செயற்கை உடலுறுப்புகளைத் தயாரிக்க...!  

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு செயற்கை உடல் உறுப்புகள் பெரிதும் பயன்படுகின்றன. தொழில் நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப செயற்கை உறுப்புகள் தயாரித்து விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. பண வசதி உள்ளவர்கள் பணம் கொடுத்து செயற்கை உறுப்புகளை வாங்கி பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் வசதியில்லாதவர்களுக்கு தன்னார்வ தொண்டு அமைப்புகள், அரசு நிறுவனங்கள் இலவசமாக செயற்கை உறுப்புகளை வழங்குகின்றன.

இந்த செயற்கை உறுப்புகள் தயாரிப்பது தொடர்பான படிப்புகள் பல கல்வி நிறுவனங்களால் நடத்தப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில் செயற்கை உடல் உறுப்புகளைப் பொருத்துவதற்கான அறுவை சிகிச்சை தொடர்பான படிப்புகளும் நடத்தப்படுகின்றன.

ஆர்தெடிக்ஸ் அன்ட் பிராஸ்தெடிக்ஸ் (Orthotics and Prosthetics) தொடர்பான அந்தப் படிப்புகளை படித்து அது தொடர்பான தொழில் நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்புப் பெறலாம் அல்லது சுயமாகத் தொழில் தொடங்கி வருவாய் ஈட்டலாம்.

ஆர்தெடிக்ஸ் அன்ட் பிராஸ்தெடிக்ஸ் (Orthotics and Prosthetics) சம்பந்தமான படிப்புகளை நடத்தும் கல்வி நிறுவனங்கள் :

ISHWAR Institute of Prosthetics & Orthotics - www.iipoinstitute.in

Rehabilitation Council of India - www.rehabcouncil.nic.in

National Institute for Locomotor Disabilities (Divyangjan)- http://www.niohkol.nic.in/departments-prosthetic-orthotic.html

Chakradhara Institute of Rehabilitation sciences - http://rehabsciences.org/

- எம்.அருண்குமார்