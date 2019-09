எல்லாவற்றிற்கும் தேவை புராஜெக்ட் மேனேஜ்மென்ட்!

பெரும் தொழில் நிறுவனங்களில் அவர்கள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையையும் திட்டமிடுதல் மூலம் மேற்கொள்வார்கள். அந்த திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்காக ஒரு குழுவை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் அந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவார்கள். அந்த திட்டத்தை மேலாண்மை செய்வதற்காக திட்ட மேலாளரை தொழில் நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் நியமிக்கும். அந்த திட்ட மேலாளர் அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு அந்த திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தி முடிக்க வேண்டும். அது தான் அவரின் முக்கிய பணியாகும்.

இத்தகைய திட்ட மேலாண்மைப் பணிக்கான வேலை வாய்ப்பை பெறுவதற்காக புராஜெக்ட் மேனேஜ்மென்ட் படித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. அதோடு மட்டுமல்லாமல் புராஜெக்ட் கன்சல்டன்ட் எனப்படும் திட்ட ஆலோசகராகவும் பணி புரிவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன.

Software projects, Construction projects, Manufacturing / New product Development projects and Entertainment projects என பலதுறைகளுக்கும் தேவைப்படும் ஒன்றாகும்.

புராஜெக்ட் மேனேஜ்மென்ட் சம்பந்தமான கல்வியை வழங்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் :

International Institute Of Project Management - http://www.iipmchennai.com/

Skillogic PMP Training - https://in.skillogic.com/pmp-training/pmp-certification-chennai/

project management institute - https://www.pmi.org.in/

L&T Institute of Project Management - http://www.lntipm.org/

- எம்.அருண்குமார்