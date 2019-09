நீ... நான்... நிஜம்! - 17: ஆடு, பாடு, விளையாடு...!

ஐன்ஸ்டீனைப் போன்ற அறிவாளியைப் பார்ப்பது அதிசயம் என்கிறார்கள். பிரபஞ்சத்தின் பெருநுட்பங்களை அந்த மனிதர் உற்றுணர்ந்து உரைத்தபோது உலகம் ஒரு குலுங்கு குலுங்கியது. "இவர் என்ன பிரம்மாவின் பெர்சனல் செக்ரட்டரி போல படைப்பு நுட்பங்கள் பற்றிய ஃபைலை வெளியிட்டு விட்டாரே' என்று திகைத்தனர் பலர். ஆனால் அவரது தனித்தன்மை கூடுதல் தகுதி தனிச்சிறப்பு (some thing special) என்ன என்று தலைமுடியைப் பிய்த்துக் கொண்டனர். அவரது தலைமுடியைப் பிய்த்திருந்தால் கூடுதலாகவே கிடைத்திருக்கும். ஐன்ஸ்டீனின் தனித்தன்மைக்கான அபூர்வமான காரணத்தை ஒருவர் வெளியிட்டிருக்கிறார்.

"ஒருவருடைய உறுதியான தீவிரமான பொழுதுபோக்கு ஆர்வம் அவருடைய வெற்றியைத் தீர்மானிக்கிறது' என்ற ஆச்சரியமான கருத்தைச் சந்திரமெளலி வெங்கடேசன் என்பவர் மும்பை மிரர் வெளியீட்டில் குறிப்பிடுகிறார். அவர் வார்த்தையில் சொல்வதானால் A Passionate Hobby can set the right attitude என்பதே அந்தக் கட்டுரையின் தகவல்.

ஐன்ஸ்டீன் தீவிர வயலின் ஆர்வலர். அது அவரது Hobby தான் என்றாலும் ஒரு விஞ்ஞானியாக அவர் மிளிர, ஒளிர, வயலின் தமக்கு அதிகம் துணை செய்தது என்கிறார் ஐன்ஸ்டீன். அவரது குடும்பமே பாரம்பரியமான சங்கீத குடும்பம். ""ஒரு மிகச்சரியான வயலின் கலைஞர் மிக இணக்கமாகச் குழுப்பணியில் (Hobby) செயல்பட வேண்டி இருக்கும். அந்த வயலின் திறமை அவரது வாழ்க்கைப் பணியான விஞ்ஞான ஆய்வில் பெரு வெற்றி ஈட்ட உதவியது'' என்கிறார். வாழ்க்கை முறையைத் தங்கள் வேலை பாதிக்கிறது என்று பலர் புலம்புகிறார்கள். ஆனால் வாழ்க்கை முறையே வேலைத்திறனை நிர்ணயிக்கிறது என்கிறார் சந்திரமெளலி.

நம்முடைய Hobby (கலையார்வம்) நம்முடைய Personality ஆக நாளடைவில் விசுவரூபமெடுக்கிறது என்பது நுட்பமான ஆனால் வலிமை மிக்க செய்தி. இதைப் படித்த பிறகு அதையொட்டிய நிரூபணங்களை என் மனம் அசைபோட ஆரம்பித்து விட்டது.

அண்மையில் திரையுலக மார்க்கண்டேயன் சிவகுமாருடன் இரண்டு மணி நேரம் பழைய நினைவுகளைப் புதிய உணவுகளுடன் பரிமாறிக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் அமைந்தது. அவர் குடும்ப நண்பர். என் மூத்த சகோதரர் பெருமாளின் நெருங்கிய நண்பர் என்பதால் அண்ணன் முறை எனக்கும். இன்னொரு அண்ணன் வெறும் திரைப்பட நடிகராக வாழ்ந்து ஒதுங்காமல், புதுப்புது அர்த்தங்களை வாழ்க்கைக்குத் தந்து கொண்டு வயதை வென்று வலம் வருகிறார். ஓவியர் என்பது ஆரம்பம். நடிகர் என்பது நடுவயது. பேச்சாளர் என்பது அவர் புதுப்பிறப்பு. ஆனால் அத்தனையிலும் அவர் வெற்றிக்கான ஒற்றைச்சரம் ஓவியர் என்பதே என் அனுமானம். வெற்றிகரமான சித்திரக்காரர் எதையும் அப்படியே கண்முன் கொண்டு வந்து விட முடியும். அதைத்தான் சினிமாவிலும் செய்தார். பேச்சிலும் செய்கிறார். யாரைப் பற்றிப் பேசினாலும் நிஜத்தில் அவர் போலவே ஆகி விடுகிறார். ஓவியரின் தூரிகை உள்ளதை உள்ளபடி கொண்டு வருகிற மாதிரி, சிவாஜி, எம்.ஜி.ஆர், எஸ்.எஸ்.வாசன் அப்படி அப்படியே பேச்சில் கண்முன் கொண்டு வருகிறார். எல்லாம் ஓவிய தேவியின் உபாசனைதான்!

