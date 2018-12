விண்வெளி சம்பந்தமான படிப்புகளை இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அன்ட் டெக்னாலஜி கல்வி நிறுவனம் நடத்துகிறது.

மத்திய அரசின் விண்வெளித்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அன்ட் டெக்னாலஜி என்ற கல்வி நிறுவனம் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் தொடங்கப்பட்டு இயங்கி வருகிறது. விண்வெளி சம்பந்தமான பல்வேறு கல்வியை இந்நிறுவனம் வழங்கி வருகிறது. அந்த கல்வியைப் பயில்பவர்கள் விண்வெளி சம்பந்தமான அரசு துறை மற்றும் தனியார் துறைகளில் வேலைவாய்ப்புப் பெறலாம். விண்வெளித்துறை சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிப் படிப்புகளும் நடத்தப்படுகின்றன. இக்கல்வியை பெற்றவர்களுக்கு நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன.

இந்நிறுவனம் நடத்தும் படிப்புகள்:

undergraduate courses :

B.Tech (Avionics)

B.Tech (Aerospace Engineering)

Dual Degree :

Dual Degree (B. Tech + Master of

Science / Master of Technology)

Post Graduate courses:

M.Tech in Aerodynamics and Flight Mechanics

M.Tech in Structures and Design

M.Tech in Thermal and Propulsion

M.Tech in Control Systems

M.Tech in Digital Signal Processing

M.Tech. in RF and Microwave Engineering

M.Tech in VLSI and Microsystems

M.Tech in Power Electronics

M.Tech in Materials Science & Technology

Master of Science in Astronomy and Astrophysics

M.Tech in Earth System Sciences

M.Tech in GeoInformatics

M.Tech. in Machine Learning and Computing

M.Tech in Optical Engineering

M.Tech in Solid State Technology

Ph. D:

(i) Aerospace Engineering

(ii) Avionics

(iii) Chemistry

(iv) Earth and Space Sciences

(v) Humanities

(vi) Mathematics

(vii) Physics

மேலும் விவரங்களுக்கு :

Indian Institute of Space Science and Technology

Valiamala P.O., Thiruvananthapuram - 695 547

Kerala, India.

https://iist.ac.in/

-எம்.அருண்குமார்