வனத்துறை கல்வி!

ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் வன வளம் என்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும். மரங்கள் அதிகமாக இருந்தால் தான் மழை பொழியும். மரங்கள் மட்டுமல்லாது பல்வேறு மூலிகைகள், பழங்கள் உள்ளிட்ட விளைபொருட்கள் மட்டுமல்லாது, பல்வேறு வன உயிரினங்களும் நாட்டிற்கு வளம் தான். அத்தகைய வனத்தினையும், வன உயிரினங்களையும், வன வளங்களையும் பாதுகாப்பது வனத்துறையின் முக்கிய பணியாகும்.

அத்துறையில் வேலைவாய்ப்புப் பெற பாரஸ்ட்ரி அன்ட் வைல்ட் லைப் குறித்த படிப்புகள் படித்தால் முன்னுரிமை கிடைக்கும்.

இது சம்பந்தமான படிப்புகளை நடத்தும்

கல்வி நிறுவனங்கள்:

Birsa Agricultural University : Faculty of Forestry, Ranchi

Orissa University of Agriculture and Technology : College of Forestry, Bhubaneshwar

Himgiri Zee University - School of Agriculture and Forestry, Dehradun

Forest College and Research Institute, Coimbatore

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya: School of Natural

Resources, Bilaspur

College of Horticulture and Forestry, Pasighat

School of Forestry and Environment : Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences (SHIATS,

Allahabad

Forest Research Institute, Dehradun

College of Forestry, Srinagar

College of Horticulture and Forestry, Solan

Kerala Agricultural University : College of Forestry, Vellanikkara,

Vellanikkara

- எம்.அருண்குமார்