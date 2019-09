1909ஆம் ஆண்டு சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள காரைக்குடி அருகே உள்ள கோட்டையூர் என்ற கிராமத்தில் கோட்டையூர் வீரப்ப அழகப்ப ராமநாதச் செட்டியார் பிறந்தார். சென்னை பிரசிடென்சி கல்லூரியில் படித்த இவர், புகழ்பெற்ற தொழில் அதிபராக விளங்கினார். சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணனின் நண்பராக விளங்கினார். 1930 ஆம் ஆண்டு 21 வயதில் ஏம்.ஏ., இங்கிலீஷ் லாங்க்வேஜ் அண்ட் லிட்டரேச்சர் வாங்கிய முதல் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் இவரே. பின்னர் உயர்கல்விக்காக இங்கிலாந்து சென்றார். அங்கே சட்டம் படித்து பார் அட் லா பட்டம் பெற்றார். அங்கே படிக்கும்போது சார்டர்டு பேங்க் லண்டனில் முதல் இந்திய பயிற்சியாளராகவும் பணியாற்றினார். தொழில் முனைவோராகும் இவருடைய முயற்சியையும், வணிக அறிவையும் தொழில் திறமையையும் பாராட்டி 1946 ஆம் ஆண்டு 37 வயதில் KNIGHT என்ற பட்டம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 1956 ஜனவரி 26 இல் இவருக்கு பத்மபூஷன் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. இவர் தனது 48 ஆம் வயதில் மறைந்தாலும், மறைவதற்கு முன்பு வரை அவர் கல்விக்காக யாருமே நினைத்துப் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு சேவைகள் செய்திருக்கிறார்.

1943 ஆம் ஆண்டு திருவாங்கூர் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக 1 லட்சம் ரூபாய் உதவித் தொகை கொடுத்தார்.

1947 ஆம் ஆண்டு அன்னி பெசண்ட் அம்மையாரின் நூற்றாண்டு விழாவைக் கொண்டாடினார்.

தொழில் அதிபர்கள் எல்லாரும் கல்வி வளர்ச்சிக்கு உதவ வேண்டும் என்பதற்கு முன்னுதாரணமாக காரைக்குடியில் ஒரு கலைக்கல்லூரியை நிறுவினார். அதுவே இந்நாளில் அழகப்பா ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவருடைய தாராளமான நன்கொடையினால் எண்ணற்ற கல்விநிறுவனங்கள் காரைக்குடியில் தோன்றியுள்ளன. காரைக்குடி பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு அக்கல்வி நிறுவனங்கள் முன்னேற்றத்தைக் கொடுத்திருக்கின்றன.

அன்றைய பிரதமர் ஜவகர்லால் நேருவுடன் கலந்துரையாடி மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சிக் கூடம் ஒன்றை அழகப்பா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நிறுவ வேண்டும் என்று முயற்சிகள் மேற்கொண்டார். 1948 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 25 ஆம் தேதி ஜவகர்லால் நேரு காரைக்குடிக்கு வந்து கல்லூரிக்கான அடிக்கல் நாட்டினார். 1952 ஜூலை மாதம் 21 ஆம் தேதி அழகப்பா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் & டெக்னாலஜி தொடங்கப்பட்டு அங்கே சிவில், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிகல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் கற்றுத் தரப்பட்டது. 1953 இல் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்டிடியூட் (இஉஇதஐ) - காரைக்குடி உருவானது.

அன்றைய துணை ஜனாதிபதி டாக்டர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அதைத் தொடங்கி வைத்தார். அப்போது அவர், 300 ஏக்கர் நிலத்தையும் 15 லட்சம் ரூபாய் நன்கொடையையும் அழகப்பா செட்டியார் மத்திய அரசுக்குக் கொடுத்து காரைக்குடியில் இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்டிடியூட் உருவாக வித்திட்டதையும், வெளிநாடுகளில் சென்று அழகப்பா செட்டியார் கல்வி கற்றாலும், தொழில்துறையில் எவ்வளவுதான் அவர் முன்னேறினாலும், நமது நாடு, நம் மக்கள், அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னலமற்று அவர் ஆற்றிய பணியை டாக்டர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அப்போது பாராட்டிப் பேசினார்.

அவருடைய வாழ்வில் தனது சொந்த நலனுக்காக எதையும் செய்யாமல் கல்வி வளர்ச்சிக்காக அவர் ஏற்படுத்திய கல்விக் குழுமங்களே அவரைப் பற்றிய நினைவலைகளை எப்போதும் மக்கள் மனதில் எழுப்பும் என்பது உறுதி.

அழகப்பா செட்டியார் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள அழகப்பா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி உருவாகக் காரணமாக இருந்தார். வேதியியல், டெக்ஸ்டைல், தோல்தொழில்நுட்ப துறைகளில் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி வளர்ச்சியடைய முக்கியப் பங்கு ஆற்றினார். அதனால் இவருடைய நினைவாக ஏசி காலேஜ் ஆப் டெக்னாலஜி என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இவர் கல்விக்காக கொடுத்த நன்கொடைகள் கணக்கில் அடங்காதவை.

