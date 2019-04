30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த ஆசிரியர்கள், " புத்தகத்தில் உள்ள பாடங்களை முழுமையாகப் புரியும் வண்ணம் மாணவர்களுக்கு நடத்தி உள்ளேன். எனது மாணவர் தேர்வில் எவ்வாறு கேள்விகள் கேட்டாலும் பதில் எழுதுவார்கள்'' என்ற நம்பிக்கையுடன் கூறுவார்கள். ஆனால் கடந்த 30 ஆண்டுகளாகவே கல்வி தனியார் மயமாக்கப்பட்டு வருவதால், மாணவர்களுக்குத் தனித்தனியாகப் பயிற்சிகள் தருவதாகச் சொல்லி, பள்ளிகள் பெற்றோரிடம் இருந்து கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கின்றன. பெற்றோரை கூடுதல் சுமையைச் சுமக்க வைக்கின்றன.

ஆனால் பெற்றோருக்குத் தெரியாத விஷயம், இந்த அகில இந்திய தேர்வுகளில் கேட்கப்படும் எல்லாக் கேள்விகளும், இந்தியாவில் நடத்தப்படும் பாடத்திட்டங்களின் அடிப்படையில் உள்ள பாடங்களில் இருந்தே கேட்கப்படுகின்றன. எனவே அகில இந்தியத் தேர்வுகளுக்காக தனிப் பயிற்சிகள் எதுவும் தேவையில்லை.

2005-ஆம் ஆண்டு பேராசிரியர் யஷ்பால் தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது. அது கீழ்க்காணும் பரிந்துரைகளை முன் வைத்தது. இந்தியாவில் ஏறத்தாழ 40க்கும் மேற்பட்ட பாடநூல் வாரியங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், எல்லாருமே 11, 12 வகுப்புகளில் ஒரே மாதிரியான பாடத்திட்டங்களைப் படிக்க வேண்டும், அப்போதுதான் தேசிய அளவில் நடத்தப்படும் போட்டித் தேர்வுகளில் எல்லாருக்கும் சமவாய்ப்பினை அளிக்க முடியும். எனவே நாடு முழுமைக்குமான ஒரே மாதிரியான பாடத்திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும்.

இந்த பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தேசிய பாடத்திட்டக் கட்டமைப்பு (National Curriculum Framework 2005 - NCF 2015) என்ற உன்னதமான திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் வாயிலாக வேறுபாடுகள் களையப்பட்டன. தமிழகம், சிபிஎஸ்சி மற்றும் பல மாநிலங்கள் பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 என்ற வழிமுறையைப் பின்பற்றி வருகின்றன. ஆனால் மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரா போன்ற மாநிலங்கள், பத்தாம் வகுப்புக்குப் பிறகு ப்ரீ யுனிவர்சிட்டி காலேஜ் (PU1, PU 2) முறையையும், ஆந்திராவில் ஜூனியர் காலேஜ் எனவும் வெவ்வேறு மாநிலங்கள் சில மாறுபட்ட முறைகளைக் கடைப்பிடிக்கின்றன. இந்த பியூ 1, பியூ 2 அல்லது ஜூனியர் காலேஜ் ஆகியவற்றைப் பின்பற்றும் மாநிலங்களும் இதே பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 முறையைப் பின்பற்றுமாறு இந்த குழு பரிந்துரை செய்தது. இந்த பரிந்துரையின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களும் ஒரே பாடத்திட்டத்தை 11 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளில் பின்பற்றி வருகின்றன. ஆனால் அவர்கள் பயிற்றுவிக்கும்முறையில், கற்பித்தல் முறையில் சில வேறுபாடுகள் உள்ளன.

ஆனால் ஒரு மாநிலத்தில் 11-ஆம் வகுப்பில் கணிதத்தில் மேட்ரிக்ஸ் படித்தால், மற்றொரு மாநிலத்தில் 12-ஆம் வகுப்பில் அது கற்றுத் தரப்படுகிறது. அகில இந்திய தேர்வுகளில் 11-ஆம் வகுப்பு பாடத்திலிருந்து 50 சதவீதமும், 12-ஆம் வகுப்பு பாடத்திலிருந்து 50 சதவீதமும் கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன. ஆகவே எந்த மாநிலப் பாடத்திட்டத்தின்படி மாறுபட்ட விதங்களில் படித்திருந்தாலும், கேள்விகள் கேட்கப்படும் முறை ஒன்றாகவே உள்ளது. மாநிலங்களின் பாடத்திட்டத்தில் உள்ள மாற்றங்கள் என்பவை அந்தப் பாடத்திட்டத்தில் உள்ள பாடங்களை மேம்படுத்தியோ, தரப்படுத்தியோ தருவதாகத்தான் உள்ளன.

