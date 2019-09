வேலை... வேலை... வேலை...

மேற்கு ரயில்வேயில் வேலை

பணி: Level 4/5

காலியிடங்கள்: ஹாக்கி (ஆண்)- 2, ஹாக்கி (பெண்)-2, கூடைப்பந்து (பெண்)-1

தகுதி: ஏதாவது ஒரு துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: கங்ஸ்ங்ப் 2/3:

காலியிடங்கள்: ஹாக்கி (ஆண்)-1, ஹாக்கி (பெண்)-2, கூடைப்பந்து (ஆண்)-2, கூடைப்பந்து (பெண்)-2, கைப்பந்து (ஆண்)-1, கைப்பந்து (பெண்)-2, பளு தூக்குதல் (ஆண்)-2, பவர் லிப்டிங் (ஆண்)-2, ஹேண்ட் பால் (ஆண்)-2.

தகுதி: பிளஸ் டூ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட விளையாட்டில் ஒலிம்பிக்கிலோ, தேசிய அளவிலோ, மாநில அளவிலோ, ஆசிய அளவிலோ அணியில் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 1.1.2019 தேதியின்படி 18 வயதிலிருந்து 25 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசியினருக்கு ரூ.500. மற்ற அனைத்து பிரிவினருக்கும் ரூ.250

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய : https://www.rrc-wr.com/PDF%20Files/Sports_Notification_18_19.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 15.11.2018.



மத்திய அரசுத் துறைகளில் மொழிபெயர்ப்பாளர் வேலை

பதவி: Junior Translator in Central Secretariat Official Language Service (CSOLS)

பதவி: Junior Translator in M/o Railways (Railway Board)

பதவி: Junior Translator in Armed Forces Headquarters (AFHQ)

பதவி: Junior Translator/Junior Hindi Translator in subordinate offices who have adopted Model RRs of DoP&T for JT/JHT

பதவி: Senior Hindi Translator in various Central Government Ministries/ Departments/Offices

பதவி: Junior Translator/Junior Hindi Translator in subordinate offices who have not yet adopted Model RRs of DoP&T for JT/JHT

பதவி: Hindi Pradhyapak in Central Hindi Training Institute (CHTI)

வயதுவரம்பு: 01.01.2019 தேதியின்படி 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினர்களுக்கு வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

தகுதி: மொழிசார்ந்த பாடங்களில் முதுகலைப் பட்டம், மொழிபெயர்ப்பு படிப்பில் டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் மற்றும் பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.100. எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள், பெண் விண்ணப்பத்தாரர்களுக்கு கட்டணம் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.ssc.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

வங்கி வழியாக கட்டணம் செலுத்துவதற்கான கடைசித் தேதி: 26.11.2018

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement/UploadedFiles/notice_jht2018_22102018.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 19.11.2018



மத்திய அரசு துறைகளில் ஸ்டெனோகிராபர் வேலை

பதவி: Stenographer Grade "C' & "D' Examination

தகுதி: பிளஸ் டூ அல்லது அதற்கு நிகரான படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அத்துடன் ஹிந்தி அல்லது ஆங்கில மொழிகளில் தட்டச்சு பயிற்சியும் பெற்றிருக்க வேண்டும். "கிரேடு -டி' பணிகளுக்கு நிமிடத்திற்கு 80 வார்த்தைகளும், "கிரேடு-சி' பணிகளுக்கு நிமிடத்திற்கு 100 வார்த்தைகளும் சுருக்கெழுத்தில் குறிப்பெடுத்து அதை குறித்த நேரத்தில் தட்டச்சு செய்யும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 1.1.2018 தேதியின்படி 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் 27 வயதிற்கு உட்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும். "கிரேடு-சி' பணிக்கு 30 வயதிற்குள் இருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். இட ஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கு அரசு விதிகளின்படி வயது வரம்பில் தளர்வுகள் வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்து தேர்வு மற்றும் தட்டச்சு சுருக்கெழுத்து திறன் தேர்வு, சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு மதிப்பெண்களின் தரவரிசை பட்டியல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

கட்டணம்: ரூ.100 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். எஸ்.சி, எஸ்.டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் படைவீரர்கள் மற்றும் அனைத்துப் பிரிவுவைச் சேர்ந்த பெண் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கட்டணம் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கி மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதற்கான கடைசித் தேதி: 21.11.2018

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://ssc.nic.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். தமிழக விண்ணப்பதாரர்கள் www.sscsr.gov.in என்ற இணையதளத்தில் சென்று தேர்வு மையங்கள் போன்ற விவரங்களைத் தெரிந்துகொள்ளவும்.

கணினி எழுத்துத்தேர்வு நடைபெறும் நாள்: 6.2.2019

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement/UploadedFiles/notice_steno2018_22102018.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 19.11.2018



தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 175

பதவி: Assistant Director of Horticulture - 74

தகுதி: தோட்டக்கலைத் துறையில் எம்.எஸ்சி முடித்திருக்க வேண்டும்.

பதவி: Horticultural Officer - 101

தோட்டக்கலைத் துறையில் பி.எஸ்சி முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 01.07.2018 தேதியின்படி 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி இட ஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கு வயதுவரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.

கட்டணம்: தேர்வுக் கட்டணமாக ரூ.200 மற்றும் விண்ணப்ப பதிவு கட்டணமாக ரூ.150 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் மற்றும் வங்கிகள் மூலமாவும் செலுத்தலாம். எஸ்.சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்டைம் பதிவுக்கட்டணம் என்ற முறையில் விண்ணப்பிப்பவர்கள் தேர்வுக் கட்டணம் மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது.

தேர்வு கட்டணம் செலுத்துவதற்கான கடைசித் தேதி: 23.11.2018

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.net / www.tnpscexams.in ஆகிய இணையதளத்தில் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.tnpsc.gov.in/notifications/2018_29_notyfn_adhho.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 21.11.2018



தமிழக கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு துறையில் இளநிலை ஆய்வாளர் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 30

பதவி: இளநிலை ஆய்வாளர்

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் டூ தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதுமானது.

வயது வரம்பு: 01.07.2018 தேதியின்படி 18 வயதிலிருந்து 45 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி இட ஒதுக்கீடு பிரிவினருக்கு வயதுவரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,600 - ரூ.65,500

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.net / www.tnpscexams.in ஆகிய இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 27.01.2019

கட்டணம்: தேர்வுக் கட்டணமாக ரூ.150 மற்றும் விண்ணப்ப பதிவு கட்டணமாக ரூ.150 செலுத்த வேண்டும். எஸ்.சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.tnpsc.gov.in/notifications/2018_28_notyfn_JICS.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 21.11.2018