற்கு சீனாவைத் தாயகமாகக் கொண்ட மோங் பழங்களை ஹிமாசலப்பிரதேசம், பலம்பூர் மாவட்டத்தில் விளைய வைத்து இந்திய விஞ்ஞானிகள் சாதனை படைத்துள்ளனர்.

மோங் பழக்கொடிகள் மலைக்காடுகளில் படர்ந்து வளரும் தன்மை உடையவை. இவை விதைக்கப்பட்டதில் இருந்து 8 மாதங்களில் கனிகளைக் கொடுக்கும். இந்தியாவின் தட்பவெப்பம் 3 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மாறக்கூடியது என்பதால், இந்தப் பழங்களை இங்கு விளைவிப்பது மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்து வந்தது. என்றாலும், முதல்முறையாக, Indian Institute of Himalayan Bio-resource Technology (IHBT) மற்றும் Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) ஆய்வுக்கூட விஞ்ஞானிகள் தற்போது மோங் பழங்களை இங்கு விளைவித்துள்ளதோடு, அவற்றின் வகைகளை அதிகரித்து மேம்படுத்தும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மோங் பழங்கள் சர்க்கரையைப் போல 30 மடங்கு இனிப்புச் சுவை உடையவை. இதன் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட சாறு, பெளடர் போன்றவை 300 மடங்கு இனிப்புச் சுவை உடையவை. என்றாலும், இவற்றில் கலோரிகள், கார்போஹைட்ரேட், சோடியம், கொழுப்பு போன்றவை (0%) இல்லை. அதோடு, இதைச் சாப்பிடுவோரின் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு கூடுவதில்லை (Sugarfree). கலோரிகள் இல்லை என்பதால், உடல் பருமன் தடுக்கப்படுகிறது. ஒவ்வாமை எதிர் மருந்தாகவும் இது பயன்படுகிறது. அமெரிக்க தரச்சான்று நிறுவனத்தால் பக்கவிளைவுகள் அற்றது என்ற சான்று பெற்றது.

தற்போதைய நிலையில், நம் நாட்டில் 7 கோடி பேர் டைப் -2 நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தப் பிரச்னையில் இந்தியா சர்வதேச அளவில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

இந்நிலையில், நீரிழிவு நோயைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கவும், புதிய நோயாளிகள் உருவாவதை தடுக்கவும், நம் நாட்டில் மோங் பழங்களை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்வது அவசியம். தற்போது, இவை சர்வதேச அளவில் மிகக் குறைவாகவே உற்பத்தி செய்யப்படுவதால், அதிக விலை கொடுத்து வாங்கும் நிலை உள்ளது.

இதுகுறித்து CSIR-IHBT-யின் இயக்குநர் டாக்டர் சஞ்சய்குமார் கூறுகையில், "நம் நாட்டில் உள்ள 7 கோடி நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு மிக அற்புதமான மருந்து இந்தப் பழம். இதை ஆராய்ச்சி நிறுவன பண்ணையில் சோதனை முறையில் உற்பத்தி செய்வதில் வெற்றி பெற்றுள்ளோம். தற்போது இந்தப் பழங்களில் இருந்து சாறு மற்றும் பெளடர் தயாரிப்பதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். மிக விரைவில் மோங் பழச் சாறுகள், மென்பானங்கள் இந்திய சந்தைகளில் கிடைக்கும்'' என்றார்.

IHBT-யின் மூத்த விஞ்ஞானி டாக்டர் புரோபிர் குமார் பால் கூறுகையில், "மோங் பழ விதைகளை எங்களது ஆராய்ச்சி அமைப்பு மூலம் சீனாவில் இருந்து பெற்று இந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம். வேளாண் தொழில்நுட்பம், உரிய சாகுபடியாளர்கள், அறிவியல் உத்திகள் போதிய அளவில் இல்லாததால், பிறநாடுகள் இதை வணிகரீதியாகப் பயிரிடவில்லை. தற்போது, நாங்கள் அனைத்து உத்திகளையும் கையாண்டு இந்த பழத்தை வெற்றிகரமாக இந்தியாவில் விளைவித்துள்ளோம்'' என்றார்.

இப்போது கிடைக்கும் மோங் பழங்கள், இயற்கை இனிப்புக்கான சந்தையில் 2.2 சதவீதத்தையே நிரப்பி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. சர்வதேச அளவில் நீரிழிவு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க, அதிகரிக்க மோங் பழங்களின் தேவை அதிகரிக்கும். குறிப்பாக, வரும் 2026-இல் மோங் பழங்களின் சர்வதேசச் சந்தை மதிப்பு ரூ. 2,660 கோடியாக இருக்கும் என்றும் டாக்டர் பால் கூறுகிறார்.

இதற்கு முன்னதாக சர்க்கரைக்கு மாற்றாக இருப்பது ஸ்டீவியா தாவரம் (stevia plant). இதன் பூர்வீகம் பராகுவே. இந்த செடியின் இலைகள், மோங் பழங்களை ஒத்த சுவையுடையவை. தொடக்கத்தில் இது பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக சில ஆய்வுகள் கூறினாலும், தொடர்ந்து வந்த ஆய்வுகளுக்குப் பிறகு அனைத்து நாடுகளாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

இந்தியாவில், சில மாநிலங்களில் மட்டுமே குறைந்த அளவில் விளைவிக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் இது சீனிதுளசி என அறியப்படுகிறது. ஸ்டீவியாவை ஓர் ஏக்கரில் பயிரிட முதலாண்டில் ரூ. 3.5 லட்சம், பிறகு அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்கு ரூ. 2 லட்சம் என 3 ஆண்டுகளுக்கு மொத்தம் ரூ. 5.2 லட்சம் செலவாகும். அதேநேரத்தில், 3 ஆண்டுகளில் இதன் மொத்த விற்றுமுதல் ரூ. 16.2 லட்சம் கிடைக்கும். நிகர லாபம் சராசரியாக ரூ. 11 லட்சம் கிடைக்கும் என கூறப்படுகிறது. ஸ்டீவியா பயிரிட்ட 4 மாதங்களில் பலனளிக்கத் தொடங்கும்.

உலக அளவில் சர்க்கரைக்கு மாற்றான இயற்கை இனிப்புக்கான சந்தை வரும் 2022-இல் ரூ. 96 ஆயிரம் கோடியாகவும், ஸ்டீவியாவின் சர்வதேச சந்தை ரூ. 5 ஆயிரம் கோடியாகவும் இருக்கும் என Industry ARC Report தெரிவிக்கிறது.

இந்தச் சூழலைப் பயன்படுத்தி, இங்குள்ள வேளாண் பட்டதாரிகள் விவசாயிகளுடன் இணைந்து மலைகளில் இயற்கையான முறையிலோ அல்லது பசுமை இல்லக் கூடங்கள் அமைத்தோ மோங் பழங்களை உற்பத்தி செய்யலாம். அதேபோல, ஸ்டீவியா பயிரிடுவதில் விவசாயிகளுக்குத் தேவையான தொழில்நுட்பங்களை வழங்கி, அவர்களுடன் தொழில்முறை கூட்டாளிகளாக இணைந்து செயல்படலாம். இதன்மூலம், வேளாண்மையில் புதிய போக்கு தோன்றி பலருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைப்பதுடன், மோங் பழங்கள், ஸ்டீவியா சார்ந்த Sugarfree பொருள்களை உற்பத்தி செய்து, பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சந்தையைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும்.