இதே போன்று ஐஐடி 2004-ஆம் ஆண்டு டாக்டர் ராமாராவ் என்பவர் தலைமையில் ஒரு குழு அமைத்தது. அது ஐஐடி தேர்வை எவ்வாறு இந்தியா முழுவதும் உள்ள மாணவர்களுக்குக் கொண்டு சேர்ப்பது என்று ஆராய்ந்தது. ஐஐடியின் தரத்தை உலகத் தரத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து அதை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன், JEE வழியாக மாணவர்களை எவ்வாறு சேர்ப்பது என்பதற்குப் பரிந்துரை செய்தது.

If you study to remember, you will forget, but, If you study to understand, you will remember என்பதற்கேற்ப புரிந்து படித்தால் மட்டுமே மனதில் தங்கும் என்பதன் அடிப்படையில் கற்பித்தல்முறை இருக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் ராமாராவ் குழு பரிந்துரை செய்தது.

JEE மெயின் தேர்வில் 11, 12-ஆம் வகுப்பில் பாடங்களில் மட்டுமே கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். அதைத் தாண்டி கேள்விகள் கேட்கக் கூடாது என்று சொன்னது. இந்த அடிப்படையிலேயே ஐஐடி நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. உதாரணமாக, கணிதத்தில் அல்ஜீப்ராவில் 9 ஆம் வகுப்பில் மிகக் குறைவாகவும், 10, 11-ஆம் வகுப்புகளில் சிறிது அதிகமாகவும் கற்பிக்கப்பட்டும். அதே அல்ஜீப்ரா கல்லூரிகளிலோ, உயர்கல்வியிலோ கற்பிக்கப்படும்போது, அது மேலும் விரிவாகவும், அதிகமாகவும் கற்றுத் தரப்படும்.

ஆனால் இன்று 9-ஆம் வகுப்பிலேயே மிக அதிகமான பாடங்கள் கற்றுத் தரப்படுகின்றன. மாணவர்களின் மீது வயதுக்கு மீறிய சுமை ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது. அதனால் மாணவர்களுக்குப் பாடத்தில் ஆர்வம் ஏற்படாமல், அச்சமே ஏற்படுகிறது. இந்த அச்சம் தேர்வு முடிந்த பிறகும் நீடிக்கிறது. அந்த மாணவருக்கு அந்த பாடம் ஓர் இருட்டறையாக - புரிதலின்றி உள்ளது.

பள்ளிப் பாடத்திட்டத்திற்கு வெளியே JEE மெயின் தேர்வில் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு, அதற்குப் பதில் எழுத முயன்று தவறாகிப் போய் அதனால் மதிப்பெண்கள் குறைந்து, ஒரு மாணவருக்கு உயர்கல்விக்கான வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டு, அதை எதிர்த்து இதுவரை எந்த மாணவரின் பெற்றோரும் உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்ற வரலாறு இல்லை.

இன்று கல்வி வணிகமயமாக்கப்பட்டுவிட்டது. பிறதுறைகள் வணிகமயமாக்கப்படுவதால், வளர்ச்சி தடைபட்டாலும் அது மக்களுக்கு அதிக அளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதில்லை. ஆனால் கல்வி வணிகமயமாக்கப்பட்டால், மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கை சிதைக்கப்படுகிறது.

இதற்கு முன்பு பள்ளிப் பாடப்புத்தகத்தை நன்கு புரிந்து பயின்ற மாணவர்கள், தற்போது மதிப்பெண்களுக்காகப் பயில்கிறார்கள். பாடங்களில் புரிந்து படிக்காத காரணத்தினால், நல்ல உயர்கல்வியை அடைவதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் குறைந்து கொண்டே வருகின்றன.

ஒரு மிகச்சிறந்த ஆசிரியரால் மட்டுமே - கல்விப் பணிக்கு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட ஆசிரியரால் மட்டுமே - வகுப்பறையில் உள்ள எல்லா மாணவர்களுக்கும் புரியும்விதத்தில் பாடங்களைச் சொல்லித் தர முடியும். அவரிடம் கற்ற மாணவர் உலகின் எந்த மூலைக்குச் சென்றாலும் மிகுந்த தன்னம்பிக்கையுடன் தங்கள் முன் எதிர்ப்படும் சவால்களைச் சந்திப்பார்கள்.