அவர் உடம்பைக் கூட சிற்பமாய், சித்திரமாய் வைத்திருக்கிறார். அதுவும் ஓவிய ரசனைதான் என்கிறேன். நான் உடம்பைச் சரியாக வைத்திருப்பதில்லை... ""நீ என்னப்பா ஊருக்கெல்லாம் புத்தி சொல்றே... உடம்பை நல்லா வைச்சிருக்க வேண்டாமா?'' என்று உரிமையுடன் கண்டித்தார். என்னை ஒருமையில் அழைக்கும் உரிமை அவருக்கு என் அண்ணனால் வந்தது... ஆனால் பேச்சினூடே அவரது இளமை வாழ்வைப் படம் பிடித்து, இல்லை இல்லை பேச்சாலேயே படம் எடுத்துக் காட்டினார். இளைஞர்கள் கவனிக்க.

""சிவம்... கஷ்டங்கள் சிரமங்கள் நம்மளைச் செதுக்கற மாதிரி செளகர்யங்கள் வசதிகள் செதுக்காது... மெட்ராஸ்ல படிக்க (ஓவியம்) வந்தப்ப ஒரு மான்சன்ல 5 அடிக்கு 4 அடிரூம். அதுல பொட்டி வேற... அதுபோக மிச்ச இடத்துல படுத்தே நான் குள்ளமாப் போனேன். 22 பேருக்கு இரண்டே டாய்லட். மாடிப்படிக்குக் கீழே இடம் மிச்சம்னு டாய்லெட்டை ஒளிச்சு வெச்சிருந்தான். குடலைக் குமட்டும். எல்லாத்துக்கும் முன்னாலே எந்திருச்சி பாத்ரூம் போனாத்தான் தப்பலாம். அதனாலேயே நாலுமணிக்கு எந்திரிச்சிடுவேன்... காபி, டீ எதுவும் இல்லாம வவுறு சுத்தமாகணும்... காபிக்குக் காசு வேணுமே... நாலுக்கு எந்திரிச்சா மறுபடியும் தூங்காம இருக்க என்ன பண்றது? தேசிகாச்சாரி புக் வாங்கி யோகா ஆரம்பிச்சேன். வறுமைதான், என்ன நல்லவனா ஆக்குச்சு... இன்னிக்கும் இதே பழக்கம் டான்னு நாலு அடிச்சா முழிப்பு தட்டிரும்... உடம்ப பாருப்பா... யோகா பண்ணுப்பா'' என்று உரிமையுடன் பேசினார்.

அவர்பேசும் முறை எனக்கு வியப்பளித்தது. அவருடைய ராமாயணம் பாரதம் CD போட்டுக் காண்பித்தார். அவரது வெற்றியே காட்சிப்படுத்துதல்... ஒரு சித்திரக்காரரின் விஸ்வரூபமே அவர் நடிப்பு... பேச்சு... எல்லாமே. எதற்காகச் சொல்லுகிறேன்? விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்டீனின் வெற்றிச் சூத்திரம் வீணை என்றால் நடிகர் சிவகுமாரின் வெற்றிச் சூத்திரம் ஓவியம் என்றே தோன்றுகிறது. எதையும் சித்திரப் படுத்துகிறார். சித்திரிக்கிறார்... ஓவியத்தின் நீட்சியாகவே அவரது சகல திறமைகளும் வெளிப்படுகின்றன.

பாரத் ரத்னா APJ அப்துல் கலாமை ஏவுகணை அறிஞர், விண்கல வேந்தர், விஞ்ஞான ஆலோசகர், குடியரசுத் தலைவர் என்ற பன் முகங்களிலும் பலரும் பாராட்டுகிறார்கள். ஆனால் அவர் நல்லதோர் வீணையாய் ஆனதற்கு முழுமுதல் காரணம் அவரது வீணை வாசிப்பு என்றே கருதலாம். அவரது ஆத்மாவுக்கு மிக நெருக்கமானது வீணையின் நாதம். அவரது வாழ்நாள் முழுவதும் சுருதி பிசகாமல் வாழ்ந்ததன் இரகசியம் வீணை என்றே அவரது அந்தராத்மா கருதும். அவருக்கு, வீணை வாசிக்கிற கோலத்தில் சிலை வடித்தவர்களுக்கு, ஒரு கோடி நன்றி கூடச் சொல்லலாம். ஐன்ஸ்டீனுக்கு வயலின் என்றால் கலாமுக்கு வீணை என்று வைத்துக் கொள்வோமே!

