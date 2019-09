ஃபிட்னெஸ் டிரெயினர் ஆகலாம்!

ஒருவருடைய உடல் உறுப்புகள் சீராக இயங்கவும், எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் உடல் நலம் சமச்சீராக இருக்கவும் உடல் பயிற்சி மிகவும் அவசியம். உடல் உழைப்பைக் குறைக்கும்விதமாக நிறைய கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதால், உடல் நலக் கேடு ஏற்படுகிறது.

வீட்டில் உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள் மிகச்சிலரே. உடற்பயிற்சி செய்வதற்காக உடற்பயிற்சி மையங்களுக்கு பெரும்பாலானவர்கள் செல்கின்றனர். தற்போது உடற்பயிற்சி மையங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

அங்கு உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கு ஃபிட்னெஸ் டிரெயினர் என்றழைக்கப்படும் பயிற்சியாளர்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனர். ஃபிட்னஸ் டிரெயினர் சம்பந்தமான படிப்புகள் படித்திருந்தால் அந்தப் பணியில் சேர முடியும்.

ஃபிட்னெஸ் டிரெயினர் சம்பந்தமான படிப்பு நடத்தும் நிறுவனங்கள் :

The Gold's Gym Fitness Institute - https://goldsgym.in/ggfi/

Tulip International Academy of Wellness & Cosmetology - http://www.tulipindia.net/fitness.html

CLASSIC FITNESS ACADEMY - http://www.classicfitnessgroup.com/certifications.html#

Indian Academy of Fitness Training - http://www.iaftworld.com/

K11ACADEMY OF FITNESS SCIENCES- https://www.keleven.com/personal-training/

GFFI Fitness Academy - http://www.gffi-fitness.org/

- எம்.அருண்குமார்