வேலை...வேலை...வேலை...  

மத்திய சித்த மருத்துவ ஆய்வு கவுன்சிலில் வேலை

பதவி: Research Associate (Siddha)

காலியிடங்கள்: 4 (மகளிர் 3, ஆண் 1)

கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் சித்த மருத்துவ முதுகலைப் பட்டம். மத்திய/ மாநில இந்திய மருத்துவராகவோ, சித்த மருத்துவராகவோ பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.

பதவி: Research Associate

காலியிடம்: 1

கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் சித்த மருத்துவ முதுகலைப் பட்டம் (சித்த குணபாடம்). மத்திய/ மாநில இந்திய மருத்துவராகவோ, சித்த மருத்துவராகவோ பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.

பதவி: Research Associate

காலியிடம்: 1

கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் சித்த மருத்துவ முதுகலைப் பட்டம். மத்திய/ மாநில இந்திய மருத்துவராகவோ, சித்த மருத்துவராகவோ பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.

பதவி: Consultant (Siddha)

காலியிடங்கள்: 2 (ஆண்- 1, பெண்-1)

கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் சித்த மருத்துவ முதுகலைப் பட்டம். மத்திய/ மாநில இந்திய மருத்துவராகவோ, சித்த மருத்துவராகவோ பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.siddhacouncil.com/ என்ற இணையதளத்துக்குச் சென்று, விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான அசல் சான்றிதழ்கள் மற்றும் அவற்றின் நகல் சான்றிதழ்களுடன் கீழ்க்கண்ட முகவரியில் நடைபெறும் நேர்முகத் தேர்வுக்கு வருகை தர வேண்டும்.

முகவரி: The Central Council for Research in Siddha, SCRI Building (Ground Floor), Anna Government Hospital Campus, Arumbakkam, Chennai -600 106.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://www.siddhacouncil.com/Adct_4of2018RA_ConSiddha.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் நாள்: 20-05-2018 காலை 9 மணி.

புதுச்சேரி ஜிப்மரில் வேலை

பதவி: நர்சிங் ஆஃபிஸர்

காலியிடங்கள்: 91

கல்வித் தகுதி: பொது நர்சிங் அல்லது மருத்துவப் பணியாளர் படிப்பில் பட்டப்படிப்பு/ டிப்ளமோ படித்து பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பதவி: Lower Division Clerk

காலியிடங்கள்: 24

கல்வித் தகுதி: பிளஸ் 2 முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், ஆங்கில தட்டச்சு நிமிடத்துக்கு 30 வார்த்தைகள் ஹிந்தி தட்டச்சு நிமிடத்துக்கு 25 வார்த்தைகள் அடிக்க வேண்டும் அல்லது கணிப்பொறியில் ஆங்கிலம் நிமிடத்துக்கு 35 வார்த்தைகள்/ ஹிந்தி 30 வார்த்தைகள் அடிக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.jipmer.puducherry.gov.in என்ற இணையதளத்துக்குச் சென்று, விண்ணப்பதாரரின் விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களைப் பதிவேற்றி, விண்ணப்பக் கட்டணத்தைச் செலுத்தி ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்.சி.}எஸ்.டி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு - ரூ.1,200, மற்றவர்களுக்கு-ரூ.1,500, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணமில்லை.

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மூலமாக தகுதியான நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: https://drive.google.com/file/d/1Iobf_lDr5-6cpAQq8cC0OPRL2rNDf2Bi/view என்ற இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்.

விண்ணப்பிக்க கடைசித் தேதி: 18-05-2018

தமிழ்நாடு மெர்க்கண்டைல் வங்கியில் வேலை

பதவி: உதவி பொது மேலாளர்

காலியிடங்கள்: குறிப்பிடப்படவில்லை

கல்வித்தகுதி: ஐ.டி/ கணினி அறிவியல்/ வணிகவியல்/ மேலாண்மை இவற்றில் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்

முன் அனுபவம்: பொது /தனியார் வங்கிகளில் உதவி பொது மேலாளர் / முதன்மை மேலாளர் நிலைகளில் குறைந்தது 3 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 40 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதினராக இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.tmbnet.in/tmb_careers/ என்ற இணையதளத்தில் இருந்து விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, இரண்டு பிரதி படிவங்களுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி:The Managing Director & CEO

Tamilnad Mercantile Bank Ltd

Head Office, # 57, V. E. Road, Thoothukudi 628 002.

மேலும் விவரங்களுக்கு: https://www.tmbnet.in/tmb_careers/doc/ADV_ADC20181901.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 19-05-2018.

தேசிய அலுமினிய நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: GRADUATE ENGINEER TRAINEES (பிரிவுகள்: மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், மெட்டலர்ஜி, எலக்ட்ரானிக்ஸ், இன்ஸ்ட்ரூமென்டேசன்)

மொத்த காலியிடங்கள்: 115

கல்வித் தகுதி: சம்பந்தப்பட்ட பாடப் பிரிவில் பி.இ/ பி.டெக் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். கேட் 2018 தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்ந்தெடுக்கப்படும்முறை: கேட் 2018 தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள், நேர்முகத் தேர்வு முலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக்கட்டணம்: ரூ.500(எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ. 100)

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.nalcoindia.com என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://www.nalcoindia.com/GET-2018%20Advt.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிக்க கடைசித் தேதி: 22.5.18

தொகுப்பு: பிரவீண் குமார்