இப்போது Hobbyக்கு எதிராக ஒன்று சொல்லவா? எப்போதும் வித்தியாசமாகவே பேசிப் பழக்கப்பட்ட ஓஷோ Hobby விஷயத்திலும் ஓர் அணுகுண்டை வீசி இருக்கிறார். ""பல முட்டாள் மனிதர்கள்... வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் வேலையால் களைப்படைகிறார்கள்... பின்னர் தங்கள் ஹாபி மூலம் அதிகக் களைப்படைகிறார்கள்... இந்த முட்டாள் தனத்தை நிறுத்துங்கள்'' என்கிறார். இதுவும் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். வெறித்தனமாக ஞாயிறுக்கு ஏங்குபவர்கள் தங்கள் Hobby களை அதிக வெறியுடன் நிகழ்த்துகிறார்கள். குடிப்பது, ஓடுவது, நீந்துவது, படகு விடுவது, பிக்னிக் போவது என்று அதிக அதிகச் சுமையாக இதனை ஆக்கி வேதனைப்படுவது தான் ஒஷோவின் கண்டனத்திற்குக் காரணம் என்றே நினைக்கிறேன். காரணம் ஒஷோவின் வாழ்வியல் இசை, நடனம், கலைகள் கொண்டாட்டத்திற்குரியவை. Stamp collection போன்ற பழக்கங்களைத் தான் ஓஷோ கிண்டலடிக்கிறார். ஒரு நகைச்சுவை கூட சொல்கிறார். ""புறாக்களைச் சேகரிப்பது என் Hobby'' என்கிறான் ஒருவன். ""உன் வீடு சிறிதாயிற்றே.. எங்கே அவற்றை வைத்திருப்பாய்!'' என்கிறான் மற்றவன்.. ""முன் அறையில் தான்'' என்கிறான் முன்னவன். ""ஐயோ... அவை கண்ட இடத்திலும் எச்சமிடுமே... கஷ்டமாயிருக்குமே'' என்கிறான் மற்றவன். ""அவை எப்படி எச்சமிடும்? இவை செத்துப்போனவை தானே.. செத்த புறாக்களைச் சேகரிப்பது என் Hobby'' என்கிறான் முன்னவன். எனவே உயிர்ப்புடன் நம் பொழுது போக்குகள் இருப்பது அவசியம் என்பதே ஓஷோவின் மறைமுகமான செய்தி. எங்கள் இருபதுகளில் அவனுக்குக் கிரிக்கெட்டில் ஆர்வம் என்றால் மட்டையையும் ஸ்டெம்ப்பையும் தூக்கிக் கொண்டு மைதானத்தில் ஆடுகிறவன் என்றே பொருள். இப்போதோ சோபாவில் உட்கார்ந்து நீளசாக்லெட்டை சுவைத்துக் கொண்டு டிவியில் கிரிக்கெட் பார்க்கும் மானுட போண்டாக்கள் என்று அர்த்தப்பட்டு விட்டது! இல்லை Hobby அசிங்கப் பட்டுவிட்டது!

Love all என்று தான் நிறைய விளையாட்டுகள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன. உண்மையான விளையாட்டு வீரன் உலக முழுமையையும் நேசிக்கிற குணாதிசியம் பெற இந்த மந்திரச் சொல் துணை நிற்கும். ஓர் உண்மை. பொழுது போக்கும் கலையை அதிகம் கிண்டலடிக்கும் ஓஷோ ஒரு நாளில் இரண்டு மணிநேரம் நீச்சலில் செலவிடுவார் என்று படித்திருக்கிறேன். அதுவும் ஓர் ஆர்வம் மிகுந்த பொழுதுபோக்கே என்று ஓஷோ உயிருடன் இருந்தால் அவரிடம் சொல்லி வைப்பேன். நாட்டியம், கவிதை, இசை, கலைகள் என்று ஏதேனும் ஒன்றில் இளையோர் மனம் செலுத்த வேண்டும். பள்ளி கல்லூரிகளில் படிப்பு, முதல் மதிப்பெண், தங்கமெடல், சிலபஸ் என்று மட்டுமே வலை பின்னுவது பெரும் பிழை. மைதானங்கள் இல்லாத பள்ளிகளை இழுத்து மூட வேண்டும். ஆட்டம், பாட்டம், ஓட்டம், நாட்டம், என்று இளந்தளிர்கள் மழையில் நனைந்த மரகதப்புல்லாக மண்ணை நிரப்ப வேண்டும். தாகூர் இளம் வயதில் கவிதை எழுதியதை நினைத்து அவரது பாட்டி வருத்தப்பட்ட மாதிரி, பிள்ளைகளின் கலையார்வத்தைக் கண்டு பெரியோர் வருந்துவது மிகப்பெரிய கிரிமினல் குற்றமாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும். ஆடு, பாடு, விளையாடு.. ஏதேனும் ஒரு கலையைக் காதல் செய்.. வாழ்க்கை வர்ணமயமாகும்.

(தொடரும்)