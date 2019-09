உழைக்கப் பழகு...உயரத்தில் பற! - சுகி. சிவம்  

நீ... நான்... நிஜம்! -18

பொறியியல் படித்து முடித்துவிட்டு, வேலை கிடைக்காமல் வெம்பிப் போன ஒரு பட்டதாரி, பட்டம் பெற்ற தன் பாட புத்தகங்களைப் பழைய புத்தகக் கடையில் எடைக்குப் போட்டார். கடைக்காரர் நாற்பது ரூபாய் தருகிறேன் என்றதும் கொதித்துப் போன பொறிஞர், "எல்லாம் இன்ஜினீரிங் பாடபுஸ்தகம்... பழைய புஸ்தகக் கடை வச்சிருக்கிற உனக்கு இதன் அருமை தெரியலை. அதான் இப்படி விலை சொல்ற'' என்று கோபப்பட்டார். "ரொம்ப ஓட்டாதீங்க பிரதர்... நானும் M.TECH பட்டதாரிதான்.. வேலை கெடைக்காததாலே பழைய புஸ்தகக் கடையைப் பார்த்துக்கிட்டிருக்கேன்'' என்றார்.

கடந்த இருபதாண்டுகளில், தங்கள் பணப்பைகளைக் கிழிய கிழிய நிறைத்துக்கொண்டு அரசியல்வாதிகளும், சுரண்டல்வாதிகளும் தொடங்கிய பொறியியல் கல்லூரிகள் பிரசவித்த பட்ட (மரங்கள்) ஆயிரமாயிரம். தார்மீகப் பொறுப்பை ஏற்று அரசுகளோ, கல்வி நிறுவனங்களோ இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கவில்லை. இந்த வேலை வெட்டி இல்லாத இளைஞர்கள் இன்ஜினியர் என்கிற மேனாமினுக்கிப் பெயர்களில் திரிவதால், டை, ஜீன்ஸ், டீ ஷர்ட்களோடு ஏஸி குளிரில் மேசை மனிதர்களாகும் கனவுகளுடன் பத்து காசு சம்பாதிப்பதில்லை. பெற்றவருக்குப் பாரமாய், சமூகப் பிரச்னையாய், ஊர்வம்புகளின் நாயக, நாயகிகளாக உலாவருகிறார்கள்.

பிளம்பர், எலக்ட்ரீஷியன், கட்டட வேலை என்று ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் வேலைக்காகத் தேவைப் பட்டாலும் இந்தப் பொறியியல் படித்தவர்கள் அந்த வேலைகளுக்கு லாயக்கற்றவர்கள். ஒரே காரணம்... உடல் உழைப்பு கேவலமானது... மேசைப் பணியே மேலானது... காக்கியுடை அவமானம்... கசங்கும் சட்டை கவுரவப் பிரச்சனை... என்கிற துர்நாற்றம் மிக்க போதனைகளால் இவர்கள் உருவாக்கப்பட்டவர்கள். பெரும்பாலும் இவர்கள் பெற்றோர்களாலேயே பாழாக்கப் பட்டவர்கள். ஆம்... கோயில் கோபுரமேறி இதை நான் கூவத் தயாராக இருக்கிறேன். பெற்றோர்களால் விஷம் வைக்கப்பட்ட மூளைக்காரர்கள் இவர்கள்.

"உடல் உழைப்பு கேவலம்... சமைப்பது அகவுரவம்... படிக்காத நாங்கதான் வெயில்லியும் வேக்காட்டிலும் கஷ்டப்படறோம்.. மகனே நீ சுகமா படிச்சுட்டு பேண்ட்டு கசங்காத வேலைக்குப் போ'' என்று வேப்பிலை அடித்தவர்கள் - இன்று வேதனைப்படுபவர்கள் - பெற்றோர்களே. "காபி குடித்த டம்ளரைக் கழுவு' என்று அறிவுறுத்தாத அம்மாக்கள் பிள்ளைகளின் பரம வைரிகள். என் அப்பா பல வகையில் என் மரியாதைக்குரிய மாமனிதர். ஆனால் சமையல் அறைப் பக்கமே போகமாட்டார். நான் நேர் எதிர். அம்மாவுடன் சமையல்கட்டில் சண்டை போட்டுக் கொண்டே சகாயம் செய்வேன். "ஆம்பளைப் புள்ளைக்குச் சமையல் கட்டுல என்ன வேலை?'' என்று அப்பா கர்ஜிக்கிறபோது வருத்தப்படுவேன். எதிர்க்கிற ஹார்மோன் எனக்குப் போதிய அளவு ஊறிய பிறகு, "அப்பா.. அராஜகம் பண்ணாதே.. அம்மா கஷ்டம் உனக்குத் தெரியவே இல்லை.. ஆம்பளை சமைக்கக் கூடாதுங்கிறது ஒரு வகை திமிர் என்பது உனக்கு ஏன் புரியலை?'' என்று குரலை உயர்த்தி இருக்கிறேன். நான் குரலை உயர்த்தினால் மவுனத்தின் மூலம் அப்பா என்னை அவமானப் படுத்தி விடுவார்.

