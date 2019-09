தலைமைப் பண்பை வளர்க்கும் படிப்பு!  

தலைமைப் பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான படிப்புகளை படித்தவர்கள் எந்த துறையிலும் தங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தி மேம்பாடு அடையலாம்.

ஒரு நிறுவனம், தொழிற்சாலை, அமைப்புகள் என அனைத்து துறைகளிலுமே நிர்வாகிகளுக்கு தலைமை பண்புகள் அவசியம் இருக்க வேண்டும். அப்போது தான் தங்களுடைய நிர்வாகத் திறமை மூலம் அந்தந்த அமைப்புகளை சரிவர இயக்கிச் செல்ல முடியும்.

தலைமைப் பண்புள்ள ஒருவரே தனக்குக் கீழ் பணிபுரிபவர்களின் முழுத் திறமைகளையும் வெளிக் கொண்டு வர முடியும். அதைப் பயன்படுத்தி அவர் சார்ந்துள்ள நிறுவனத்திற்கு லாபம் தேடித் தர முடியும். அதன் மூலம் தன்னையும், தன்னைச் சார்ந்தவர்களையும் உயர்த்த முடியும். தலைமை பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ள அது சம்பந்தமான படிப்புகளைப் படிக்க வேண்டும். பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களால் அவை நடத்தப்படுகின்றன.

தலைமை பண்புகள் குறித்த கல்வி வழங்கும் நிறுவனங்கள் :

Indian Institute of Democratic Leadership - http://www.iidl.org.in/

Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development - http://www.rgniyd.gov.in/content/post-graduate-diploma-political-leadership-pgdpl

MIT SCHOOL OF GOVERNMENT - http://www.mitsog.org/

National School of Leadership - http://www.nsl.ac.in/

Ashoka University - https://www.ashoka.edu.in/page/politicsandsociety-programme-16

The Institute of Political Leadership - http://www.iplindia.in/

India School Leadership Institute - http://www.indiaschoolleaders.org/

- எம்.அருண்குமார்