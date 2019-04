புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒருசேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்களும் நடாஷா எனும் பெண்ணும் மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள். அப்போது apartment மற்றும் condo ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் பற்றி கேள்வி எழுகிறது. அதைப் பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் சேஷாச்சலம் விளக்குகிறார். கேட்போம்.

சேஷாச்சலம்: Condo என்றால் condominium என்பதன் சுருக்க வடிவம். அபார்ட்மெண்ட் என்றாலும் condo தான். வாடகைக்கு குடியிருப்பதற்கான வீடுகள் தான் இரண்டுமே. வித்தியாசம் வெளிப்படையானது. நான் வாழும் வீட்டின் உரிமையாளர் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார். என் பக்கத்து வீட்டில் வாழ்பவரின் உரிமையாளர் அதே குடியிருப்பில் தான் இருக்கிறார். இப்போது, நாங்கள் இருவரும் வாழ்வது condoவில்.

கணேஷ்: எனக்கு சத்தியமா புரியலீங்க.

சேஷாச்சலம்: அதாவது தம்பி, condo மற்றும் அபார்ட்மெண்ட் ரெண்டுமே ஒன்று தான். யார் வீட்டின் உரிமையாளர் என்பது தான் அதை எப்படி அழைக்கிறோம் என்பதை தீர்மானிக்கிறது.

கணேஷ்: அது ஓகே டாக்டர், ஆனால் இந்த காண்டோ என்கிற விசயத்தை நான் இந்தியாவில் பார்த்ததே இல்லியே.

சேஷாச்சலம்: ஆமா, நீ சொல்றது சரி தான். ஏன்னா நம்மூரில் அபார்ட்மெண்ட் என்பதற்கு ஓர் அசோசியேஷன் உண்டு. ஆனால் இந்த அசோசியேஷன் என்பது குடியிருப்பின் வீடுகளுக்கு உரிமையாளர்கள் அல்ல. மாறாக உரிமையாளர்களின் கூட்டிணைப்பாக, அவர்களின் பிரச்னைகளை சரி பண்ணுவதற்கு, வீடுகளின் பராமரிப்பிற்கு அசோஸியேஷன் செயல்படும். ஆனால் மேல் நாடுகளிலோ இந்த பொறுப்பை ஒரு கார்ப்பரேட் எடுத்துக் கொள்ளும். இந்த கார்ப்பரேட் தான் ஒரு குடியிருப்பின் உரிமையாளர். ஆனால் காண்டோ என்பது கார்ப்பரேட் அல்லாமல் ஒரு தனிமனிதரால் உரிமை கொண்டாடப்படும் வாடகை வீடு. அபார்ட்மெண்டில் நீங்கள் வாடகையை கார்ப்பரேட்டிடம் செலுத்துவீர்கள், ஆனால் காண்டோவிலோ வாடகையை நீங்கள் வீட்டு உரிமையாளரிடம் செலுத்துவீர்கள். இந்தியாவில் கார்ப்பரேட் ownership மிகவும் அரிது. ஆகையால், இங்கு குடியிருப்புக்குள் எல்லா வாடகை வீடுகளும் அபார்ட்மெண்ட் என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. அதனால் தான் காண்டோ என்றதும் இவ்வளவு குழப்பம் நேர்கிறது.

நடாஷா: ஓ! இப்போது கார்ப்பரேட்டுகளிடம் வீட்டை வாடகைக்கு லீஸுக்கு கொடுப்பது பரவலாகி வருகிறது. Corporate leasing of houses is catching up as a trend.

கணேஷ்: Catching up என்றால்?

நடாஷா: அது ஒரு phrasal verb.

கணேஷ்: சரி

நடாஷா: நான் காலேஜில் பரீட்சைக்கு சரியா படிக்கலேன்னா, பரீட்சைக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்குதுன்னா, நான் கடுமையா உழைச்சு ஈடுகட்ட வேண்டி இருக்கும். That is, I should do something that should have been done before. Deadline முன்னாடி ஒரு வேலையை அலுவலகத்தில் முடிக்கணுமுங்கிற அவசரத்தில் ஊழியர்கள் அரக்கபரக்க வேலை செய்யும் போது they are working day and night to catch up in time. They are struggling to catch up with the backlog. ஐ.பி.எல்லில் ஓர் அணியோட required run rate ரொம்ப குறைவா இருக்கையில் they are going to hurry to catch. up on the rising run rate requirement. When a trend is catching up அதோட பொருள் ஒரு டிரண்ட் கொஞ்சம் தாமதமாய் பிக் அப் ஆகி வேகமாய் பரவி தன் தாமதத்தை ஈடுகட்டுகிறது என்பது. Pressure is mounting on the finance

minister to implement measures to boost our economy so that it could catch up with inflation. அதாவது, நமது பொருளாதாரத்தை விட பண வீக்கம் அதிகமாய் உள்ளது. இப்போது பொருளாதாரம் எப்படியாவது பணவீக்கத்தை விட அதிகமாய் வளர வேண்டிய கட்டாயச் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

கணேஷ் (புரொபஸரிடம்): சார், எனக்கு ஒரு சந்தேகம்.

புரொபஸர்: கேளுடா

கணேஷ்: போன வாரம், நீங்க என்னோட பைக்கில் இருந்து வந்தப்போ "Go faster, we need to catch up with my wife" என்று சொன்னீங்க. அதோட அர்த்தம் என்ன?

(இனியும் பேசுவோம்)