இளைஞர்கள் இன்று எந்த பாடத்தை எடுத்துப் பயின்றிருந்தாலும், அவற்றில் நிபுணத்துவம், சரியான பயிற்சி, திறன் இல்லாததால் வேலைவாய்ப்பின்றி பரிதவிக்கும் நிலை இருந்துவருகிறது. இதுபோன்ற நிலையைப் போக்கவேண்டும் என்ற நோக்கோடு கடந்த 1993-இல் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்டதுதான் ராஜீவ் காந்தி தேசிய இளையோர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் (Rajiv Ghandhi National Institute of Youth Development).

இந்த நிறுவனம் பயிற்சி வழங்குதல், ஆலோசனை, கல்வித் திட்டம் போன்றவற்றின் வழியாக பல துறைகளிலும் துறை அடிப்படையிலான நிபுணத்துவத்தை வழங்கி வருகிறது.

குறிப்பாக, இளையோர் திறன்களை மேம்படுத்தக் கூடிய கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்களை உருவாக்குதல், அதற்குப் பயிற்சி அளிக்கும் பயிற்சியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல், பயிற்சி பொருட்களை உருவாக்குதல், வழிகாட்டுநர் கையேடு, தயாரித்தல், இளைஞர்களின் தொழில்நுட்பத் திறனை மேம்படுத்துதல், அதன் மூலம் வேலைவாய்ப்புத் திறனை அதிகப்படுத்துதல், ஒருவரின் திறனைக் கண்டறிவதற்கான - மதிப்பீடு செய்வதற்கான- ஆய்வுகளைச் செய்தல், செயல் ஆராய்ச்சி மற்றும் விரிவாக்கச் சேவைகள் ஆகியவை இதன் செயல்பாடுகளாக உள்ளன.

இதன் கல்வித் திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக 3 ஆண்டுகள் கொண்ட இளைநிலை தொழில்கல்வியாக B.Voc. Apparel Manufacturing and Entrepreneurship, B.Voc. Fashion Design and Retail என்ற கோர்ஸ்களை, ஆடை வடிவமைப்பு மற்றும் பயிற்சி மையம் (ATDC), ஆடை மேலாண்மை நிறுவனம் (IAM) ஆகியவற்றுடன் இணைந்து நடத்தி வருகிறது.

இந்திய ஜவுளி மற்றும் ஆடை தொழில்கள் துறை கடந்த பல ஆண்டுகளாக குறிப்பிடத்தகுந்த வளர்ச்சியைப் பெற்று வருகிறது. மேலும், இந்தத் துறை நாட்டு மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிப்பதில் விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக 2 ஆவது இடத்தில் உள்ளது. இந்த வகையில், ஜவுளி மற்றும் ஆடைகள் தொழில்துறை நாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது.

இந்தத் துறையில், வேலைவாய்ப்பு என்பது படைப்பாற்றல், தொழில்நுட்பம், மேலாண்மை ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. எனவே, இதில் தேவைக்கேற்ற புதுமைகளைப் புகுத்த வேண்டியிருக்கிறது. அடிக்கடி வேகமாக மாறக் கூடிய சூழலுக்கு ஏற்ப இத்துறையினர் தங்களை தகவமைத்துக் கொள்வதும் அவசியமாகிறது. இதற்கு உதவும் விதத்தில்தான் B.Voc. Apparel Manufacturing and Entrepreneurship, B.Voc. Fashion Design and Retail என்ற 2 கோர்ஸ்களை RGNIYD வழங்குகிறது.

பிளஸ் 2-இல் எந்த பாடங்களைப் பயின்றிருந்தாலும் இந்த கோர்ஸில் சேரலாம். செயல்திறன் சோதனை, நேர்முகத் தேர்வின் அடிப்படையில் சேர்க்கை இருக்கும். பொதுப்பிரிவினர், இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு ரூ. 200, பட்டியல் வகுப்பினருக்கு ரூ. 100 விண்ணப்பக் கட்டணத்துடன், விண்ணப்பங்களை RGNIYD நிறுவனத்தின் ஸ்ரீபெரும்புதூர் முகவரிக்கு ஜூன் 9-ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும். 16-ஆம் தேதி நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும். 3 ஆண்டு இளநிலை பாடத்திட்டத்தில், ஆண்டுக்கு ரூ. 67 ஆயிரம் வீதம் 3 ஆண்டுகளுக்கும் சேர்த்து தோராயமாக ரூ. 2 லட்சம் கட்டணம் இருக்கும்.

மேலும், இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பைக் கருத்தில் கொண்டு M.Sc. Counselling Psychology, MA} Development Policy and Practice, Gender Studies, Local Governance and Development, Social Innovation and Entrepreneurship, Social Work (Youth and Community Development) ஆகிய முதுகலை கோர்ஸ்களையும், ஆராய்ச்சித் திட்டங்களையும் (Ph.D) இளையோர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் நடத்தி வருகிறது.

மாணவர்களை, தனியார் மற்றும் பொதுத் துறை நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பு பெறுவதற்கான திறனாளர்களாக மாற்றுவதே இந்த கோர்ஸ்களின் நோக்கம். மேற்கண்ட முதுகலை கோர்ஸ்களில் பட்ட வகுப்பில் எந்த பாடங்களைப் பயின்றவர்களும் சேரலாம். இந்த கோர்ஸ் கட்டணமாக 2 ஆண்டுகளுக்கும் சேர்த்து கல்விக் கட்டணம்-ரூ. 23,200, விடுதிக் கட்டணம்-ரூ. 56,300 என தோராயமாக ரூ. 80 ஆயிரம் இருக்கும்.

இவையல்லாமல், Post Graduate Diploma in Youth Development, PGD}Political Leadership என்ற 2 கோர்ஸ்களும் உள்ளன. இவற்றில், அனைத்து பட்டதாரிகளும் சேரலாம். இதற்கான கால அளவு ஓராண்டு என்றாலும், 2 ஆண்டுகளுக்குள் கோர்ûஸ முடிக்க வேண்டும். இதற்கான கட்டணம் ரூ. 6 ஆயிரம்.

இந்த பாடத்திட்டங்களில் பயிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்கள், "இளைஞர்கள் பரிமாற்றத் திட்டத்தின்' கீழ், வெளிநாடுகள் செல்லும் வாய்ப்பைப் பெறுவர். இதற்கு முன்னர், இத்திட்டத்தின் கீழ், ஜப்பான், சீனா, மலேசியா, தென்கொரியா, பாகிஸ்தான், மாலத்தீவுகள், பபுவா நியூ கினியா ஆகிய நாடுகளுக்கு மாணவர்கள் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், ராஜீவ் காந்தி தேசிய இளையோர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் செயல்படும் வேலைவாய்ப்பு தகவல் மையம், இங்கு பயிலும் மாணவர்களுக்கும், வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் தொடர்பு பாலமாக உள்ளது. விண்ணப்பங்களை சரியாக அமைக்கத் தெரியாததால், வேலைவாய்ப்பு அளிப்போரால் பரிசீலனையின்போதே பல விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. இதனால், திறமைமிக்க பலரும் வேலைவாய்ப்பை இழக்க நேரிடுகிறது. இந்தப் பிரச்னையை தீர்க்க, RGNIYDஇல் CV, Resume தயாரிக்க கட்டணத்துடன்கூடிய 2 நாள் பயிற்சியும் அளிக்கப்படுகிறது.

- இரா.மகாதேவன்