கண்டதும் கேட்டதும் 50 - பி.லெனின்

"ஆந்திர ஜோதி' என்ற பத்திரிகை, " லோக் சிங்கின் தந்தை உகும்சிங் மற்றும் அவருடைய சித்தப்பா டைரக்டர் பீம்சிங் இவர்களுடைய பூர்வீக பூமி திருப்பதி ஆகும். திருப்பதி ஆந்திர மாநிலத்தைச் சார்ந்தது. ஆகவே லோக்சிங் எங்கள் ஆந்திராவுக்கே சொந்தமானவர்' என்று தனது பத்திரிகை வெளிவரும் மாநிலத்துக்கே உரிமையாக்கி இருந்தது. "சித்தாரா' பத்திரிகை மேலும் , "இவ்வுலகில் உள்ள மாந்தர்களில் நூற்றில் ஒருவராகவும் வைத்துப் போற்றப்பட வேண்டியவராகவும் லோக் சிங் திகழ்ந்தார். இந்த படவுலகில், செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்ற வழியைப் பின்பற்றி அதனை கொஞ்சமும் மீறாதவராகவும் அதற்காக எந்தவிதமான ஆபத்தான இடையூறுகள் இருந்தாலும் அதற்காக கவலைப்படாது தான் எதிர்பார்க்கும் படபிம்பம் வரும் வரையில் உழைக்க கூடியவராகவும் இருந்தார். சொந்த வாழ்விலோ அன்பு மிகுந்த மனைவியுடனுடம், தனது இரண்டு குழந்தைகளுடனும் , உறவினர்களுடனும் எவ்வளவு பாசத்தையும் நேசத்தையும் காட்டினாரோ, அதேபோன்று யார் தன்னைக் காண வந்தாலும் அவர்களிடம் முகமலர்ச்சியோடு உரையாடி அவர்களுக்கான உதவிகள் செய்வதில் அவருக்கு நிகர் அவரே என்று கூறும்படி திகழ்ந்தார்' என்று கூறியிருந்தது.

ஜெயகாந்தனின் "காத்திருக்க ஒருத்தி', "கரு' என்ற இரண்டு நாவல்களை ஒன்றாகச் சேர்த்து, "எத்தனை கோணம், எத்தனை பார்வை' என்ற திரைப்படத்தை நான் டைரக்ட் செய்தேன்.

பாரதிராஜா தனது இரண்டு கண்கள் என்று பாராட்டிய எனது தம்பி கண்ணனும், லோக் சிங்கும் கேமராவைக் கையாண்டார்கள். அதில் ஒரு காட்சி. அந்த காட்சியைப் படமாக்குவதற்கு இப்போது இருக்கும் தினத்தந்தி ஆபிஸின் அருகில் இருந்த ஜோதி அம்மாள் (அப்போதைய கேரளா கவர்னர்) வீட்டில் அவர்களது அனுமதியுடன் படப்பிடிப்பு செய்தோம். அந்த காட்சியை லோக்சிங்தான் எடுத்தார். ஜோதி அம்மாள் ஜன்னலின் ஓரத்தில் அமர்ந்து கொண்டு நாங்கள் படப்பிடிப்பு நடத்துவதைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.

அதில் சாருஹாசன் ஹீரோவாகவும், வடிவுக்கரசி அவருடைய மனைவியாகவும் நடித்தார்கள். தன் கணவன் குடித்துவிட்டு வந்து கொண்டிருப்பதை எதிர்த்து அவரை வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்வதும் பலநாள் கழித்து அதே வீட்டுக்கு கணவர் வருவதை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும்போது மழை வருவதைப் போன்றும் காட்சி அமைந்தது.

மழை பொழிவது போன்ற காட்சி அமைய வேண்டுமென்பதால் இரண்டு நீர் நிறைந்த தீயணைப்பு வண்டிகளை வாடகைக்குப் பேசி அதில் இருந்த நீரை அங்கு இருந்த மரங்களின் மேல் பாய்ச்சினோம். பாய்ச்சி அடித்த தண்ணீர் மரத்தில் உள்ள இலைகளின் மேல் பட்டு அது கீழே விழும்போது மழை பெய்து கொண்டு இருப்பது போன்றும், மழை கொட்டோ கொட்டு என்று கொட்டுவது போன்றும் காட்சி அளித்தது.

இரவு நேரம் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கும்போது அனைத்து லாங் ஷாட்களையும் எடுத்து முடித்திருந்த நிலையில், வண்டிகளில் இருந்த தண்ணீர் தீர்ந்துவிட்டது. இப்போது க்ளோசப் ஷாட்கள் தான் பாக்கி இருந்தன. தீயணைப்பு வண்டிகளில் திரும்பவும் தண்ணீர் கொண்டு வர வேண்டுமென்றால் இரண்டு மணி நேரமாகும். நாங்கள் படப்பிடிப்பை இரவு 12 மணிக்குள் முடிக்க வேண்டுமென்ற நிபந்தனை இருந்தது.

