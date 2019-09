கண்டதும் கேட்டதும் 52- பி.லெனின்

லோக் சிங் அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்த ஹைதராபாத் மருத்துவமனையில் இருந்த சூழ்நிலைகளை மேலும் கூறுகிறார்:

"தினமும் லோக்கை பார்க்க தெரிந்தவர்களும், அறிந்தவர்களும், நடிகர்களும், தயாரிப்பாளர்களும், எல்லா தெலுங்கு சினிமா தொழிலாளர்களும், ரசிகர்களும் வந்து அந்த மருத்துவமனையின் முன் குவிந்தனர். எங்கும் லோக் சிங் என்ற சொல்லே மந்திரமாய் ஒலித்தது. அவர் நலமாக பல கோயில்களில் பிரார்த்தனைகள் செய்யப்பட்டன. தன் வீட்டுப் பிள்ளை தீக்காயம் அடைந்துள்ளான் என்றே அனைவரும் கலங்கினர். பலர் வாய்விட்டுக் கதறினர். "லோக் நீ நலமாகி வருவாய்' என்று அவர்கள் கடவுளை வேண்டிக் கொண்டு வாழ்த்தினர். லோக்குக்கு சொந்த ஊர் திருப்பதி. அதனால் அந்த வெங்கடாஜலபதி அவரைக் காப்பாற்றிவிடுவார் என்று புலம்பினர். பலர் அங்கே மயக்கமுற்றனர். ""லோக் சாதாரண சினிமாக்காரன் இல்லப்பா, எங்க வீட்டுப் பிள்ளை' என்று தலையில் அடித்துக் கொண்டு கண்ணீர் விட்டனர்.

லோக் எங்கிட்ட பத்துநாளா பேசிட்டேதான் இருந்தாரு. திடீர்ன்னு மூச்சுவிட சிரமம் ஏற்பட்டுச்சி. லங்ஸ்ல இன்பெக்ஷன் ஆயிடுச்சின்னு சொன்னாங்க. உடனே ட்ரீட்மென்ட் செய்துட்டே இருந்தாங்க. ஆனா லோக்சிங் என்னைவிட்டு, அவருக்காகப் பிரார்த்தனை செய்த அனைவரையும் ஏமாற்றிவிட்டு, பத்துநாளா ஆஸ்பிட்டல் வெளியே காத்திருந்த ஜனங்களை விட்டு 12 .3.1996 அன்று மாலை 8.45 மணிக்கு திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியின் நெஞ்சிலே அடைக்கலமானார்''

கீதா தன்னுடைய உரையாடலினூடே என்னைப் பார்த்து இவ்வாறு கேட்டார்:

"லெனின் அண்ணா.. நான் இதுக்கு மேல என்ன சொல்லுவேன். அங்கு போயிட்டாருன்னு சொல்லவா? சொல்லுண்ணா...'' இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் கூற முடியும்?

நான் லோக்கை சென்னைக்கு உடனே கொண்டு செல்ல ஆயத்தமானேன். ஆனால் ஆந்திரா திரைப்படத்துறையினர் அதற்கு சம்மதிக்கவேயில்லை. "" நாங்க எங்க லோக் சிங்குக்கு மரியாதை செய்த பின் நீங்கள் சென்னைக்கு எடுத்துச் செல்லுங்கள்'' என்றனர். சிலர் "லோக் சிங் எங்கள் மாநிலத்துக்காரர். இங்கேயே அவருக்கான எல்லாக் காரியமும் நடக்க வேண்டும்'' என்றனர்.

"லோக்சிங் ஆந்திராவிலேயே பிளாட் வாங்கி குடும்பத்துடன் குடிவந்து விடுவதற்கான எண்ணத்தில் இருந்தார். ஆகவே அவரோட உடலைச் சென்னைக்கு கொண்டு செல்ல அனுமதிக்கவே மாட்டோம்'' என்றனர்.

ஹைதராபாத் அப்போலோ மருத்துவமனையில் இறந்த லோக் சிங்கின் உடலை அங்கிருந்த உஸ்மானியா மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்று போஸ்ட்மார்ட்டம் (பிரேத பரிசோதனை) செய்தனர். அதன் பின்னர் லோக்கின் உயிரைப் பறிக்க காரணமாகவிருந்த ஜூபிலி ஹில்ஸ் அருகில் இருக்கும் ராமநாயுடு கல்யாண மண்டபத்துக்குக் கொண்டு சென்று மரியாதை செய்ய அங்க ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி கட்டினர். சிரஞ்சீவியும் , ராஜேந்திரபிரசாத்தும் லோக் சிங்கின் உடலைச் சுமந்தபடி வந்து அந்த ஸ்டேஜில் வைத்தனர்.

