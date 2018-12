இடா ஸ்கடர் வேலூரில் ஒரு பெண்களுக்கான மருத்துவக் கல்லூரியைத் தொடங்க வேண்டியதன் அவசியத்தை மிஸஸ் லூஸி பீபடி - யிடம் எடுத்துச் சொன்னார். வேலூர் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் உள்ள பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் நிலைமையை விளக்கமாக எடுத்துக் கூறி, அவர்களுக்காகவே ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியை உருவாக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார். ஆனால் மிஸஸ் பீபடி அதை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. அதன் பிறகு இடா "காலேஜ் ஹில்' இல் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அவரை அழைத்துச் சென்றார். அங்கு இந்தியப் பெண்மணிகள் மருத்துவத்துறையில் எப்படியெல்லாம் பணியாற்றுகிறார்கள் என்பதை மிஸஸ் லூஸி நேரடியாகத் தெரிந்து கொண்டார். லாஸி அதன் பிறகு தனது கருத்தை மாற்றிக் கொண்டார்.

பெண்கள் மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்க அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்திலுள்ள கிறிஸ்துவ மிஷனரிகளின் வழியாக நன்கொடை திரட்ட உதவினார். பின்னர் செüத் இண்டியன் மிஷனரி அசோசியேஷன் (SIMA) வேலூரில் பெண்களுக்காக ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியை உருவாக்குவதற்கு உதவியது.

1914 - இல் இடா அமெரிக்காவுக்குச் சென்று நிதியையும் மருத்துவமனைக்குத் தேவையான மருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்களையும் திரட்ட முயற்சி செய்தார். ஆனால் அப்போது முதல் உலகப்போர் நடந்து கொண்டிருந்ததால் அவருடைய திட்டம் நிறைவேறவில்லை. 1915-இல் அவருக்குக் கிடைத்த பதில்: "நோ பில்டிங் நோ மணி நோ ஸ்டாஃப்' (NO BUILDING NO MONEY NO STAFF) என்பதேயாகும்.

1916 -இல் செüத் இண்டியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் புதிய மருத்துவக்கல்லூரி தொடங்குவதற்கான 200 ஏக்கர் நிலத்தை அங்கீகாரம் செய்தது.

ஆனாலும் மனம் தளராத இடா ஸ்கடர் வந்திருந்த 69 விண்ணப்பங்களைப் பரிசீலனை செய்து 17 விண்ணப்பதாரர்களைத் தேர்வு செய்தார். 1918-இல் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தின் அங்கீகாரத்துடன் "யூனியன் மிஷனரி மெடிக்கல் ஸ்கூல் ஃபார் உமன்' என்ற பெண்கள் மருத்துவக் கல்லூரி சென்னை மாகாண ஆளுநரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. இதுவே வேலூர் சி.எம்.சி. மருத்துவக் கல்லூரியின் தொடக்கமாகும். முதல் பேட்ச்சில் உள்ள17 மாணவிகள் மருத்துவக் கல்வியை முடித்தனர். அவர்களை ஆபிஸர்ஸ் லைன் என்ற இடத்தில் தங்க வைத்தார். சில ஆண்டுகளிலேயே மாணவிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து 14 ஆயிற்று. இடா ஸ்கைடர் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து மருத்துவக் கல்வியை அவர்களுக்குச் சொல்லிக் கொடுத்தார். நோயாளிகளிடம் எப்படி கனிவுடனும் பணிவுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு கற்பித்தார். இதுவே அவர்களை இடாவை குருவாக ஏற்றுக் கொள்ள முக்கிய காரணமாக இருந்தது.

முதன்முதலாக இந்த 14 பேரும் சென்னை மாகாணத்தில் உள்ள மருத்துவத் தேர்வு எழுதும்போது 20 சதவீதமே தேர்ச்சி சதவீதமாக இருந்தது.

1922 - ஆம் ஆண்டு மிஸ் பீபடி ராக்பெல்லர் பவுண்டேஷன் மூலமாக 1 மில்லியன் டாலர் வேலூர் மருத்துவமனைக்கு நன்கொடையாகக் கேட்டார். அவர்கள் 2 மில்லியன் டாலர் கொடுத்தார்கள். இருந்தும் 50 ஆயிரம் டாலர் பற்றாக்குறையாக இருந்தது.