தண்ணீர் இருந்தால்தான் மழை பொழிவது போன்ற காட்சியை எடுக்க முடியும் என்ற நிலையில் மணியும் பன்னிரண்டை நெருங்கிக் கொண்டிருந்ததால் நான் லோக் சிங்கிடம் எப்படி குறித்த நேரத்தில் படப்பிடிப்பை முடிப்பது என்றும், மீதமிருந்த க்ளோசப் ஷாட்களை எவ்வாறு எடுப்பது என்றும் பேசினேன்.

"இது ஒன்றும் பெரிய வேலையில்லை. நான் சுலபமாக முடிக்கிறேன். நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள்'' என்று கூறி தன் உதவியாளர்களிடம் சென்றான். அங்கு படப்பிடிப்பின்போது பாய்ச்சி அடித்த தண்ணீர் ஓர் இடத்தில் குட்டையாக நிரம்பி இருந்தது. அதனை தன் உதவியாளர்களிடம் சுட்டிக்காட்டி அங்கு இருந்த செடிகளுக்குத் தண்ணீர் ஊற்றும் பூவாளியில் நிரப்பிக் கொள்ள கூறினான். அவர்களும் அவ்வாறே தண்ணீரை பூ வாளிக்குள் ஒரு ஜக்கை கொண்டு ஊற்றிக் கொண்டனர். அந்த நீர் நிறைந்த பூவாளியை லோக் சிங்கிடமிருந்து வாங்கிக் கொண்டான். படப்பிடிப்புக்கு தன் உதவியாளர்களைத் தயாராக இருக்குமாறு கூறினான்.

என்னைப் பார்த்து படப்பிடிப்புக்கு ஆயத்தமாகுங்கள் என்று கூறிவிட்டு தண்ணீர் நிறைந்த பூவாளியுடன் அங்கு இருந்த ஜன்னலின் ஓரத்தில் இருந்த உயரமான மதில் சுவர்களில் எந்த பிடிமானமும் இல்லாது நின்று கொண்டான். அந்த சுவரும் அதன் மேல் தண்ணீர் வீழ்ந்து இருந்ததால் கால் வைத்தால் சறுக்கும் நிலையில் இருந்தது.

நாங்கள் படப்பிடிப்பு செய்யும் கேமரா முன் கையில் வைத்திருந்த பூவாளியை அப்படியும் இப்படியும் ஆட்டி நீரை வழிய விட்டான். அவ்வாறு செய்தது மழை பொழிவது போன்ற காட்சி ஆனது. நாங்களும் அனைத்து நெருக்கமான காட்சிகளையும் எடுத்து முடித்தோம். எங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்த 12 மணிக்குள் நாங்கள் எங்களது படப்பிடிப்பை லோக்சிங்கின் புத்திக் கூர்மையினாலும், ON THE SPOT என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற உடனடி செயலினாலும் எங்களால் அந்த படப்பிடிப்பை நல்லமுறையில் எடுத்து முடிக்க முடிந்தது.

ஜன்னலின் ஓரத்தில் அமர்ந்து எங்களுடைய படப்பிடிப்பை பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஜோதி அம்மாள் லோக்சிங்கின் செயலைப் பார்த்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். என்னை அவரது அருகில் அழைத்து, "யார் இந்தப் பையன்? மிகவும் அற்புதமானவனாக இருக்கிறானே. நெருக்கடி மிகுந்த நிலையை அவன் சமாளித்தது மிகவும் பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். மற்றவர்களால் இவ்வாறு காரியம் ஆற்ற முடியாது'' என்று கூறியவர் மீண்டும் கேட்டார். " யார் இந்தப் பையன்?''

நான் அவரிடம், " அவன் எனது பெரியப்பா உகும்சிங்கோட பையன். லோக் சிங் என்று பெயர்'' என்று கூறியதும், " அதுதானே பார்த்தேன். அவன் நாடி நரம்பெல்லாம் சினிமாவின் தாக்கம் தெரிகிறது. எனக்கு உங்க அப்பா பீம்சிங்கோட சினிமா வென்றால் மிகவும் பிடிக்கும். அவர் வழி வந்தவனல்லவா இவன்? அந்த பொறி இவனுள் இருக்கிறது'' என்று கூறி லோக் சிங்கை தன் அருகில் அழைத்து அவனது தலையில் கை வைத்து, ஆசிர்வதித்து "நீ பெரிய ஆளா வருவப்பா'' என்று வாழ்த்தினார்.