செல்லம்மா பாரதி வெளியூர் போன சமயம், மகாகவி பாரதியும் பாவேந்தர் பாரதிதாசனும் விறகு அடுப்பில் பால் காய்ச்சத் தெரியாமல் படாதபாடு பட்ட சம்பவம் படித்திருக்கிறேன். "இரும்பைக் காய்ச்சி உருக்கிடுவீரே' என்று ஊருக்கே பாடத் தெரிந்தவருக்கு ஒரு சொட்டு பால் காய்ச்ச தெரியவில்லை என்பதை ஆண்கள் உணர வேண்டும். பெரு வாரியான வீடுகளில் துணி துவைப்பது, பாத்திரம் தேய்ப்பது, வீடு கூட்டுவது போன்ற உடல் உழைப்புகள் கீழானவை என்கிற மனோ கர்வம் இருப்பது வருத்தத்திற்குரியது. பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் மனதிலும் இதை விதைப்பது மன்னிக்க முடியாத குற்றம். ஆணும் பெண்ணும் மகனும் மகளும் வீட்டு வேலைகளைப் பகிர்ந்து செய்வதே சரி என்கிற உணர்வு பெருக வேண்டும். கொடுமையில் கொடுமை, மகள் சமையறைக்கு வந்தால், ""நான்தான் படிக்காம இந்தச் சமையறையிலேயே சாகறேன். நீயாவது படிச்சுட்டு வேலைக்குப்போய் கால் மேல் கால் போட்டு உட்காரு'' என்று மகளுக்கு துர் போதனை செய்கிற மகராசிகளையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன். தயவு செய்து பிள்ளைகளை உழைக்கப் பழக்குங்கள்.

ஒரு திருக்கோயிலில் திருநீறு கொடுக்கிற பதினைந்து வயது பையனை "சாமி' என்று மரியாதையாக அழைக்கப் பழகிய பலரும் பண்ணையில், வயலில் வேலை பார்க்கும் எழுபது வயதுப் பெரியவரை "ஓய், டேய், அவனைக் கூப்பிடு' என்று ஒருமையில் அழைக்கிற அசிங்கமான பழக்கம் வந்தது எங்ஙனம்? உடல் உழைப்பின் மீது ஏன் இந்த அலட்சியம்! உடல் உழைப்பை சமய மேலாதிக்கம் அசிங்கப்படுத்தியதா? சிந்தியுங்கள்.

உடல் உழைப்பின் கவுரவத்தை நிலைநாட்ட சமய உலகம் அதிகம் போராடியதாக, முயன்றதாகவே நான் கருதுகிறேன். வாயால் பாடிக் கொண்டிருந்த ஞானசம்பந்தருக்குக் கொடுத்த பொற்காசை விட, தரம் கூடிய பொற்காசை உடல் உழைப்பும் செய்த திருநாவுக்கரசருக்குச் சிவபெருமான் கொடுத்தார் என்று சொல்லுகிறோம். உழைப்பு கூடுதலாக மதிக்கத் தக்கது என்பது சிவபெருமான் விடுக்கும் செய்தியாக இருக்குமோ?

தசாவதாரத்திலேயே PERFECT HUMAN வடிவில் வந்த பரசுராமர், ராமர், பலராமர், கிருஷ்ணர் நால்வர் வழிபாடுமே உழைப்பை உயர்த்தும் முயற்சியோ என்று யோசிக்க வைக்கிறது. பாகவதம் படிக்கிற பலருமே பக்தியைப் பிரதானமாக வைத்து கிருஷ்ணரைச் சிலாகிக்கிறார்கள். ஆழமான ஒரு சமூகப் புரட்சியை அதில் படிப்பதில்லை. வேதகாலக் கடவுளான இந்திர வழிபாட்டை வீழ்த்தி கோவர்த்தனகிரிக்கு வழிபாடு செய்யும்படி புரட்சி செய்கிறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அது கிருஷ்ண வழிபாடாக பின்னர் விரிவடைகிறது. உழைக்கும் வர்க்கத்தின் மேலாதிக்கத்தை உறுதிப்படுத்திய நிகழ்வே அது என்பது என் கருத்து. பரசுராமர் கோடாலி, ஸ்ரீராமர் வில், பலராமர் கலப்பை, கிருஷ்ணரின் மாடு மேய்க்கும் குச்சி போன்ற உழைப்பாளர் கருவிகள் எல்லாம் தெய்வீகமாக்கப்பட்டதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டாமா? தொ.மு. பரமசிவன் என்கிற சிந்தனையாளர் இவற்றை "உழைக்கும் வர்க்கத்தின் மேலாண்மைக்கான முயற்சி' என்கிறார்.

