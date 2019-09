சரியான பார்வை... சரியான வழி... சரியான செயல்! 19 - தா.நெடுஞ்செழியன்

வாணியம்பாடியில் உள்ளசர் சையத் அஹமத் கான் என்பவர் கல்வியின் பால் அவருக்கு உள்ள ஈடுபாட்டினாலும், இஸ்லாமிய மதத்தினர் கல்வி கற்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தாலும், "வாணியம்படி முஸ்லீம் எஜுகேஷனல் சொûஸட்டி' என்ற தொண்டு நிறுவனத்தை 1901- ஆம் ஆண்டு தொடங்கினார். அதன் மூலமாக 1903- ஆம் ஆண்டு இசுலாமியா தொடக்கப் பள்ளி தொடங்கப்பட்டது. பின்னர் வாணியம்பாடியில் உள்ள இஸ்லாமிய சமூகத்தினரால் இந்தப் பள்ளி உயர்நிலைப்பள்ளியாக 1912- ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இதே நிறுவனத்தின் கீழ் 1916- ஆம் ஆண்டு இசுலாமியாக் கல்லூரிக்கு அன்றைய மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் ஆளுநராக இருந்த லார்ட் பென்ட்லேண்ட் என்பவரால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. 1919 -இல் கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது. 1921- இல் இதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது. இந்தக் கல்லூரிக்கு நவாப் சி. அப்துல் ஹக்கீம் சாஹிப் என்பவர் ரூ 50 ஆயிரம் நன்கொடை அளித்தார். அதை வைத்து இந்தக் கல்லூரியின் முதல் கட்டடம் கட்டப்பட்டது.

1901 -இல் "வாணியம்படி முஸ்லீம் எஜுகேஷனல் சொûஸட்டி' தொண்டு நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட இந்தக் கல்லூரி, அந்தப் பகுதியில் வாழும் எண்ணற்ற மாணவர்களை மிகுந்த தகுதியும் திறமையும் உள்ளவர்களாக உயர்த்தியுள்ளது.

இந்த கல்லூரி இஸ்லாமியர்களுக்கு என தொடங்கப்பட்டது என்றாலும், பல்வேறு மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் கல்வி பயில அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஆர்க்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் கல்வி பயில இந்தத் தொண்டு நிறுவனம் தொடங்கி வைத்த பள்ளிகளும், கல்லூரிகளும் பெரும் உதவி புரிந்துள்ளன.

இந்த வாணியம்பாடி இஜுகேஷனல் சொசைட்டி 1901-இல் இருந்து பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்கியுள்ளது. 1957- இல் இசுலாமியா பெண்கள் மேனிலைப் பள்ளியைத் தொடங்கியது. 1984 -இல் இசுலாமியா இண்டஸ்டிரியல் ட்ரெயினிங் சென்டரும், 1997- இல் இசுலாமியா பெண்கள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியும் தொடங்கப்பட்டன. எண்ணற்ற மாணவர்கள் இந்த பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் படித்து முன்னேறியிருக்கிறார்கள். நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்தப் பகுதியில் உள்ள எல்லா மக்களும் கல்வி பெற வேண்டும் என்ற தெளிவான பரந்த சிந்தனையுடன் இங்குள்ள கல்வி நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டதால், வாணியம்பாடி பகுதி "அலிகார் ஆஃப் செளத்' என்ற பெருமைக்குரியதாகத் திகழ்கிறது.

உதாரணமாக, வாணியம்பாடி இசுலாமியா கல்லூரியில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்களில் ஒருவர் ஆனந்தகிருஷ்ணன். அவர் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவர். அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராகப் பணிபுரிந்திருக்கிறார். ஐஐடி கான்பூரின் வேந்தராகப் பணியாற்றியிருக்கிறார். தமிழக அரசிற்கு இன்பர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் இ- கவர்னன்ஸ் துறைக்கு ஆலோசகராக இருந்திருக்கிறார். இவரைப் போன்று எண்ணற்றவர்கள் கல்வி பயின்று முன்னேறியிருக்கிறார்கள்.

