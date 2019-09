வான் உயிரியல் கல்வி...வானமெங்கும் தேடல்!

புவியில் நாம் தனித்து இருக்கின்றோமா என்ற கேள்வி சர்வதேச விஞ்ஞானிகளிடையே அண்மைக்காலமாக இருந்து வருகிறது. இந்த பிரபஞ்சத்தில் எங்கேனும் நம்மைப் போன்ற உயிரினங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை பெரும்பாலான அறிவியல் ஆய்வாளர்களுக்கு உள்ளது. இதைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யும் வான்உயிரியல் (Astrobiology) என்ற அறிவியல்துறை இன்று உலகம் முழுவதும் வளர்ந்து வருகிறது. இந்தியாவில், இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் (இஸ்ரோ) ஆதரவுடன் Indian Astrobiology Research Centre - IARC கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மையம் வான்உயிரியல் தொடர்பான கருத்தரங்குகள், மாநாடுகளை நடத்தி வருவதோடு, இதுகுறித்த ஆராய்ச்சிகளையும் ஊக்குவித்து வருகிறது.

இந்த மையத்தால் கடந்த 2017, மே மாதம் Life in Space என்ற தலைப்பில் தொடங்கப்பட்ட சர்வதேசக் கருத்தரங்கு மற்றும் பயிற்சிப் பட்டறை இந்தியாவின் பல நகரங்களில் நடைபெற்றுள்ளதோடு, 12-க்கும் அதிகமான வெளிநாடுகளிலும் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பயிற்சிப் பட்டறை வரும் மார்ச் 4ஆம் தேதி ராஜ்கோட்டிலும், மார்ச் 10ஆம் தேதி ஜெய்ப்பூரிலும் நடைபெற உள்ளது.

Astrobiology என்பது வாழ்க்கையின் தொடக்கம், பரிணாமம், பிரபஞ்சத்தில் வாழ்க்கைப் பரவல், ஏலியன்கள் என்ற வேற்றுகிரக உயிரினங்களைத் தேடும் உளவுத் தேடல் போன்றவை குறித்த ஆய்வுகளை உள்ளடக்கியது. இது ஓர் அறிவியல் என்பதற்கும் மேலாக, கலை, தத்துவம், வணிகம், பொறியியல் என்பதாகவும், வேகமாக வளர்ந்து வரும் விண்வெளி தொழில்துறையாகவும், விண்வெளி பொருளாதாரமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

இதையொட்டி, இந்திய வான்உயிரியல் ஆய்வு மையம் தற்போது International Diploma Program in Astrobiology - 2018 என்ற கோர்ûஸ இணையம் வழியாக நடத்தி வருகிறது.

பாடங்கள் இணையம் வழியாக கலந்துரையாடல் முறையில் Edmodo நிறுவன தொழில்நுட்பத்தின் மெய்நிகர் வகுப்பறை கற்பித்தல் முறையில் நடத்தப்படுகிறது. இந்த கோர்ஸில் சேர பொதுவான கட்டணம் ரூ. 3000. மாணவர்களுக்கு ரூ. 2500. வெளிநாட்டு பொதுப் பிரிவினருக்கு 75 யூரோ. மாணவர்களுக்கு 59 யூரோ. கட்டணம் செலுத்திய 3 நாள்களில் பாடங்கள் தொடங்கும். பாடங்கள் தொடங்கிய நாளில் இருந்து 6 மாதங்களுக்குள் மதிப்பீட்டுத் தேர்வில் பங்கேற்க வேண்டும். இதில், தேர்ச்சி பெறுவோருக்கு A+, A, B என்ற தரவரிசையில் சான்றிதழ்களும், சிறப்பிடம் பெறுவோருக்கு சான்றிதழோடு பதக்கங்களும் வழங்கப்படும்.

இதற்கான பாடத்திட்டங்கள் Life, Astrobiology, Extraterrestrial life in The Solar System, Search for Extraterrestrial Intelligence என்ற 4 தொகுதிகளைக் கொண்டது. இந்த கோர்ஸ் பொதுமக்கள், மாணவர்களுக்கு பிரபஞ்சம் குறித்தும், வாழ்க்கை குறித்தும் புரிதலை ஏற்படுத்தும். அதேநேரத்தில், அறிவியல் துறை மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் சேரவும், ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபடவும், வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை பெறவும் இந்த சான்றிதழ் படிப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

நம் நாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் Astrobiology குறித்த தனி கோர்ஸ் இல்லை என கூறப்படுகிறது. ஆனால், Florida Institute of Technology, Pennsylvania

State University, University of California

உள்ளிட்ட சுமார் 15 பல்கலைக்கழகங்களிலும், கனடாவின் McGill University,

McMaster University, ஸ்வீடனில் Lund,

Stockholm Universities, UK-வில் உள்ள ex, University college London, East Anglia, Edinburg, St. Andrews, Imperial college, ஆஸ்திரேலியாவின் University of New South Wales, Center for Astrobiology என இன்னும் சில நாடுகளிலும் Astrobiology-யில் இளநிலை பட்டம் முதல் முனைவர் பட்டம் வரையிலான படிப்புகள் உள்ளன.

தற்போது இந்தத் துறையில் வேலைவாய்ப்புகள் குறித்த கேள்வி எழுந்தாலும், வளர்ந்த நாடுகளில் தனியார் நிறுவனங்களும் இதில் ஆய்வுகளை முன்னெடுத்து வருவதால், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தத் துறை வணிகரீதியில் உச்சம்பெறும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. கல்வி, வேலை என்பது ஊதியம் சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது நீடித்த உற்சாகம் சார்ந்ததும் கூட. அந்த உற்சாகம் வான்உயிரியல் துறையில் கொட்டிக் கிடக்கிறது.-

- இரா.மகாதேவன்