தற்போது JEE மெயின் தேர்வை எடுத்துக் கொண்டால், 30 கேள்விகள் கணிதத்திலும், 30 கேள்விகள் இயற்பியலிலும், 30 கேள்விகள் வேதியியலும் கேட்கப்படுகின்றன. இதில் ஒரு கேள்விக்குச் சரியான பதில் அளித்திருந்தால் அதற்கு 4 மதிப்பெண்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. ஒரு கேள்விக்குத் தவறான பதில் அளித்திருந்தால், மைனஸ் 1 மதிப்பெண் அளிக்கப்படுகிறது. கேள்வியை அட்டெண்ட் செய்யவில்லை என்றால் ஜீரோ மதிப்பெண் அளிக்கப்படுகிறது. மொத்தம் 90 கேள்விகளுக்கு ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நான்கு மதிப்பெண்கள் என மொத்தம் 320 மதிப்பெண்கள் என்று கணக்கிடப்படுகிறது.

இந்தத் தேர்வை இந்தியாவில் பயிலக் கூடிய }வெவ்வேறு பாடத்திட்டத்தைப் பயிலக் கூடிய - ஏறத்தாழ 13 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகிறார்கள். இதில் ஏறத்தாழ 50 சதவீதத்திற்கு மாணவர்கள் சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்தில் பயின்றவர்களாக உள்ளனர்.

கல்வியின் தரம் எவ்வாறு குறைந்துவிட்டது என்பதற்கு இந்தத் தேர்வே மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.

2013 - இல் இந்தத் தேர்வில் ஓசி பிரிவின் கட் ஆஃப் என்பது 113 மதிப்பெண்ணாக இருந்தது. இதுவே பிசி மாணவர்களுக்கு 70 மதிப்பெண்ணாக இருந்தது. இதுவே 2018 இல் - அந்த கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள் ஒவ்வோராண்டும் சிறிது சிறிதாகக் குறைந்து- ஓசிக்கு113 இலிருந்து 74 மதிப்பெண்களாகிவிட்டது. 13 லட்சம் மாணவர்களில் 1 லட்சத்து 7000 மாணவர்கள் மட்டுமே (51 சதவீதம் மாணவர்கள் மட்டுமே) 74 மதிப்பெண்கள் மற்றும் அதற்கு மேலாக வாங்கியிருக்கிறார்கள். 74 மதிப்பெண்கள் எடுப்பதற்கு மொத்தமுள்ள 90 வினாக்களில் ஏறத்தாழ 20 வினாக்களுக்குச் சரியாகப் பதில் அளித்தால் ஒரு மாணவரால் எளிதாக 80 மதிப்பெண்கள் எடுக்க முடியும். ஆனால், கல்வியின் தரம் குறைந்துவிட்டதால், இந்த 20 வினாக்களுக்கு விடை அளிப்பதே அவர்களுக்குக் கடினமாக இருக்கிறது.

இன்றைய அரசியல்கட்சிகள் தேர்தல் அறிக்கைகளில் கல்வியை முன்னிலைப்படுத்துவதாக கூறுகின்றன. ஆனால் கல்வியின் தரத்தைப் பற்றி ஏன் கவனிக்கத் தவறிவிட்டன என்று தெரியவில்லை. அரசியல் கட்சியினர், கல்வியின்பால்,எதிர்கால சந்ததியின்பால், நாட்டின் வளர்ச்சியின்பால் எந்த அளவுக்கு அக்கறை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதையே காட்டுகிறது.

இந்தத் தேர்வுகளுக்கு எல்லாம், பயிற்சி தரக் கூடிய மையங்களை நடத்துபவர்கள், நேரடியாகவோ மறைமுகவோ அரசியல்கட்சியினருடன் ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்புடையவர்களாக இருக்கின்றனர். அதனால் தான் பயிற்சிக்கான கட்டணத்தை நிர்ணயிப்பதிலோ, பயிற்சி மையத்தை நடத்துபவர்களின் தரத்தை நிர்ணயிப்பதிலோ, கல்வியின் தரம் கெடாமல் தடுப்பதிலோ அரசியல் கட்சியினர் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. பயிற்சி மையங்களை நடத்துபவர்கள் மீது எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுவதில்லை.

ஆனால் இதற்கு மாறாக, இந்த பயிற்சி மையங்களை நடத்துபவர்களின் ஆலோசனைகள் அரசியல் கட்சியினரால் செவி கொடுத்துக் கேட்கப்படுகின்றன.

(தொடரும்)

கட்டுரையாசிரியர்: சமூக கல்வி ஆர்வலர்