முதலாம் உலகப் போர் நிறுத்தப்பட்ட நாளில் - 1.11.1918 அன்று - வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியில் இந்து மேனிலைப் பள்ளி தொடங்கப்பட்டது. இந்தப் பள்ளி இப்போது நூறாவது ஆண்டைக் கொண்டாட உள்ளது.

"சமூக நல சேவா சங்கம்' என்ற அமைப்பின் நிதி உதவியுடன் இந்தப் பள்ளி தொடங்கப்பட்டது.

இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள நகரம் மற்றும் கிராமங்களில் வாழும் மக்கள் கல்வி பெறவேண்டும்; கல்வியின் வாயிலாக அவர்கள் வாழ்வில் உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அன்றைய சமூக சேவகர்கள் கல்விப் பணிகளைச் செய்தனர். அதற்கு இன்று நல்ல பலன் கிட்டியுள்ளது.

கிறிஸ்தவ மிஷினரிகள் வெளிநாடுகளில் இருந்து நம் நாட்டிற்கு வந்ததற்கான காரணம், கிறித்துவ மதத்தைப் பரப்புவதற்கு மட்டும்தான் என்று ஒரு கருத்து இருந்தாலும், கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளின் சேவைகள் குறிப்பாக, கல்வி மற்றும் மருத்துவ சேவைகள், கல்வி மற்றும் மருத்துவத்துக்கான அடித்தளத்தை நம்நாட்டில் ஏற்படுத்தின என்பதை மறுக்க முடியாது. அதனால் சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் ஒரு கட்டமைப்பான கல்விச் சூழலை உருவாக்குவது எளிதாக இருந்தது. இந்த அடித்தளம் தமிழகத்தில் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் தமிழகமும் வட இந்திய மாநிலங்களைப் போல கல்வியிலும் மருத்துவத்திலும் பின்தங்கியிருக்கும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்தே கிடையாது. எண்ணற்ற கிறிஸ்தவ மிஷனரி இன்ஸ்ட்டிடியூஷன்களை தமிழகத்தில் உருவாக்கி தமிழகத்தின் கல்விக்கான அடித்தளத்தை நிறுவி வந்தார்கள்.

உதாரணமாக சென்னையில் செயின் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ -இந்தியன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் செனாய் நகரில் சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரிக்கு எதிரே 1715-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. சென்னையில் பெற்றோர் இல்லாத ஆண் குழந்தைக்காக அனாதை காப்பகம் (The Military (later Madras) Male Orphan Asylum) ஒன்றை உருவாக்கினார்கள். இந்தப் பள்ளி சென்னையில் 300 ஆண்டுகளைக் கடந்து வெற்றிகரமாக கல்விப் பணியாற்றி வருகிறது. பல்வேறு மதத்தவரும் இனத்தவரும் படிக்கும் வண்ணம் இதை நடத்தினார்கள்.

இதேபோன்று பிஷப் கூரி ஹையர் செகண்டரி பள்ளி (Bishop Corrie Anglo Indian Higher Secondary School) என்று வழங்கப்படும் இந்த பள்ளி 1834- ஆம் ஆண்டு பேரண்டல் அகாடெமி என்ற பெயரில் ஜார்ஜ் டவுன் பகுதியில் தொடங்கப்பட்டது. இந்தப் பள்ளி 1836 -ஆம் ஆண்டு மெட்ராஸ் கிராமர் ஸ்கூல் என்ற பெயர் மாற்றம் பெற்றது. 1896 இல்தான் இது பிஷப் கூரி பள்ளி என்றழைக்கப்பட்டது. இந்தப் பள்ளியை நிறுவியவர் டேனியல் கூரி என்பவர் ஆவார். 1978-இல் இப்பள்ளி சி.எஸ்.ஐ.பிஷப் கூரி ஆங்கிலோ இந்தியன் ஹையர் செகண்டரி பள்ளி ஆனது. வடசென்னையில் இயங்கி வரும் இப்பள்ளி மீனவ சமூகத்தினர், வணிகர்களின் குழந்தைகள் கல்வி பெற வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்டு இன்றைக்கும் சிறப்பாக இயங்கி வருகிறது.

