வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் 162 - ஆர்.அபிலாஷ்

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கான உளவியலாளரிடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்கள் மருத்துவருக்கான காத்திருப்போர் அறையில் இருக்கிறார்கள். நடாஷா எனும் பெண் அங்கு காத்திருக்கிறார். ஒரு மீசைக்காரர் உளவியலாளரை சந்தித்து விட்டு திரும்ப வருகிறார்.

புரொபஸர் மீசைக்காரரிடம்: So you confessed?

மீசைக்காரர்: உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும்?

புரொபஸர்: உங்கள் உடல்மொழியில் ஒரு tightness, ஒருவித இறுக்கம் இருந்தது. நீங்கள் நெல்லையைச் சேர்ந்தவர் என்றும், அங்கு நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில்

உங்கள் புகைப்படமும் வெளியாகி பரபரப்புக்கு உள்ளானது. You were under fire from the activists. சரியா?

மீசைக்காரர் தலையைக் குனிந்தபடி: சரி

கணேஷ்: சார்... உங்களுக்கு இதெல்லாம் எப்படித் தெரியும்?

புரொபஸர்: சிலர் நிலையற்றிருப்பார்கள். ஒருவித தீராக் கோபம் அவர்களை ஆட்கொண்டிருக்கும் . ஆனால் இவரைக் கண்டால் அப்படித் தெரியவில்லை. தனக்கு

எதையோ அழுத்தி வைத்துக் கொண்டு அதை யாருக்காவது சொல்லி விட வேண்டும் எனும் தவிப்பு அவர் உடல்மொழியில் தெரிந்தது. உறக்கமின்மை

கண்களில் தெரிகிறது. அவருக்குத் தேவை தன்னை மதிப்பிடாமல் கவனித்துக் கேட்பவர்கள். பேசுவதற்கான அவரது தவிப்பைக் கண்ட போது இது தோன்றியது.

அதற்காகத் தான் அவர் உளவியலாளரிடம் வந்திருக்கிறார். கடும் மன அழுத்தம் போன்ற வழக்கமான மனநலப் பிரச்னைகள் இருந்தால் அவர் இப்படி பேசத்

தவிக்க மாட்டார்.

மீசைக்காரர்: நீங்க உளவியல் படித்தவரா?

புரொபஸர்: மனிதர்களை உற்றுக் கவனிப்பவன். மேலும் உங்கள் முகநூல் பக்கத்தையும் சற்று முன் கவனித்தேன். உங்களைப் பற்றின சர்ச்சையை அப்படி

தெரிந்து கொண்டேன்.

கணேஷ்: சார், tightness என்பது டப்பா போன்ற பாத்திரங்களுக்கு நாம் சொல்வதல்லவா? டப்பா மூடி டைட்டாக இருக்கிறது என்போம்.

புரொபஸர்: நல்ல கேள்வி கணேஷ். மனிதர்கள் தம்மை ஒரு கொள்கலனாய் கற்பிப்பதுண்டு. ஆகையால் நாம் மிகுந்த அழுத்தத்தில் இருக்கையில், ஒரு

பிரச்னையை எப்படி வெளியே பேசுவது எனத் தெரியாமல் இருக்கும் போது, நம் உடலை ஒரு டப்பாவாக நினைத்து, கைகளை மூடியாகக் கருதி இறுக்கிக்

கொள்கிறோம். அப்போது நாம் tight ஆக இருக்கிறோம். இந்த உடல்மொழியைக் கவனித்தாலே சம்பந்தப்பட்டவர் பற்றி நமக்கு நிறையப் புரியும். சில நேரம் நாம்

நம்மை ஒரு நத்தையாய் கற்பித்துக் கொள்வதுண்டு என Bachelard எனும் தத்துவவாதி தன் நூலான Poetics of Space என்னும் நூலில் இதைப் பற்றி

விரிவாக பேசுகிறார்.

கணேஷ்: அது யார் சார் Bachelard?

புரொபஸர்: அவர் ஒரு phenomenologist. பிரஞ்சுக்காரர். நான் குறிப்பிட்ட புத்தகத்தை அவர் 1958-இல் எழுதினார். உலகின் தலைசிறந்த நூல்களில் ஒன்று அது.

கணேஷ்: அதென்ன சார்... (உச்சரிக்க திணறுகிறான்)?

புரொபஸர்: Phenomenologist தானே? அது Phenomenology என்பதில் இருந்து வருகிறது. Phe என்பதை இங்கு fe என உச்சரிக்க வேண்டும்.

Phenomenology என்றால் என்ன? A study of consciousness என இதை எளிமையாகப் பார்க்கலாம். Consciousness என்றால் பிரக்ஞை. ஓர் அறைக்குள் நீ

இருக்கும் போது உன் பிரக்ஞை அடைபட்ட ஒரு மனிதனின் பிரக்ஞையாய் உள்ளது. ஆகையால் நீ ஜன்னல் வழி எட்டி வெளியே பார்க்கும் போது சுதந்திரமாய்

மகிழ்ச்சியாய் உணர்கிறாய். ஆனால் அதே நீ வெளியே போய் ரோட்டில் நிற்கும் போது இந்த மகிழ்ச்சி காணாமல் போய் விடுகிறது. ஏனென்றால் அறையில்

இருக்கும் போது you have the consciousness of a room வெளியே இருக்கும் போது you embody the consciousness of the exterior. Embody

என்றால் ஓர் உணர்வின் பொருண்மை வடிவமாய் மாறுவது. அறை என்பது உள்ளதால் சுதந்திரமின்மை உருவாகிறது, ஆனால் அறையே இல்லை என்றால்

நம்மால் அடைபட்டுக் கிடப்பதைக் குறித்து சிந்திக்க முடியாது. பேக்கிலர்ட் தன் பிரக்ஞை குறித்த ஆய்வின் சொற்களின் உருவாக்கம் பற்றியும் பேசுவது

சுவாரஸ்யம். Emerge என்ற சொல்லை கேள்விப்பட்டிருக்கியா?

கணேஷ்: ஆமாம் தான். Emerging writer.

புரொபஸர்: கரெக்ட். Emerge என்றால் to appear by coming out of something or out from behind something. Emerging writer எதன் பின்னிருந்து

வெளியே வருகிறார்?

கணேஷ்: புது எழுத்தாளன் கவனிப்பின்றி இருக்கிறான். இருட்டில் இருக்கிறான். அவன் emerge ஆகும் போது அவன் நிறையப் பேரால் கவனிக்கப்படுகிறான்.

அவன் எதன் பின்னால் இருக்கிறான் என்றால்?

(இனியும் பேசுவோம்)