வேலைவாய்ப்புகள் உள்ள வீடியோ எடிட்டிங்!

வீடியோ எடிட்டிங் திரைப்படம், தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. தேவையில்லாத பகுதிகளை நீக்கிவிட்டு தேவையான பகுதிகளைச் சரி செய்த பிறகு மற்றவர்கள் பார்க்கும் வகையில் திருத்தி அமைக்கும் பணியில் வீடியோ எடிட்டிங் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வீடியோ எடிட்டர்களுக்கான வாய்ப்புகள் அத்துறையில் அதிகமாக காத்திருக்கின்றன.

திரைத்துறை, தொலைகாட்சி நிறுவனங்களில் மட்டும் அல்லாமல், தனியார் புகைப்பட நிறுவனங்களிலும் வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. அது சம்பந்தமான படிப்புகள் படித்தால் அத்தகைய நிறுவனங்களில் வேலை கிடைக்கும். நல்ல வருவாயும் ஈட்டலாம்.

வீடியோ எடிட்டிங் குறித்த கல்வியை வழங்கும் முக்கிய நிறுவனங்கள் :

Film and Television Institute of India (Pune) - http://www.ftiindia.com/

Satyajit Ray Film and Television Institute (Kolkata) - http://srfti.ac.in/

Whistling Woods International (Mumbai) - https://www.whistlingwoods.net/

Center for research in Art of Film and Television (Delhi) - http://log2craft.org/

Asian Academy of Film and Television (Noida) - http://aaft.com/

- எம்.அருண்குமார்