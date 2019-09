வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் - 159

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கான உளவியலாளரிடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்கள் மருத்துவருக்கான காத்திருப்போர் அறையில் இருக்கிறார்கள். அவர்களுடன் அங்கு உள்ள நடாஷா எனும் பெண் போனில் பேசுவதை கேட்க நேரும் கணேஷ் அவள் பயன்படுத்திய ‘ப்ர்ள்ங் ய்ர் ற்ண்ம்ங்’ எனும் சொற்றொடரின் பொருள் என்னவென புரொபஸரிடம் கேட்கிறான். புரொபஸர் அது ஒரு குழப்படியான பேச்சுபாணி என்று சொல்லி, அத்தகைய பாணியிலான சொல்லாடல்கள் மற்றும் சொற்களை ஆங்கிலத்தில் amphibology என சொல்வார்கள் என்கிறார்.

புரொபஸர் amphibologyக்கான வேறு உதாரணங்களை வழங்குகிறார்.

புரொபஸர்: நானும் மீனுவும் போன வருடம் கர்நாடக மாநிலத்தில் ஒரு பெரிய கற்கோயிலுக்கு போயிருந்தோம். நீண்ட படிக்கட்டுகளில் ஏறி உச்சிக்கு போய் பார்க்க வேண்டும். ஆனால் மீனுவுக்கு அப்போது முட்டியில் அடிபட்டிருந்தது - விடுதியில் இருந்து கிளம்பும் போது அவள் வழுக்கி விழுந்ததில் முட்டி பிரண்டு விட்டது. கடும் வலி. ஆகையால் மருத்துவரிடம் சென்றோம். அவர் ஒரு பிரேஸ் மாட்டிக் கொள்ள சொன்னார். செருப்பை விட ஷூ அணிவது நல்ல கிரிப் தரும், அதுவே பாதுகாப்பானது என்றார். கோயில் வாயிலில் அவள் செருப்பை கழற்றி விட தயாரானாள். உள்ளே ஏறிப் போக முடியாதவர்களுக்கு என்று டிராலி வசதி உண்டு. ஆனால் மீனுவுக்கு தானாக ஏறி இறை தரிசனம் செய்ய வேண்டும். என் தோளைப் பிடித்துக் கொண்டு கைத்தாங்கலாய் அவள் உள்ளே வந்தாள். அப்போது ஓர் அர்ச்சகர் வந்து விசாரித்தார். டிராலி பயன்படுத்தலாமே என்றார். மீனு தன் நிலையை விளக்கி தானாக நடந்து செல்ல விரும்புவதாய் சொன்னாள். அப்போது தான் காலில் அணிந்துள்ள பிரேஸ் எனும் கருவியை எதேச்சையாய் காட்டினாள். அது வம்பாய் போனது. அர்ச்சகர் அக்கருவியை உள்ளே அனுமதிக்க முடியாது என்றார். அவள் அதை கழற்றியே உள்ளே செல்ல முடியும் என்றார். மீனுவோ அது தோலால் செய்தது அல்ல என்றாள். அவரோ அவளை நம்ப முடியாது என்றார். பெரிய சண்டை, ரகளை. கடைசியில் அவளை வாயிலில் அமர வைத்து விட்டு நான் மட்டும் உள்ளே போய் தரிசித்து விட்டு வந்தேன். நான் வந்த போது அவள் மிகுந்த கோபமாக இருந்தாள். நட்ங் ஜ்ஹள் ச்ழ்ன்ம்ண்ர்ன்ள். நான் என்ன தீண்டத்தகாதவளா? எனக்கு ஏன் உள்ளே போக அனுமதியில்லை என கொதிக்கிறாள். நான் அவளை அமைதிப்படுத்தினேன். அப்போது அவள் சொன்னாள், this is a visit I shall not soon forget.

கணேஷ்: அப்படியென்றால்? அதை விரைவில் மறந்து விட விரும்புவதாகவும் ஆனால் முடியவில்லை என்றா?

புரொபஸர்: இல்லை. அவள் என்ன சொல்ல வந்தாள் என்றால் this is a visit I will remember for a long time.

கணேஷ்: ஐயோ... பாவம். ஆனால் அதை ஏன் இப்படி குழப்பியடித்து சொல்ல வேண்டும்?

புரொபஸர்: ஆமாம் அது தான் amphibology. Ambiguous என பொருள். Amphi என்றால் இரண்டு பக்கங்கள். Bology என்பது க்ஷஹப்ப்ங்ண்ய் என்ற கிரேக்க சொல்லில் இருந்து வருகிறது. இதன் பொருள் வீசுவது. ஆக ரெண்டு இலக்குகளிலாய் ஒரு பொருளை ஒரே சமயம் வீசுவது. அப்போது அது எங்கு போய் விழும்?

கணேஷ்: ரெண்டு இலக்குகளுக்கு போய் சேராது.

புரொபஸர்: ஆம். ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால். இப்படி வாக்கியங்கள் சில நேரம் அமைவதே ambhibology. நேரடியாய் ஒன்றை சொல்ல தயக்கம் வரும் போதே நாம் வழக்கமாய் ambhibology பயன்படுத்துவோம். இதே ஹக்ஷட்ண்யுடன் வரும் மற்றொரு சொல்லே ஹம்க்ஷண்ஸ்ஹப்ங்ய்ற். பெண் பார்க்க போகிறாய். அப்பெண் பிடித்ததா இல்லையா என உனக்கு உறுதியாய் தெரியவில்லை. முழுக்க பிடிக்காமலும் இல்லை, ஆனால் ஏதோ ஒன்று குறைவதாயும் தோன்றுகிறது. So you have ambivalent feelings towards her.

கணேஷ்: சார் நான் furious கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதென்ன frumious? நான் இதுவரை கேட்டதே இல்லையே?

நடாஷா: நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேனே - Beware the Jubjub bird, and shun the frumious Bandersnatch!

கணேஷ்: அதென்ன ஜுப்ஜுப்?

(இனியும் பேசுவோம்)