டாக்டர் அழகப்பா செட்டியார் 47 ஆண்டுகளே உயிர் வாழ்ந்தார். அதில் 37 ஆண்டுகள் அவர் கல்வி கற்பதற்காகவும், வெளிநாடுகளில் பணியாற்றினார். வெளிநாட்டில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வந்து அவர் வாழ்ந்த 10 ஆண்டுகளில் 27க்கும் மேலான கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்கியுள்ளார். மாணவர்கள் மற்றும் மக்களுக்குத் தேவையான மருத்துவ வசதிகளைச் செய்து கொடுத்தார். உயர்கல்வி கற்பதற்காக வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று படிக்கக் கூடிய மாணவர்களுக்குக் கல்வி உதவித் தொகை வழங்கினார். கொச்சியில் ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச காலை உணவு அளித்தார். கொச்சியில் "சவுத் இண்டியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்' உருவாகக் காரணமாக இருந்தார்ó. கொச்சியில் புவியியல் ஆராய்ச்சி, கொச்சியில் மகப்பேறு மருத்துவமனை உருவாக உதவி புரிந்தார். சென்னையில் தக்கர் பாபா வித்யாலயா, டில்லியில் செüத் இண்டியன் எஜுகேஷன் சொசைட்டி (எஸ்ஐஎஸ்) மதுரையில் லேடி டோக் கல்லூரி அவரால் உருவாக்கப்பட்டவை. சமூக உதவிக்காகவும், கல்வி வளர்ச்சிக்காகவும் இவர் 10 ஆண்டுகளில் ஆற்றிய பணிகள் மெய்சிலிர்க்க வைப்பவை.

இன்று நிறைய தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இருந்தாலும், மனிதர்கள் செய்யக் கூடிய வேலைகளைச் செய்துதரும் எளிய கருவிகள் வந்துவிட்டாலும், ஒரு வீடு கட்டுவதே பெரிய காரியமாக இப்போது பலருக்கும் இருக்கும்போது, இவர் அந்தக் காலத்திலேயே மக்கள் நலனுக்காக இவ்வளவு கல்விக் கூடங்களை உருவாக்கியிருப்பது வியக்க வைக்கிறது. குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் அடித்தட்டு மக்களும், அம்மா, அப்பாக்கள் படிக்காத முதல் தலைமுறை மாணவர்களும் வாழ்க்கையில் மேம்பட வேண்டும் என்ற உயர்ந்த லட்சியத்துடன் இவர் அந்நாளில் விதைத்த விதைகள் வளர்ந்து, இன்று பரந்துவிரிந்த பல ஆலமரங்களாக பல தனிமனிதர்களுக்குப் பயன்படும்விதமாக அமைந்துள்ளன.

அழகப்பா செட்டியாரைப் போன்று, பலர் தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் நல்ல வளர்ச்சி அடைந்தாலும், தங்களைப் போலவே பிறரும் வளர வேண்டும் என்பதற்காக, ஆற்றிய பணிகளால்தான் இன்றைக்கு தமிழகம் ஓரளவு சிறந்த நிலையை அடைந்துள்ளது.

இலர்களைப் போன்று கல்விக்காகப் பணியாற்றிய எண்ணற்றவர்களை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது.

குறிப்பாக சுதந்திரம் அடைந்தவுடன் அன்றைக்கிருந்த அரசியல்வாதிகள் தொழில் அதிபர்களுடன் இணக்கமாக இருந்து கல்வி ஒன்றே மக்களின் வாழ்க்கையில் எண்ணற்ற மாறுதல்களை உருவாக்கும் என்ற நல்ல எண்ணத்துடன், தனிமனித மேம்பாடே தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக இருக்கும் என்பதை மனதில் கொண்டு, தாங்கள் பணம் அதிகமாகச் சேர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணமின்றி, எந்தவொரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி சுயநலமில்லாமல் உழைத்தார்கள். இந்த நூற்றாண்டில் இவர்களைப் போன்ற மக்களைக் காண்பது அரிது.

(தொடரும்)

கட்டுரையாசிரியர்: சமூக கல்வி ஆர்வலர்

Alagappa Chettiar Government College of Engineering & Technology (ACCET) at Karaikudi, Tamil Nadu. (Now an autonomous government institution)

Alagappa Matriculation Higher Secondary School, Chennai.

Alagappa College of Polytechnic, Karaikudi.

Alagappa Physical Education College, Karaikudi.

Alagappa Primary School, Karaikudi.

Alagappa Model Higher Secondary School at his birthplace, Karaikudi.

A ladies' hostel at Vepery, Chennai.

A gift for the development of the township infrastructure of Kottaiyur

A gift for the Meenakshi club at Kandanur.

A donation for the H.M.I.S Fund

Foundation of an engineering college at Annamalai University, Chidambaram.

A donation to establish higher education in Malaysia.

A donation for publishing Tamil Kalangiyam.

A donation to the Cochin Cyclone Relief fund.

A donation for indigenous medicine research by Ernakulam Maharaja College.