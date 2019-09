வேலை...வேலை...வேலை...

தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டுக் கழகத்தில் வேலை

பதவி: Consultant-Marketing (SHG Products)

காலியிடம்: 1

கல்வித்தகுதி: எம்பிஏ முடித்திருக்க வேண்டும். (மார்க்கெட்டிங்). பத்து ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பதவி: Consultant-Agribusiness Management

காலியிடம்: 1

கல்வித்தகுதி: விவசாயப் பொருளாதாரம்/ விவசாயத்தொழில் மேலாண்மை / ஊரக மேம்பாடு சார்ந்த துறைகளில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். பத்து ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பதவி: Consultant-Dairy Business Management

காலியிடம்: 1

கல்வித்தகுதி: கால்நடை/ பால்வள மேலாண்மை/ பால்வள மேம்பாடு/ பொருளாதாரம்/ ஊரக மேம்பாடு சார்ந்த துறைகளில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். பத்து

ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: மேற்கண்ட மூன்று பதவிகளுக்கும் வயது வரம்பு ஏதுமில்லை

விண்ணப்பிக்கும் முறை: விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது சுயவிவரக் குறிப்புடன், சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: Managing Director, Tamilnadu Corporation For Development of Women, (The Government of Tamilnadu Undertaking), Mother Teresa Women

Complex-I floor, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai-600 034, Tamilnadu, India. E-Mail: gmtncdw@gmail.com,tncdw@tn.nic.in.

மேலும் விவரங்களுக்கு: www.tamilnadumahalir.org/images/pdf/Call%20for-Consultants.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 13-07-2018.

ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: Senior Factory Assistant

காலியிடங்கள்: 275

கல்வித்தகுதி: பிளஸ் டூ முடித்திருக்க வேண்டும். அல்லது ஏதாவது ஒரு துறையில் ஐடிஐ அல்லது அதற்கு இணையான படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். சில பிரிவினருக்கு வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.omcaavins farecruitment.com என்ற இணையதளத்திற்குச் சென்று, விண்ணப்பதாரரின் விவரங்களைப் பூர்த்தி

செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களைப் பதிவேற்றி, விண்ணப்பக் கட்டணத்தைச் செலுத்தி, ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது/ ஓபிசி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ரூ.100; எஸ்சி/எஸ்டி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ரூ.50.

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மூலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: www.omcaavinsfarecruitment.com/Aavin%20notification%20new%20english.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிக்க கடைசித் தேதி: 16-07-2018.

தேசிய காசநோய் ஆய்வு நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: Project Technical Officer

காலியிடம்: 1

கல்வித்தகுதி: அறிவியல் அல்லது பணி தொடர்பான துறைகளில் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது

முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு படித்திருக்க வேண்டும்.

பணி அனுபவம்: 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பதவி: Project Technician III (Field Worker)

காலியிடங்கள்: 16

கல்வித்தகுதி: பிளஸ் டூ-வில் அறிவியல் பாடப்பிரிவில் தேர்ச்சியும் 2 ஆண்டு மருத்துவ சோதனை தொழில்நுட்ப டிப்ளமோ படிப்பும் படித்திருக்க வேண்டும். அல்லது ஓராண்டு DMLT படிப்புடன் ஓர் ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். பி.எஸ்சி முடித்தவர்கள் மூன்றாண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றதாகக் கருதப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nirt.res.in என்ற இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான

சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் கீழ்க்காணும் முகவரியில் நடைபெற உள்ள நேர்முகத் தேர்வின்போது நேரடியாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் முகவரி: National Institute for Research in Tuberculosis, 1 Mayor Sathyamoorthy Road, Chetpet, Chennai 600 031.

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு/ எழுத்துத் தேர்வு மூலமாக தகுதியான நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்).

மேலும் விவரங்களுக்கு:

www.nirt.res.in/pdf/2018/ADVT/280618/stream%20study%20stage%20-%20II%20.filling%20up%20of%20posts%20-%20dr%20muniyandi.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதிகள்: 18.7.18 மற்றும் 1907-2018 (காலை 9 மணியிலிருந்து 10 மணி)

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: Director (Systems & Operations)

காலியிடம்: 1

கல்வித்தகுதி: மெக்கானிக்கல்/ எலெக்ட்ரிக்கல்/ எலெக்ட்ரானிக்ஸ் & கம்யூனிகேஷன் துறைகளில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். முதுகலைப் பட்டம் அல்லது

எம்பிஏ முடித்திருப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

வயது வரம்பு: 58 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.chennaimetrorail.org என்ற இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம்

செய்து பூர்த்தி செய்து, புகைப்படம் ஒட்டி, தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: The General Manager (HR),Chennai Metro Rail Limited, Admin Building, CMRL Depot, Poonamallee High Road, Koyambedu, Chennai - 600107.

மேலும் விவரங்களுக்கு: www.chennaimetrorail.org/wp-content/uploads/2018/06/CMRL-HR-06-2018.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 19-07-2018.

தொகுப்பு: பிரவீண்குமார்