அந்த நேரத்தில் ராஜேந்திர பிரசாத் நடித்து லோக் சிங் ஒளிப்பதிவு செய்த, ""மம்மி மே அயானே வச்சாடு'' என்ற படம் ரிலீஸ் ஆகியிருந்தது. பின்னர் அனைத்து சினிமா பிரபலங்களும், ரசிகர்களும் வந்து அவரின் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தினார்கள்.

அதை "ஈ நாடு' டிவியில் லைவ் புரோகிராமாக காண்பிச்சாங்க. நான் பார்க்கவே இல்லை. அதுக்கு பின்னால சிடி அனுப்பி வைச்சாங்க. அதைப் பார்க்கவே முடியலை. ஒத்துக்கவே முடியலை. கிட்டத்தட்ட 22 வருஷம் ஆயிடுச்சி. இது வரைக்கும் நான் பார்க்கவே இல்லை.

"ஈ நாடு' என்ற பத்திரிகை "என்.டி.ராமாராவ் இறப்புக்கு அப்புறம் மிகப் பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நபராக லோக் சிங்கின் இறப்பு கருதப்பட்டது. தெலுங்கு பட உலகுக்கு மிகப் பெரிய இழப்பாக அவருடைய மரணம் அமைந்தது'' என்று எழுதியது.

ஹடல வாடா பிரதர்ஸ் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கண்களில் நீர் மல்க, "இப்படிப்பட்ட துயரமான இறப்பு எங்கள் படப்படிப்பில் நடந்தது எங்களுக்கு மிகவும் வருத்தத்தை அளிக்கிறது. அவரைக் காப்பாற்ற எவ்வளவோ முயற்சி செய்தோம். அவர் அந்த கடைசி ஷாட் சரியாக வர வேண்டும் என்பதிலேயே அடமாக இருந்தார். அப்படியும் அவரை மருத்துவமனையில் சேர்த்தோம்'' என்றனர்.

ஹடல வாடா திருப்பதி ராவ், "" வார்னிங் திரைப்படத்தை நாங்க லோக் சிங்க்கு அர்ப்பணம் செய்கின்றோம்'' என்றார். லோக் சிங் திரைப்பட உலகில் இரவு பகலாக உழைத்தார். இந்த படத்தை முடித்துக் கொண்டு தன் உலக வாழ்வை விட்டு நிரந்தரமான விடுப்பு எடுத்துக் கொண்டார் என்றே கருதுகிறோம்'' என்றனர்.

சித்தாரா பத்திரிகை , "அவருடைய உடல் பாதி எரிந்த நிலையிலும் அங்கு வந்த கடைசி ஷாட்டை முடிப்பதிலேயே குறியாய் இருந்து இருக்கிறார்'' என்று எழுதிவிட்டு கீழ்க்கண்ட கேள்வியை எழுப்பி பதிலும் அளிக்கிறது.

To whom is this sacrifice?

To whom is this commitment?

Only duty consciousness (Thats all)

இந்த தியாகம் யாருக்காக?

இவ்வளவு பொறுப்புணர்ச்சி யாருக்காக?

அது அவர் தான் செய்யும் தொழிலை தெய்வமாக நினைத்ததன் காரணமாகவே அது அமைந்தது.

ஆந்திராவில் பிலிம் சேம்பர் ஆபிசுக்கு உடல் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. அது பிலிம் சிட்டியில் உள்ளது. அங்கு அவரின் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தினார்கள். பிரமுகர்களின் விவரம் ஜோதி சித்தாரா பத்திரிகையில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு:

அல்லு அர்விந்த், டி.திரிவிக்ரம ராவ், ரவிகுஷோர், டி.வி.டி. பிரசாத், ராகவா வெங்கட் அக்கினேனி, டி.சுரேஷ் பாபு, அச்சி ரெட்டி, ஜொனடா ரமணா மூர்த்தி, கிருஷ்ணபிரசாத், சடல வாடா திருப்பதி ராவ், சடல வாடா ஸ்ரீநிவாசராவ், தம்புடு சத்யம்.

