NIELIT நடத்தும் படிப்புகள்!

இந்திய அரசின் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அன்ட் இன்பர்மேஷன் டெக்னாலஜி அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அன்ட் இன்பர்மேஷன் டெக்னாலஜி இயங்கி வருகிறது. பொறியியல், அறிவியல் பட்டப்படிப்பு முடிக்கும் மாணவர்கள் உடனடியாக வேலை வாய்ப்பு பெறச் செய்யும் வகையில் பல்வேறு படிப்புகளை இந்நிறுவனம் நடத்தி வருகிறது.

அவை பற்றிய விவரங்கள்:

Computer Courses:

Computer Hardware Course

Bio Informatics

IT Enabled Services (BPO)

Certification Scheme in Information Security

Multimedia and Animation Technology

NSQF Courses (The National Skills Qualifications Framework (NSQF))

Digital Literacy Courses

Non-Formal Courses

Formal Courses:

Ph.D Programme in Engineering & Technology

M.Tech in Embedded Systems

M.Tech in Electronics Design and Technology

M.Tech in VLSI & Embedded System Design

B.Tech in Electronics System Engineering

MCA

BCA

Diploma In Electronics Production & Maintenance (DEPM)

PG/Advanced Diploma Courses :

Advanced Diploma in Big Data Analytics

PG Diploma in Embedded System Design

PG Diploma in Software Technology

Advanced Diploma in PHP & jQuery

PG Diploma in Information Security and Cloud Computing

PG Diploma in Embedded Real-Time Systems

மேலும் விவரங்களுக்கு :

NIELIT Bhawan,

Plot No. 3, PSP Pocket, Sector-8,

Dwarka, New Delhi-110077,

Helpline No. (Toll Free) - 1800116511

Phone:- 91-11-2530 8300 with 29 lines

Email:- contact@nielit.gov.in

http://beta.nielit.gov.in/