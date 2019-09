கனிம வளம், சுரங்கவியல் குறித்த படிப்பு!

கனிம வளம், சுரங்கவியல் ஆகியவை சம்பந்தமான படிப்புகளைப் படித்தால் பல்வேறு சுரங்கப் பணியை மேற்கொள்ளும் தொழில் நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன.

பூமிக்கும் அடியிலும், பூமிக்கு மேலேயும் பல்வேறு கனிம வளங்கள் உள்ளன. அவற்றை சுரங்கத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் வெட்டி எடுத்து தொழில் மேற்கொண்டு வருகின்றன. இத்தொழிலில் சில பகுதிகளில் அரசாங்கமே கூட நேரடியாக ஈடுபட்டு வருகிறது. சில பகுதிகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தனியாருக்கு விடப்படுகிறது.

கிரானைட் கற்கள், மண், மணல், தங்கம், இரும்பு, நிலக்கரி, வைரம் உள்பட பல ஆயிரக்கணக்கான கனிம வளங்கள் உலகம் முழுவதும் பரவிக் கிடக்கின்றன. இந்த கனிம வளங்கள் விலை உயர்ந்தவை. அத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரிய வேண்டுமானால் கனிம வளம், சுரங்கவியல் சம்பந்தமான படிப்புகளைப் படிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். அப்போது தான் அங்கு வேலை வாய்ப்பு பெற முன்னுரிமை கிடைக்கும்.

இது சம்பந்தமான கல்வியை வழங்கும் கல்வி நிறுவனங்கள்...

படிப்புகள்:

AnuBose Institute of Technology - Bachelor of Technology in Mining Engineering

Directorate of Distance Education, MATS University - Bachelor of Technology in Mining Engineering

Distance Education, Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhyapeeth University - Bachelor of Technology in Mining Engineering

Godavari Institute of Engineering & Technology - Bachelor of Technology in Mining Engineering

Indian Institute of Technology - Banaras Hindu University, Varanasi - Bachelor of Technology in Mining Engineering

Maulana Abul Kalam Azad University of Technology - Bachelor of Technology in Mining Engineering

National Institute of Technology, Karnataka (NITK) - Bachelor of Technology in Mining Engineering

National Institute of Technology, Raipur - Bachelor of Technology in Mining Engineering

National Institute of Technology, Rourkela - Bachelor of Technology in Mining Engineering

Orissa School of Mining Engineering - Keonjhar -Bachelor of Technolgy in Mining Engineering

Rajasthan Technical University, Kota - Bachelor Of Technology in Mining Engineering

Sindhura College of Engineering and Technology - Bachelor of Technology in Mining Engineering

- எம்.அருண்குமார்