இயக்குநர்கள், தயாரிப்பாளர்கள்: விஜயா பரயி நீடு, இயக்குநர் ரவிராஜபிணி செட்டி, இ.வி.வி. சத்யநாராயணா, கே.முரளி மோகன்ராவ், எஸ்.பி. கிருஷ்ணா ரெட்டி பரத், கே.எஸ்.நாகேஸ்வரராவ், இயக்குநர்கள்: சரத், ரவீந்திர பாபு, ஜெயராம்.

கதாநாயகர்கள்: ராஜேந்திர பிரசாத், வெங்கடேஷ் பாபு, ஜெகபதி பாபு, முரளி மோகன், பரத், காஸ்ட்யூம்ஸ் கிருஷ்ணா, பிலிம்சேம்பர் பிரசிடென்ட் ஏ.சூரிய நாராயணா, ஆந்திர ஜோதி மேனேஜிங் டைரக்டர் கே.ஜெகதீஸ பிரசாத், பிரசாத் கலர் லேப்ஸ் சரத், ராமா நாயுடு கலர் லேப்ஸ் ராம் பிரசாத் இவர்கள் தங்களுடைய இரங்கலை மலர் மாலைகளாலும் கண்ணீரினாலும் தெரிவித்தனர்.

ஆந்திர மாநில சினிமா பிரபலங்களாலும், ரசிகர்களாலும் வழியனுப்பி வைக்கப்பட்ட லோக் சிங்குடன் நான் விமானத்தில் சென்னை நோக்கி பயணித்தேன். எத்தனையோ முறை நாங்கள் விமானத்தில் பயணித்திருக்கிறோம். அப்போதெல்லாம் என் லோக் சிங் அருகில் அமர்ந்து கொண்டு என்னுடன் உரையாடிக் கொண்டு வந்ததைப் போன்று இல்லாமல் நான் தனியாளாக என் உறவினர்களுடன் அமர்ந்து அந்த விமானத்தில் சென்னை வந்தேன்.

லோக் சிங்கின் உடல் சென்னையில் உள்ள எங்களுடைய வீட்டுக்கு எடுத்து வரப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது. தமிழ் சினிமா பிரபலங்கள் தங்களுடைய கண்ணீருடனும் "இது எப்படி நிகழ்ந்தது'' என்ற கேள்விக்கு பதில் தெரியாது புலம்பிக் கொண்டிருந்தனர்.

சினிமாக்காரர்கள் சினிமாவைப் போன்றே யோசித்தனர். "நண்பர்களே நீங்கள் யாரேனும் காட்டுக்குள் ஓடுங்கள். நல்ல சித்தரைக் கேட்டு ஒரு மூலிகை கொண்டு வாருங்கள். அதனை லோக்கின் அருமை மனைவி கீதாவிடம் கொடுங்கள். அந்த மூலிகையை கீதா லோக்கின் உடல் மேல் வைத்தால் நிச்சயம் லோக் சிரித்துக் கொண்டே எழுந்துவிடுவார்'' என்று கூறி அழுது புலம்பினர்.

முழு சூரியனை பாம்பு விழுங்குவதாக புராணங்கள் கூறுகிறதே... அது இதுதானா? அது உண்மைதானா? உண்மைதான் போலிருக்கிறதே! லோக்கின் உடல் வீழ்ந்து இருக்கிறதே.. இது கர்ணனைக் கொன்ற அம்பா? இந்திரஜித்தின் உயிர் குடித்த அம்பா? பாண்டுவால் ஏவப்பட்டு வயதான முனிவரின் பிள்ளையை தாக்கிய அம்பா? ஏழு மாமரத்தைத் துளைத்து அதன்பின் வாலியின் மார்பில் பாய்ந்த கொடிய தீயாகிய அம்பா?

எது எங்கள் லோக்கின் உடலிலும் பாய்ந்து உயிரைப் பறித்தது. யார் செய்த துரோகம். ஏ... அக்கினி பகவானே... அன்று கண்ணகியின் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு அந்த மதுரையில் பெண்கள், குழந்தைகள், முதியோர், நல்லோர் என்று அவள் கூறியவர்களையெல்லாம் விட்டு விட்டு மற்றவர்களை பொசுக்கிய அக்னியே... லோக் நல்லோன் அல்லவா? அப்படியிருக்கும்போது எப்படி கண்ணகியின் கட்டளையை மறந்தாய்? நீ தீயோர்களை உண்டு உனக்கு வாய் புளித்துவிட்டதா? அதனால்தான் நல்லோன் பக்கம் உன் நாக்கு நீண்டு விட்டதா?

(தொடரும்)