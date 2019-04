வனவிலங்கு சுற்றுலா

தற்போதுள்ள இளம்தலைமுறையினருக்கும், இயற்கைக்குமான நேரடித் தொடர்பு வெகுவாக குறைந்து வருகிறது. கிணறு, குளம், ஓடை, ஆறு போன்றவற்றில் குளிப்பது, வயல்வெளியில் நடைபழகுவது, மரத்தடி நிழலில் இளைப்பாறுவது, கம்பு, சோளம், கேழ்வரகு கூழ் குடிப்பது என இயற்கையின் நேரடி வருடலில் இருந்து விலகி, குளியலறை குளியல், தார்ச்சாலையில் நடைபழகுதல், குளிரூட்டப்பட்ட அறையில் பணி, ஓய்வு, தூக்கம், குளிரூட்டியில் வைக்கப்பட்ட ஆயத்த உணவு வகைகள் என செயற்கையின் கைகளில் கட்டுண்டு கிடக்கும் நிலை உள்ளது.

இதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் நம் உடல்நிலையில் மட்டுமல்லாமல், மனநிலையிலும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. சம்பாதிப்பதில் பெரும்பகுதியை மருத்துவ செலவுகளில் இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது. பெரும் பொருட்செலவில் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்ற பிறகும் பெரும்பாலான மருத்துவர்கள் கூறும் பொதுவான அறிவுரை, "பழங்களை நிறையச் சாப்பிடுங்கள், குளிரூட்டியில் வைக்கப்பட்ட உணவுகளை தவிர்த்துவிடுங்கள், ஆண்டுக்கு ஓரிரு மாதங்களாவது மலைப்பிரதேசங்களுக்குச் சென்று அமைதியாக ஓய்வெடுங்கள் என்பதாக இருக்கிறது.

ஆக, இயற்கையிலிருந்து விலகிச் செல்வது நமக்கு மிகப் பெரிய ஆபத்தாக உள்ளது என்பதை உணர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் இயற்கையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தி, அதோடு மனிதகுலத்தை இணைக்கவும், அதன்மூலம் இயற்கையையும், சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாக்கவும் ஒருதரப்பினர் முயன்று வருகின்றனர். இவர்கள் இயற்கையியலாளர்கள் (Naturalist) என அழைக்கப்படுகின்றனர்.

சுற்றுச்சூழல் அறிவியல், வனவியல், தாவரவியல், வெளிப்புற பொழுதுபோக்கு அல்லது இதுபோன்றதொரு துறையில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றவர்கள் இயற்கையியலாளர்களாகப் பணியாற்றலாம். பறவையியல், தாவர வகைப்பாட்டியல் மற்றும் நகர்ப்புறத் திட்டமிடல் போன்றவற்றில் பெறும் கூடுதல் பயிற்சி, இயற்கையியலாளர்களின் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். மேற்கண்ட இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர்கள் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களால் அளிக்கப்படும் குறுகியகாலப் பயிற்சியை முடித்து இயற்கையியலாளர்களாகப் பரிணமிக்கலாம்.

தேசிய பூங்காக்கள், வனப் பகுதிகளில் உள்ள விடுதிகள், அரசுத் துறைகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் இயற்கையியலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உள்ளன. ஓர் இயற்கைவாதியின் பணி என்பது தேசிய பூங்கா அல்லது வனப் பகுதிகளுக்கு வரும் பார்வையாளர்களுக்கு வழிகாட்டி, அவர்களுக்கு விலங்குகள், தாவரங்கள், புல்வெளிகள், புதைகுழிகள், பூச்சியினங்கள் என இயற்கையின் எல்லாச் சிறம்பம்சங்கள் குறித்தும் விளக்குவதாகும்.

ஒவ்வோர் இடத்திலும் உள்ள இயற்கைக்குப் பின்னால் மறைந்திருக்கும் பலருக்கும் தெரியாத விஷயங்களைப் பார்வையாளர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதும், அவர்களை இயற்கையோடு ஒன்றச் செய்வதும் இயற்கையியலாளர்களின் முக்கியப் பணியாகும். இவர்கள் சுற்றுலா வழிகாட்டிகளில் இருந்து வேறுபட்டவர்கள்.

காடுகள், பூங்காக்கள், ஆறுகள், சதுப்பு நிலங்கள் போன்ற புவியியல் பகுதிகள் பாதுகாக்கப்படுவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கும் திட்டங்களில் இயற்கைவாதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர். சூழலியல் அமைப்புகள் எவ்வாறு நிறுவப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றன என்பதை மக்களுக்குக் கற்பிப்பதை இந்தத் திட்டங்கள் உள்ளடக்கியிருக்கின்றன.

இந்தியாவிலும், வெளிநாடுகளிலும் சுற்றுலாத்துறை வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிலையில், வனவிலங்கு சுற்றுலாவில் மக்கள் அதிக அளவில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

வனப் பகுதிகளில் உள்ள பெரும்பாலான விடுதிகள் தங்கள் விருந்தினர்களுக்கு வேறுபட்ட அனுபவத்தை வழங்குவதற்காக இயற்கையியலாளர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. இயற்கையியலாளர்கள் வழிநடத்திகளாகப் பணிபுரியலாம். விடுதி மேலாளராகப் பணிபுரியலாம். விடுதியுடன் இணைந்தோ, தனிப்பட்ட முறையிலோ அல்லது தனக்கென ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவின் தலைவராகவோ இருந்து நாடு முழுவதும் உள்ள பூங்காக்களிலோ, சர்வதேச அளவில் உள்ள பூங்காக்களிலோ பணியாற்றலாம்.

இயற்கையியலாளர்களின் ஊதியம் அவர்கள் பணியாற்றும் பூங்காக்கள், வன விடுதிகள், அனுபவம், திறன் சார்ந்து இருக்கும். குறைந்தபட்சம் மாதம் ரூ. 10 ஆயிரம் முதல் அதிகபட்சமாக மாதம் ரூ. 75 ஆயிரம் வரை ஊதியம் பெறலாம். Parks and Recreation Department, Ministry of Environment, Department of Natural Resources, Department of Wildlife and Fisheries உள்ளிட்ட அரசுத் துறைகளில் வேலைவாய்ப்புகள் உள்ளன.

அதிகரித்து வரும் தீவிர வெப்பநிலை குறித்து பல்வேறு நாடுகளிலும் எச்சரிக்கை மணி ஒலித்து வரும் நிலையில், கார்பன் உமிழ்வைக் குறைக்க சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதிப்பற்ற பழக்க வழக்கங்களுக்கு மக்கள் மாறவேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றைப் பற்றியெல்லாம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த விரும்பும் இளைஞர்களுக்கு இயற்கையியலாளர் பணி ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.

- இரா.மகாதேவன்