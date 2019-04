தமிழ்நாடு அஞ்சல்துறையில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 4442

பணியிடம்: தமிழ்நாடு

பணி: Branch Postmaster (BPM)

சம்பளம்: மாதம் ரூ.12,000 - 29,380

பணி: Assistant Branch Postmaster (ABPM)

சம்பளம்: மாதம் ரூ.ரூ.10,000 - 24,470

பணி: Dak Sevak

சம்பளம்: மாதம் ரூ.10,000 - 24,470

வயதுவரம்பு: 15.03.2019 தேதியின்படி 18 வயது முதல் 40 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட சில பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். உள்ளூர் மொழிகள் எழுத, பேச தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://indiapost.gov.in அல்லது http://appost.in/gdsonline

என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://tech.techzoos.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2018/12/Tamilnadu-4442-GDS-Notification-2019.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 12.04.2019

இந்திய ரயில்வேயில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 103769

பணியிடம்: இந்தியா முழுவதும்

பணி: ASSISTANT (WORKSHOP)

பணி: ASSISTANT BRIDGE

பணி: ASSISTANT C&W

பணி: ASSISTANT DEPOT (STORES)

பணி: ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)

பணி: ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)

பணி: ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)

பணி: ASSISTANT POINTSMAN

பணி: ASSISTANT SIGNAL & TELECOM

பணி: ASSISTANT TRACK MACHINE

ப ணி: ASSISTANT TL & AC

பணி: ASSISTANT TL & AC (WORKSHOP)

பணி: ASSISTANT TRD

பணி: ASSISTANT WORKS

பணி: ASSISTANT WORKS (WORKSHOP)

பணி: HOSPITAL ASSISTANT

பணி: TRACK MAINTAINER GRADE IV

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் ஐடிஐ முடித்தவர்கள் அல்லது தேசிய தொழில் பழகுநர் பயிற்சி சான்றிதழ் பெற்றவர்கள், என்சிவிடி, எஸ்சிவிடி சான்றிதழ் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

வயதுவரம்பு: 01.07.2019 தேதியின்படி பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் 18 முதல் 33 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட சில பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு, உடற்திறன் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்புகள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.rrbchennai.gov.in/downloads/cen-no-rrc01-2019.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 12.04.2019

தேசிய தொழிற்நுட்ப ஆசிரியர்கள் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலை

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Professor, Civil Engineering - 01

பணி: Professor, Computer Science and Engineering - 01

பணி: Professor, Mechanical Engineering - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,44,200 - 2,11,800

பணி: Associate Professors, Electrical Engineering - 02

பணி: Associate Professors, Electronics and Communication Engineering - 03

பணி: Associate Professors , Applied Science - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,31,400 - 2,04,700

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.1000. இதனை Director NITTTR, Chandigarh என்ற பெயரில் D.D அல்லது IPO-ஆக எடுத்து செலுத்த வேண்டும். பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பத்தாரர்கள் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nittrchd.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்கள் மற்றும் அதனுடன் விண்ணப்பக் கட்டணத்திற்கான டி.டி.யை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி: The Director, National Institute of Technical Teachers Traning and Research Sector 26, Chandigarh - 160 019.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.nitttrchd.ac.in/sitenew1/core/adv_prof.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 15.04.2019

மத்திய அரசில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 106

பணி: ஜியாலஜிஸ்ட் - 50

பணி: ஜியோபிசிக்ஸ்ட் - 14

பணி: கெமிஸ்ட் - 15

பணி: ஜூனியர் ஹைட்ராலஜிஸ்ட் - 27

வயது வரம்பு: 01.01.2019 தேதியின்படி 21 முதல் 32 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: ஜியாலஜி, ஜியோபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, ஹைட்ராலஜி மற்றும் துறை சார்ந்த முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.200. எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் பெண் விண்ணப்பதாரர்கள் கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.upsc.gov.in என்ற வலைத்தளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 08.06.2019

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: www.upsc.gov.in என்ற வலைதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 16.04.2019

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்