அந்த வாழ்த்துகள் உண்மை ஆனது. தெலுங்கு சினிமாவில் லோக் சிங்கின் கேமரா சுழன்று ஆடியது. தெலுங்கு உலக சூப்பர் ஸ்டார் சிரஞ்சீவியின் 40 படங்களுக்கு கேமரா மேனாக பணியாற்றினான். வேறு அங்கிருந்த முன்னணி கதாநாயகர்களின் படங்களுக்கு எல்லாம் BEST CAMERA MAN என்ற விருதினைப் பெற்றான். பல நூறு நாள்களைத்தாண்டி ஓடிய படங்களுக்கும் சிறந்த ஒளிப்பதிவாளராகத் திகழ்ந்து விருதுகள் பல பெற்றான்.

ஆந்திராவில் உள்ள அனைத்து இடங்களும் இவனது ஒளிப்பதிவுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றன. மலை, காடு, மணல் வெளி, கடல், நீர் வீழ்ச்சி, ஆறு என்று அனைத்து இயற்கை வளங்களையும் அவன் தனது ஒளிப்பதிவுக்கு உட்படுத்தி அதனை மக்கள் ரசிக்க வைத்தான். சூரியன் கூட மாலையில் மயங்கி நீரில் புகுந்து விடுவதாக கவிஞர்கள் கூறுவார்கள். ஆனால் இவன் சினிமாவுக்கு தன் உழைப்பை இரவு பகலுமாக அளித்தான். லோக் சிங்கின் தோள் மேல் கேமரா இருக்கிறதென்றால் அந்தப் படம் நிச்சயம் நூறு நாளைத் தொடும் என்ற நம்பிக்கை அனைத்து தயாரிப்பாளர்களிடமும் நடிகர்களிடமும் இருந்தது.

லோக் சிங் எனது பெரியப்பா உகும்சிங், பெரியம்மா ஜெயாம்மாவின் அருமை மகன். அவனுக்கு சின்ன வயதிலேயே பிடிவாத குணம் இருந்தது. அவன் சிரிக்கும்போது பற்களில் மேல் இருக்கிற ஈறு தெரியும். கன்னத்தில் அழகான குழி விழும். சிவப்பாக இருப்பான். அவனுக்கு குடிக்க எது கொடுத்தாலும் பெரிய லோட்டாவில்தான் கொடுக்க வேண்டும். எங்களுடைய வீட்டில் எல்லாமே பெரிய லோட்டாதான். அதிலும் பெரிதினும் பெரிதினை அவன் விரும்புவான். அப்படியே அந்த லோட்டாவை கை நீட்டி வாங்கி தன் வாயில் வைத்து அழுத்திக் கொள்வான். குடிக்கும்போது அவனது வாயின் இரண்டு புறங்களிலும் ஜொள்ளும் ஒழுகும். யாரையும் எதிர்த்துப் பேசமாட்டான். எப்போதும் அவன் முகத்தைப் பார்த்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் போல தோன்றும். அவ்வளவு மலர்ச்சியாக அவன் முகம் இருக்கும்.

அல்லு அர்விந்தும், லோக்கும் மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் என்று கீதா கூறியுள்ளது மிகவும் உண்மை. இவர்கள் பள்ளியில் அருகில் இருக்கும் பாலத்தின் அடியில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டு இருப்பார்கள். நான் ஏ.வி.எம். ஸ்டுடியோவில் பணிபுரிந்து விட்டு 12 பி பஸ்ஸில் இறங்கி நடந்து வருவேன். என்னைப் பார்த்ததும் இவர்கள் இருவரும் விழுந்தடித்துக் கொண்டு ஓடி விடுவார்கள்.

" லோக் நீ ஏன் அப்படி ஓடினாய்? நான் எந்த விதத்திலும் உன்னைக் கடிந்து கொண்டது கிடையாதே''

"லோக் நீ எவ்வளவு மென்மையானவன். அதே நேரத்தில் உன்னுள் இருந்த பிடிவாதத்தை நீ கடைசி வரை கைவிட வில்லை. நான் மீண்டும் ஒருமுறை, "ஜொள்ளுவாயா' என்று உன்னைக் கூப்பிட்டுக் கொள்ளட்டுமா?''

ஜோதிஅம்மாள் உன் சிரம் தொட்டு, " நல்லா வருவப்பா'' என்று வாழ்த்தியபோது, ""நூறு ஆண்டுகள் நலமோடு வாழுவப்பா'' என்று இன்னும் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து ஏன் வாழ்த்தாமல் விட்டுவிட்டார்கள்.

"லோக்... எனக்குத் தெரிந்து நான் அழுதது கிடையாது. சிரிப்பு மட்டுமே மனிதர்களுக்குச் சொந்தம் என்று நினைப்பவன் நான். ஆனால்... (என்னால் எழுத முடியவில்லை. கண்களை கண்ணீர் மறைக்கிறது)

(தொடரும்)