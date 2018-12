புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கான உளவியலாளரிடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்கள் மருத்துவருக்கான காத்திருப்போர் அறையில் இருக்கிறார்கள். நடாஷா எனும் பெண்ணும் அங்கு காத்திருக்கிறாள். அவர்கள் இடையிலான உரையாடலில் bark up the wrong tree எனும் சொற்றொடரின் அர்த்தம் என்ன என்ற கேள்வி வருகிறது.

புரொபஸர் விளக்குகிறார்.

புரொபஸர்: பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவில் ரக்கூன் வேட்டை பிரசித்தம். அப்போது அது ஒரு கேளிக்கை விளையாட்டாகவும் உணவுக்கான வேட்டையாகவும் இருந்தது. அமெரிக்கா செவ்விந்தியர்கள் வசமிருந்து ஆங்கிலேயர்கள் கைப்பற்றி ஆக்கிரமித்த பகுதி. வெள்ளையர்களுக்கு அது ஆரம்பத்தில் இருந்தே வேட்டைக்களம் தான். அவர்கள் முதலில் செவ்விந்தியர்களை வேட்டையாடினர்; வனத்திலுள்ள பறவைகள் மிருகங்களை கண்மூடித்தனமாய் வேட்டையாடி அழித்தனர். இதே மனநிலையுடன் தான் முயல் போன்ற சிறு பிராணிகளையும் வேட்டையாடினார்கள். இந்த வேட்டைக்கு அவர்கள் நாய்களை பயன்படுத்தினர். நாய்கள் இந்த பிராணிகளைத் துரத்திச் சென்று பிடிக்கும், காட்டிக் கொடுக்கும், சுடப்பட்ட பிராணிகளை தன் சொந்தக்காரரிடம் தூக்கி வரும். ரக்கூனை வேட்டையாடவும் இவ்வாறு நாய்களைப் பயன்படுத்தினார்கள். ஆனால் ரக்கூன் தந்திரமாக ஓடி ஒரு மரத்தில் ஏறி விடும். நாய் அம்மரத்தின் கீழ் நின்று குரைக்கும் போது அது பக்கத்து மரத்தில் ஏறி தப்பிக்கும். ஆனால் நாயின் மோப்ப சக்தி உயரங்களுக்குச் செல்லாது. அது, அம்மரத்தடியில் இருக்கும் ரக்கூன் வாசனையைக் கொண்டு ஏமாந்து போய் அங்கேயே நின்று குரைத்தபடி, தன் உரிமையாளரை அழைத்தபடி இருக்கும். அவர்கள் சென்று பார்த்தால் ரக்கூன் இருக்காது. அவர்கள் வேறு எங்காவது சென்று தேடினாலும் நாய் விடாது. அது விடாப்பிடியாய் அந்த மரத்தின் கீழ் நின்று குரைத்து அங்கே தான் ரக்கூன் இருக்கிறது என ரகளை பண்ணும். தவறான இலக்கைக் கண்டு ரகளை செய்ய முனைவது என்பது மனித சுபாவமும் தான். இதைத் தான் bark up the wrong tree எனும் சொலவடை (idiomatic

expression) சுட்டுகிறது. இதன் பொருள் to mistake one’s object, to completely misunderstand something.

கணேஷ்: சார்... எனக்கு இந்த வேட்டைக் கதை ஒரு சம்பவத்தை நினைவுக்குக் கொண்டு வருது. அப்போ நான் ஐந்தாம் வகுப்பில படிச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரு மாணவனோட ஸ்கூல் கட்டணம் காணாம போயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் புதுசா வந்த ஒரு பையன் மேல சந்தேகம். அவன் கிட்ட எப்பவுமே சில்லறை புரளும். வகுப்புக்கு அடிக்கடி மட்டம் அடிப்பான். திமிரா இருப்பான். எங்க வகுப்போட பொறுப்பு ஆசிரியர் எல்லாரையும் உட்கார வச்சு விசாரிச்சார். அந்த பையனோட பையை குறிப்பா எல்லார் முன்னாடியும் சோதிச்சார். பைக்குள்ளே இருந்து கடிகாரங்கள், தாத்தாவோட கண்ணாடி, காசு, சின்ன சின்ன பொருட்கள் எல்லாம் வெளியே வருது. ஆனால் தொலைஞ்ச பணம் கிடைக்கல. பதிலுக்கு அந்த பையன் திருடன்கிற பிம்பம் உருவாகிடுச்சி. ஆசிரியர் அவனை நிறைய அடிச்சார். அவன் அப்பாவுக்கு போன் செஞ்சார். அவன் அழவேயில்ல. எல்லாரும் சிரிச்சோம். ஆனால் இப்போ யோசிக்க அது தப்புன்னு புரியுது. Our class teacher barked up the wrong tree. அந்த பையன் திருடல. அவன் வீட்டிலேயிருந்து கொஞ்சம் திருடியிருக்கான். ஆனால் அவன் திருடன் இல்ல.

நடாஷா: ஹ்...ம்ம்ம்...

புரொபஸர்: என்னாச்சு? அவன் சொன்ன சம்பவம் ரொம்ப கவலை தருதில்ல. நிறைய வகுப்பறைகளில் நடக்கிற கொடுமை தான்.

நடாஷா: சர், I am into cart abandonment again. நான் திருந்தவே போறதில்ல.

கணேஷ்: அதென்ன சார் cart abandonment?

புரொபஸர் நடாஷாவிடம் இருந்து ஸ்மார்ட் போனை வாங்குகிறார்: கொடும்மா! இவங்க அமேசான் கார்ட்டில் பதினைந்து பொருட்களை வைத்திருக்கிறார் - மொத்தம் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பதினாயிரம். இவ்வளவு பொருளையும் வாங்காம அப்படியே விட்டுட்டு ஆப்பை மூடிடுவாங்க. அடுத்த நாள் திரும்பவும் திறக்கும் போது கார்ட்டில் போட்டு வச்சதை அழிக்க மனசு வராது; ஆகையால கூடுதலா வாங்கி சேர்ப்பாங்க. இதைத் தான் cart abandonment என்கிறாங்க நடாஷா. இது ஒரு நவீனச் சொல். இது மாதிரி இன்னிக்கு இருக்கிற இணைய வர்த்தகத்தோட தாக்கத்தினால பல புதிய ஆங்கிலச் சொற்கள் வந்துக்கிட்டிருக்கு.

நடாஷா: யெஸ், what about recommerce?

(இனியும் பேசுவோம்)