ஆர்க்காடு மிஷன் அசம்பிளி 200 ஏக்கர் நிலத்தை நன்கொடையாகக் கொடுத்தது. நிறைய உள்ளூர் ஆதரவு, வெளிநாடுகளில் இருந்து கிடைத்த உதவி, இடா ஸ்கடரின் நோக்கத்துக்கு உதவியாக இருந்தன.

1932 - இல் விரிவாக்கப்பட்ட இந்தக் கல்லூரி கவர்னர் ஜார்ஜ் ஸ்டேன்லியால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இதன் பின்னர் எண்ணற்ற மருத்துவர்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து இடா ஸ்கடருக்கு நன்கொடை அளித்தார்கள். நேரடியாக வந்தும் உதவி செய்தார்கள். 1945 - இல் இந்த மருத்துவமனையில் கல்வி கற்க ஆண்களும் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டனர். 1952 ஆம் ஆண்டு உலகின் சிறந்த 5 மருத்துவர்களில் ஒருவராக இடா úஸாபியா ஸ்கடர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

மே 24, 1960- ஆம் ஆண்டு 90 வயதில் டாக்டர் இடா ஸ்கடர் கொடைக்கானலில் மறைந்தார்.

இன்று வேலூர் சி.எம்.சி. யில் எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பில் சேர 100 மாணவர்களும், போஸ்ட் கிராஜூவேஷன் டிப்ளமோ கோர்ஸுக்கு 11 துறைகளில் 48 மாணவர்களும், போஸ்ட் கிராஜூவேஷன் பட்டப் படிப்புகளுக்கு 20 எம்டி பிரிவுகளிலும் 5 எம்எஸ் பிரிவுகளிலும் 143 மாணவர்களும், ஹையர் ஸ்பெஷாலிட்டி என்று சொல்லக் கூடிய டிஎம் துறையிலும் எம்சிஎச் -இலும் (DM/MCH) ஆண்டொன்றுக்கு 62 மாணவர்கள் பயில்கின்றனர். இங்கு எம்எஸ்ஸி பயோ ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ், எபிடமியாலஜி மெடிக்கல் பிஸிக்ஸ் - இல் ஆண்டொன்றுக்கு 21மாணவர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இது தவிர மாஸ்டர் ஆஃ பப்ளிக் ஹெல்த், எம்எஸ் பயோ என்ஜினியரிங்கில் 17 மாணவர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஃபெலோஷிப் படிப்புகளில் 6 பிரிவுகளில் ஆண்டொன்றுக்கு 26 மாணவர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப் என்ற துறையில் ஆண்டொன்றுக்கு 59 பிரிவுகளில் 106 மாணவர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். நர்சிங் படிப்பதற்கு ஆண்டொன்றுக்கு 100 மாணவர்களும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங்கில் 100 மாணவர்களும், 12 போஸ்ட் டிப்ளமோ கோர்ஸ்களில் 178 மாணவர்களும் ஆண்டொன்றுக்குச் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

பிஎஸ்சி நர்சிங்கில் 100 மாணவர்களும், பிஎஸ்சி ஃபார் ட்ரெயின்டு நர்சிங்கில் 50 மாணவர்களும், எம்எஸ்சி நர்சிங்கில் 29 மாணவர்களும், ஃபெலோஷிப்ஸ் இன் நர்சிங்கில் உள்ள 4 துறைகளில் 18 மாணவர்களும் பயில்கிறார்கள்.

இதுதவிர தொலைதூரக் கல்வியில் மாஸ்டர் ஆஃப் மெடிசன் இன் ஃபேமிலி மெடிசன் , போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிப்ளமோ இன் ஜீரியாட்ரிக்ஸ் சென்னையில் உள்ள டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவப்பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து ஆண்டொன்றுக்கு 100 மாணவர்களும், போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் ஃபேமிலி மெடிசன் என்ற மத்திய அரசின் கீழ் நேஷனல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் (NRHM) வாயிலாக ஆண்டொன்றுக்கு 200 மாணவர்களும் , டிஸ்டன்ஸ் ஃபெலோஷிப்ஸ் இன் டயபடிக்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் -இல் 75 மாணவர்களும், போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிப்ளமோ இன் ஜீரியாட்ரிக்ஸ் படிப்பில் 20 மாணவர்களும், கம்யூனிடி லே லீடர்ஸ் ஹெல்த் ட்ரெயினிங் சர்டிபிகேட் (community lay-leaders health training certificate-CLHTC) 300 பேருக்கும், கம்யூனிட்டி டென்டிஸ்ட் 16 பேருக்கும் தொலைதூரக் கல்வியாக வழங்கப்படுகிறது.

