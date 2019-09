ஃபோரக்ஸ் அன்ட் டிரஸரி மேனேஜ்மென்ட் குறித்த படிப்பு படித்தால் பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்புகளும், அது சம்பந்தமான ஆலோசனை நிறுவனங்களை தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் காத்திருக்கின்றன.

வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி, இறக்குமதியில் ஈடுபடும் நிறுவனங்கள் ஃபாரின் எக்சேன்ஜ் எனப்படும் அந்நிய செலாவணி ஈட்டக்கூடிய நிலை உள்ளது. அதே போல பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் நிதி சம்பந்தமான துறைகளைக் கையாள திறமையான நபர்கள் தேவைப்படுகின்றன. அந்நிய செலாவணி மற்றும் நிதி சம்பந்தமான துறைகளை கையாள வேண்டிய நபர்கள் ஃபோரக்ஸ் அன்ட் டிரஸரி மேனேஜ்மென்ட் சம்பந்தமான படிப்புகளை படித்திருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். அவர்களால் தான் அவற்றைக் கையாள முடியும்.

அத்தகைய படிப்பை நடத்தும் நிறுவனங்கள் :

The Institute of Chartered Accountants of India - https://www.icai.org/post.html?post_id=3552

National Institute of Securities Markets -http://www.nism.ac.in/index.php/academic-programs/part-time-programs/certificate-in-treasury-management

ifbi - http://www.ifbi.com/tradefin.aspx