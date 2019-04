புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒரு சேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்களும் நடாஷா எனும் பெண்ணும் மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள். அப்போது கணேஷ் புரொபஸரிடம் அவர் தன்னிடம் ஒரு சொன்ன Go faster, we need to catch up with my wife எனும் வாக்கியத்தைக் குறிப்பிட்டு அதன்பொருள் என்ன என வினவுகிறான்.

புரொபஸர்: அதாவதுடா தம்பி, catch up with something or somebody என்றால் அதற்கு வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் வரும். நான் குறிப்பிட்ட இடத்தில் to make up the difference between oneself and someone or something, so as to be at an equal level, status, orpoint of progress என்று பொருள் வருகிறது. நான் என் மனைவியை எட்டிப் பிடிச்சாகணும். நாம ஸ்கூட்டர்ல போய்க்கிட்டு இருக்கோம். சீக்கிரம் போ, அவளைப் பிடிச்சாகணுமுன்னு நான் உன்னை அவசரப்படுத்தறேன். அது தான் அந்த we need to catch up with herd-க்கு அர்த்தம்.

சேஷாச்சலம்: ஏன்டா அவ்வளவு அவசரத்துலயும் நீ இங்கிலிஷ்ல தான் பேசுவியா? பாரேன் புள்ளைக்கு புரியல. அவன் எப்படி குழம்பி இருப்பான்.

கணேஷ்: ஆமா... சார்.

சேஷாச்சலம்: மொழிங்கிறது புரிய வைக்கத் தானே? ஏன் ஒருத்தருக்கு புரியாதுன்னு தெரிஞ்சும் கூட அப்படி பேசி படுத்தணும்?

புரொபஸர்: டேய் சேஷு, புரியாம பேசாதே

சேஷாச்சலம்: என்ன புரியாம பேசறேன்?

புரொபஸர்: மொழி என்பது தகவல் பரிமாற்ற கருவி மட்டுமல்ல. நாம் அப்படி பார்க்கிறதே தப்பு. மொழி என்பது மனித இருப்போட ஒரு பகுதி. It is a part of our being. நாம சில விசயங்களை நேரடியா சொல்லாம சுத்தி வளைச்சு சொல்வோம், சில சொற்களை நாம சொல்லும் போது அவசியமில்லாம சொல்ற மாதிரி இருக்கும். உதாரணமா, நீ உன் நண்பனோட அறைக்கு போய், ஏஸி போட்டு பாட்டு கேட்டு பேசறே. அது எல்லா அறையும் மாதிரியான அறை தான். அதே ஏஸி, அதே பாட்டு, அதே சுவர் வண்ணம், அதே நண்பன். ஆனாலும் நீ அன்னிக்கு சொல்வே, "This is such an awesome place to be. உன் நண்பன் பதிலுக்கு சிரிப்பான். நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு அவனுக்குப் புரியாது. ஆனால் நீ அப்படி உணர்றே, அதையே சொல்ற. இப்படித் தான் மொழி பயன்பாடில் நிறைய பூடகங்கள், புரியாமைகள், மர்மங்கள் உண்டு.

ஜூலி: ஆமா இதையெல்லாம் ஆராயக் கூடாது; அனுபவிக்கணும்.

புரொபஸர்: நீ அடங்கு! (கணேஷிடம்) நான் என்ன சொல்றேன்னு உனக்குப் புரியுதா?

கணேஷ் (தலையசைக்கிறான்): மொழியில் ஒரு விளையாட்டுத்தனம் இருக்குதுங்கிறீங்க.

புரொபஸர்: கரெக்ட், இதைத் தான் டெரிடா எனும் தத்துவஞானி மொழி விளையாட்டு - play of language - free play - என்றார்.

Play is a disruption of presence. அதனால் தான் நிறைய சொற்களை, சொற்றொடர்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது முக்கியம். அப்போ தான் மொழியில் விளையாட முடியும். பேசும் போது மகிழ்ச்சியை உணர முடியும். அப்போ தான் ஆங்கிலம் மனசில் ஆழமா பதியும்.

கணேஷ்: சார் awful என்கிறாங்களே, இதுவும் awesome ம்மும் ஒண்ணா?

புரொபஸர்: இல்லடா, awful என்றால் கேவலமான என அர்த்தம். ஆனால் awesome என்றால் நேர் எதிர் - அபாரம், அட்டகாசம் என அர்த்தம். உன்னை மாதிரி மாணவர்கள் அடிக்கடி சொல்ற சொல் awesome.

கணேஷ்: ஓ... அப்படியா, ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். ஆனால் disruption இல்லாம போகிறது தானே?

புரொபஸர்: கிட்டத்தட்ட. Disruption-ன்னா disturbances that interrupt a process or an event. இடையூறு தந்து ஒரு விசயத்தைத் தடை செய்வது.

கணேஷ்: சார், presence எப்படி disrupt ஆகும்? அதென்ன phone connectivityஆ?

புரொபஸர்: உனக்கு இதை எப்படி விளங்க வைக்கிறது? (அவர் யோசிக்கிறார்…)

சேஷாச்சலத்தின் மேஜையில் உள்ள காகிதங்கள் பறந்தெழுந்து படபடக்கின்றன.

நடாஷா: பேப்பர் வெயிட் இல்ல?

சேஷாச்சலம் ஒரு சிவப்பான இதய வடிவிலான பேப்பர் வெயிட்டை எடுத்து காகிதங்கள் மேல் வைக்கிறார்.

சேஷாச்சலம்: வழக்கமா இவ்வளவு காத்து இங்க அடிக்காது. ஆனால் இன்னிக்கு அதிகம். அன்னிக்கு ஒருநாள் என்னாச்சு தெரியுமா?

புரொபஸர் (ஆர்வமாய்): என்ன?

(இனியும் பேசுவோம்)