சென்னையில் செயின்ட் மேரீஸ் ஆங்கிலோ இண்டியன் ஸ்கூல் 1839- ஆம் ஆண்டு ரெவரண்ட் ஜோசப் கேரியூ என்பவரால் தொடங்கப்பட்டது. இந்தப் பள்ளியும் 175 ஆண்டுகளைக் கடந்துள்ளது.

1842, 13 ஜனவரி அன்று ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்டேஷன் ஸிஸ்டர்ஸ் இறைப்பணி செய்வதற்காக சென்னைக்கு வந்தார்கள். இவர்கள் ஜார்ஜ் டவுன் பகுதியில் உள்ள இந்தியர்கள் மற்றும் ஐரோப்பிய மாணவர்களைப் பயிற்றுவிப்பதற்காக அழைக்கப்பட்டார்கள். கலோனல் ஸ்மித் என்கிற ஆங்கில அதிகாரியின் மனைவி தனது கணவன் இறந்ததன் நினைவாக ஐரோப்பிய படைவீரர்களின் இந்திய குழந்தைகளுக்கான காப்பகத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்கள். மிஸஸ் ஸ்மித் 1810 ஆம் ஆண்டு அவர்களுக்காக சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் பகுதியில் ஒரு பள்ளியைத் தொடங்கினார். செயின்ட்மேரீஸ் ஆர்பனேஜ் பள்ளி என்று அது அழைக்கப்பட்டது. மவுண்ட்ரோடில் செயின்ட் ஆர்சுலஸ் என்ற பள்ளியை நிறுவினார்கள். இந்தப் பள்ளி ஜார்ஜ்டவுனில் 1946 வரை இயங்கிவந்தது, 1947 முதல் சர்ச் பார்க் கேம்பஸுக்கு மாற்றப்பட்டு St. Ursula’s European and Anglo-Indian Middle School என்ற பெயரில் இயங்கி வந்தது. தற்போது ST. URSULA’S ANGLO-INDIAN HIGHER SECONDARY SCHOOL என்ற பெயரில் இயங்கி வருகிறது.

1837 -ஆம் ஆண்டு ரெவரன்ட் ஜான் ஆண்டர்சன் என்பவர் சர்ச் ஆஃப் ஸ்காட்லாந்திலிருந்து வந்தார். தென்னிந்தியாவில் ஆங்கில வழி கல்வி நிறுவனங்கள் தேவை என்று உணர்ந்து அதைத் தொடங்கி வைத்த பெருமை அவரையே சாரும். 1837-இல் ஜெனரல் அசெம்பிளி ஸ்கூல் என்ற பள்ளியை சென்னை ஜார்ஜ் டவுனில் நிறுவினார். அது 1865 இல் கல்லூரியாக மாற்றப்பட்டது. 1877- இல் அது மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் என்பதாக மாறியது. இந்தக் கல்லூரி ஜார்ஜ் டவுனிலிருந்து உயர்நீதிமன்ற வளாகத்துக்கு எதிரில் இருந்து பின்னர் 400 ஏக்கர் சேலையூர் காட்டில் தாம்பரம் அருகே மாற்றப்பட்டது. 1939-இல் மாணவிகளும் இந்த கல்லூரியில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள். இன்றும் எம்சிசி மாணவர்கள் உலக அளவில் தனிமுத்திரை பதித்து வருகிறார்கள். கல்லூரியும் அகில இந்திய அளவில் உயர்கல்வி முத்திரை பதித்து வருகிறது.

