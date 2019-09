வேலை...வேலை...வேலை...

தமிழக அரசில் வேலை

பதவி: Assistant Surgeon (General) (ஒப்பந்தகால அடிப்படையிலானது)

காலியிடங்கள்: 1884

வயது வரம்பு: பொது பிரிவினர் 35 வயதிற்குள்ளும், முன்னாள் படைவீரரான பொதுப்பிரிவினர் 48 வயதிற்குள்ளும், இதர பிரிவினர் 57 வயதிற்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.

கல்வித்தகுதி: எம்.பி.பி.எஸ். படித்து தமிழ்நாடு மருத்துவகவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். ஓர் ஆண்டு House Surgeon- ஆக பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினரு ரூ.750, எஸ்.சி., எஸ்.சி.ஏ. எஸ்.டி. பிரிவினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.375 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.mrb.tn.gov.in என்ற வலைதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

வங்கி வழியாக விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்துவதற்கான கடைசித் தேதி: 17.10.2018

மேலும் விவரங்கள் அறிய: http://www.mrb.tn.gov.in/pdf/2018/07_MRB_Assistant_Surgeon_2018_Notification.pdf என்ற வலைதள லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளலாம்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 15.10.2018

நெய்வேலி லிக்னைட் கார்ப்பரேஷனில் வேலை

பதவி: General Manager, Deputy Chief Medical Officer, Medical Officer, Manager (Legal), Deputy General Manager (Finance), Additional Chief Manager (Finance), Deputy Chief Manager (Finance), Deputy General Manager (HR), Chief Manager (HR), Additional Chief Manager (HR), Deputy Manager (HR), Deputy Chief Manager (HR) - (Community Development), Deputy Chief Manager (HR) - (Training and Skill Development), Deputy Chief Manager (Secretarial), Manager (Secretarial), Deputy Manager (R&D) Soil, Deputy Manager (R&D) Material Science, Deputy Manager (R&D), Non Conventional Renewable Energy, Deputy Manager (R&D) Micro Biology, General Manager (Mining).

மொத்த காலியிடங்கள்: 67

தகுதி: பொறியியல் துறையில் இளங்கலை, முதுகலை, அறிவியல் துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்கள், மருத்துவத்துறையில் MBBS, MS, DNB முடித்தவர்கள், Law, CA, CMA, MBA முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.300 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nlcindia.com என்ற வலைதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த பின்னர் அதனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கீழ்வரும் முகவரிக்கு தபால், கூரியர் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி: THE CHIEF GENERAL MANAGER (HR),

RECRUITMENT CELL, HUMAN RESOURCE DEPARTMENT, CORPORATE OFFICE, NLC INDIA LIMITED, BLOCK-1, NEYVELI - 607801, TAMILNADU

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.nlcindia.com/new_website/careers/adtv_no_05_2018_new.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 09.10.2018

ஆன்லைன் விண்ணப்ப பிரிண்ட் அவுட் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 16.10.2018

தமிழ்நாடு சிமெண்ட் கார்ப்பரேஷனில் வேலை

பதவி: Manager(Electrical), Manager(Mechanical), Deputy Manager(Process &Quality Assurance), Deputy Manager (Instrumentation), Deputy Manager(Finance), Assistant Manager(Materials), Assistant Manager(Personnel &Administration), Executive(Mechanical)Lime Stone Crusher, Executive(Mechanical) Raw mill, Executive (Mechanical) Kiln, Executive(Personnel &Administration), Accountant, CCR Operators-Plant/Lime Stone Crusher, Shift Chemist, X- Ray Analyst, Electrician, Instrument Mechanic, Personal Assistant, Junior Assistant (Materials), Junior Assistant (EDP), Time Keeper, Driver.

மொத்த காலியிடங்கள்: 46

தகுதி: கலை, பொறியியல் துறையில் இளங்கலை பட்டம், எம்பிஏ, சிஏ, ஐடிஐ முடித்தவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர் .

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.tancem.com என்ற வலைதளத்தில் உள்ள விண்ணப்பபடிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி:

The Senior Manager/Dy.Collector

Tamil Nadu Cements Corporation Limited,

LLA Buildings, 2nd Floor,

No.735, Anna Saalai, Chennai- 600 002.

மேலும் பணி அனுபவம், வயதுவரம்பு உள்ளிட்ட முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://tancem.com/wp-content/uploads/2018/09/TANCEM-HRMS-50-16-9-2018.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 16.10.2018

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்