தேரோட்டி... ஸ்ரீகிருஷ்ணர் குதிரைகளுக்கான கொள்ளைத் தன் பட்டு பீதாம்பரத்தில் அள்ளி வைத்து, குதிரைகளின் உண்ணியை நீக்கி, மிகச் சரியான குதிரைக்காரனாக நடந்து கொள்கிறார். முரட்டு மீசையுடன் குச்சியுடன் காட்சி தரும் திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதியை நீங்கள் சரியாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். "கடவுள் உழைப்பவனாகிறார் என்றால் உழைப்பவன் கடவுளாகிறார்' என்கிற சிரசாசன சித்தாந்தம் நமக்கு உறைக்க வேண்டும். மரம் வெட்டியின் கோடாலியைப் பரசுராமரிடத்தும், வேட்டைக்காரனின் வில்லை இராமரிடத்தும், உழவரின் கலப்பையை பலராமரிடத்தும் மாடுமேய்ப்பவன் குச்சியைக் கண்ணனிடம் கொடுத்து கோயிலுக்குள் உழைப்புக் கருவிகளை உள் வைத்தோம். ஆனால் அசட்டுத்தனமாக உழைப்பவனை ஜாதியின் பெயரால் கோயிலுக்கு வெளியே நிறுத்தினோம். அதனால் உழைப்பு கவுரவக் குறைவான விஷயம் என்கிற நச்சுவிதை இளையோரிடம் தூவப்பட்டு விட்டது.

இன்று பாலிடெக்னிக் படித்தவர்கள் உழைக்கத் தயார். அதனால் வேலை கிடைக்கிறது. B.E படித்தவர்கள் மேனாமினுக்கி வேலைக்குத்தான் தயார்... அதனால் வேலை கிடைப்பதில்லை என்கிற பட்டவர்த்தமான உண்மையை இளையோர் உணர வேண்டும்.

அதனால் தான் ஓங்கி உரைக்கிறேன். "இளைஞர்களே.. இளம் வயது முதல் வீடு கூட்டுங்கள். துணி துவையுங்கள். தோட்டத்தில் வேலை செய்யுங்கள். சமையல் செய்யுங்கள்.. பாத்திரம் கழுவுங்கள்.. இவையெல்லாம் யாரோ சில அடிமைகள் செய்ய வேண்டியவை என்கிற கொடிய மன நோயிலிருந்து வெளியே வாருங்கள். அப்போதுதான் நீங்கள் உருப்படுவீர்கள். நாடு உருப்படும். அப்துல்கலாம் ஜனாதிபதியாகி ராஷ்டிரபதிபவன் நுழைந்ததும் ஊழியர் ஒருவர் ஓடி வந்து அவரது ஷூவைக் கழற்ற குனிந்தார். கண்கள் சிவக்க, ""நிறுத்து என் ஷூவைக் கழற்ற என்னால் முடியும்'' என்றார் கலாம். ""சாகேப் இது இங்கே வழக்கம். ஜனாதிபதிகளின் பாதுகைகளுக்கான பணி செய்வதற்காகவே நான் நியமிக்கப் பட்டுள்ளேன்'' என்றார். "YOU ARE DISMISSED'' என்று சீறினார் கலாம். ஊழியரோ பரிதாபமாக, "உங்களுக்கு வேலை கிடைத்து வந்ததும் என் வேலைக்கு உலை வைக்கிறீர்களே.. நியாயமா?'' என்றார். உடனே சிரித்தபடி, "தோட்டவேலை பாருங்கள்'' என்று பணி மாற்றம் செய்தார் என்கிறார்கள்.

இன்னொரு சம்பவம் பத்துப் பதினைந்து படைவீரர்கள் ஓர் உத்திரத்தை நிறுத்த படாதபாடு பட்டனர். மேலதிகாரி மிரட்டிக் கொண்டிருந்தாரே ஒழிய தானும் ஒரு கைபிடித்து உதவவில்லை. அங்கு குதிரையில் வந்த பெரிய மனிதர் ஒருவர், "உத்தரவிடுகின்ற நீங்கள் ஏன் உதவக் கூடாது?'' என்று கேட்க, ""நான் மேலதிகாரி.. இது என் கவுரவத்திற்குக் குறைவு'' என்றார் அதிகாரி. குதிரையில் இருந்து இறங்கி வீரர்களுக்கு ஒத்தாசை செய்து உத்தரத்தை நிறுத்திவிட்டு குதிரையில் தாவி ஏறினார் பெரிய மனிதர்.

"உதவி தேவைப் படும்போது கட்டாயம் என்னைக் கூப்பிடு. வருகிறேன்'' என்று கிளம்பினார். "நீங்கள் யார்?'' என்று நமடஉதயஐநஉத கேட்டதும், "ஜார்ஜ் வாஷிங்டன்... உன் தலைமைத் தளபதி'' என்றபடி சிட்டாகப் பறந்து போனார் வாஷிங்டன். உழைக்கப் பழகு.

உயரப் பற.

(தொடரும்)