ஃபர்னிச்சர் டிசைனிங் படிக்கலாமே!  

தொழிற்சாலை, அலுவலகம், வணிக நிறுவனங்கள், வீடு, பள்ளி, கல்லூரி ஆகிய எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் அங்கு ஃபர்னீச்சர் எனப்படும் நாற்காலி, மேஜை, சோபா உள்ளிட்டவை அவசியம் இருக்கும். அத்தகைய ஃபர்னீச்சர்கள் தான் ஒரு வீட்டையோ, வணிக, தொழில் நிறுவனங்களையோ அழகுபடுத்துபவையாகும். அன்றாடப் பணிகளுக்கு ஃபர்னீச்சர்கள் அவசியமாவை மட்டுமல்லாமல், மற்றவர்களைக் கவர்வதற்காகவும், நல்ல மனநிலையை உருவாக்கவும் ஃபர்னீச்சர்கள் பயன்படுகின்றன.

மிக அழகாகவும் சிறந்த வடிவமைப்புகளுடனும் அவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. பர்னீச்சர்கள் அவசிய தேவையாக இருப்பதால் அவற்றைத் தயாரித்து விற்பனை செய்யும் தொழிலிலும், அவற்றைத் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களில் பணிபுரிய வேலை வாய்ப்பும் காத்திருக்கின்றன. சிறந்த முறையில் ஃபர்னீச்சர்களை வடிவமைக்க அது தொடர்பான படிப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன.

ஃபர்னீச்சர் டிசைனிங் குறித்த கல்வியை வழங்கும் நிறுவனங்கள் :

MAEER's MIT INSTITUTE OF DESIGN - http://www.mitid.edu.in/Interior-Space-and-Furniture-Design-Courses.html

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN - http://www.nid.edu

Srishti Institute of Art, Design and Technology - http://srishti.ac.in/about-us

Indian Institute of Crafts & Design, Jaipur - https://www.iicd.ac.in/hard -material -design -hmd/

- எம்.அருண்குமார்