இது தவிர அலைடு ஹெல்த் சர்வீஸஸ் ஸ்கில் 19 துறைகளில் இந்தியாவில் எங்கேயும் இல்லாத அளவு மிகச்சிறந்த பிஎஸ்சி பாடங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. பிஎஸ்சி நியூரோ எலக்ட்ரிக் பிஸியாலஜி, பிஎஸ்ஸி மெடிகல் சோசியாலஜி, பிஎஸ்சி மெடிகல் ரெக்கார்ட் சயின்ஸ், பிஎஸ்சி கிரிட்டிகல் கேர் டெக்னாலஜி, பிஎஸ்சி நியுக்ளியர் மெடிசன் டெக்னாலஜி இவையெல்லாம் வேறு எங்கும் அதிகமாகக் கேள்விப்படாத படிப்புகளாகும்.

உதாரணமாக நீங்கள் பிஎஸ்சி நியூக்ளியர் மெடிசன் டெக்னாலஜி படித்தீர்கள் என்றால் 3 ஆண்டுகளில் பிளஸ் 1 ஆண்டு இன்டெர்ன்ஷிப் முடித்தவுடன் அமெரிக்காவில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற ஜான் ஹாப்கின்ஸ் மெடிகல் பள்ளியில் எம்எஸ்சி நியூக்ளியர் மெடிசன் டெக்னாலஜி படிக்கலாம். சிஎம்சியின் புகழ் உலகெங்கும் இருப்பதால் இங்குள்ளதுணை மருத்துவப் படிப்புகள் உலகில் எங்கு சென்றாலும், இவர்களுக்கு நிறைய நடைமுறை மருத்துவ அனுபவங்கள் அதிகமாக இருப்பதால் இவர்களைத் தனித்துக் காட்டும்.

இதேபோன்று இங்கு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ கோர்ஸுகளும் உள்ளன. இதுதவிர டிப்ளமோ கோர்ஸுகளில் 9 பிரிவுகளில் 42 மாணவர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

2017-இல் சிஎம்சி சித்தூரில் ஒரு வளாகமும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது வேலூர் செல்லும் வழியில் சிஎம்சி கன்னிகாபுரம் என்ற இடத்தில் ஒரு புதிய மருத்துவமனையைக் கட்டி வருகிறார்கள்.

2013-இல் 1500 படுக்கை வசதியுடன் மல்டி ஸ்பெஷாலிடி மருத்துவமனை கட்ட அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. அது 20 டிசம்பர் 2016 -இல் அவசரச் சிகிச்சைக்கும், விபத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இந்த மருத்துவமனை ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

வேலூரில் மிகப் பெரிய மருத்துவமனையும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளிலும் பல மருத்துவமனைகள் தொடங்கப்பட்டு, இடா ஸ்கடரின் கனவு நனவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மருத்துவமனையின் அடிப்படை மருத்துவம் என்பது நோயின் அடிப்படையான காரணத்தைக் கண்டறிந்து, அது உடல் உறுப்புகளைப் பாதிப்பதை அறிந்து, அந்த நோயைத் தீர்க்க மருத்துவத்தின் பலதுறைகளைக் கலந்தாலோசித்து, ஏழை, பணக்காரன், ஜாதி, மத வேறுபாடின்றி எல்லா நோயாளிகளுக்கும் சிகிச்சை அளித்து நோயை வேரோடு களைவது தான். இது இந்த மருத்துவமனையின் சிறப்பாகும். இதேபோன்று செயல்படும் மருத்துவமனைகள் இந்தியாவில் மிக மிகக் குறைவு.

