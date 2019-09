ஹெல்த்கேர் மேனேஜ்மென்ட் படிக்கலாமே!

எந்தத் தொழில் வளர்கிறதோ இல்லையோ மருத்துவத்துறை வெகுவேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. புதிய புதிய நோய்கள் மனிதர்களை வாட்டி வதைக்கின்றன. இதனால் மருத்துவத் தொழில் மிக வேகமாக வளர்ந்து மிகப்பெரிய துறையாக பரந்து விரிந்துள்ளது. மருத்துவ சிகிச்சை பெற வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் கூட இந்தியாவிற்கு வந்து செல்கின்றனர்.

வளரும் எந்தத்துறையும் பெரிதாக, பெரிதாக அதை நிர்வகிக்க தனித்துறையே செயல்பட வேண்டியுள்ளது. மருத்துவத் துறையை மேலாண்மை செய்ய ஹெல்த்கேர் மேனேஜ்மென்ட் என்ற துறை உருவாகியிருக்கிறது. அத்துறையில் வேலை செய்ய அதற்கான கல்வியைக் கற்க வேண்டியது அவசியமாகும். எம்பிஏ படிப்பில் அதற்கென தனியாக ஹெல்த்கேர் படிப்பே உள்ளது. இத்துறை மிகப்பெரிய துறையாக விளங்குவதால் வேலை வாய்ப்புகள் அதிமாக உள்ளன.

ஹெல்த்கேர் மேனேஜ்மென்ட் சம்பந்தமான படிப்புகளை நடத்தும் கல்வி நிறுவனங்கள் :

Hinduja Institute of Healthcare Management



Indian Institute Of Health Management Research

Institute of Health Management Research



ICRI India - Hospital Administration Course, Clinical Research Scope, Healthcare Management in Delhi



KEM Healthcare Management Institute



Institute of Pharmaceutical & Healthcare Management and

Research (IPHMR)

All India Institute of Technology and Management



Apollo Institute of Health Care Management



- எம்.அருண்குமார்