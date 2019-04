மொழியியல் பயிற்சி!

மத்திய அரசின் மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் (Ministry of Human Resource Development) கீழ் செயல்பட்டு வரும் CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN LANGUAGES -இன் உயர்கல்வித்துறை 10 மாத மொழியியல் பயிற்சியை நடத்துகிறது.

தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு, வங்காளம், மைதிலி, ஒரியா, சாந்தலி, டோக்ரி, காஷ்மீரி, பஞ்சாபி, உருது, குஜராத்தி, கொங்கணி, மராத்தி, சிந்தி, அஸ்ஸாமி, போடோ, மணிப்புரி, நோபாளி உள்ளிட்ட மொழிகளுக்கான பயிற்சியை இந்த கல்வி நிறுவனம் வழங்கவுள்ளது. 10 மாதங்கள் இந்த பயிற்சி நடைபெறும்.

ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் மாநில, மத்திய அரசின் ஊதியம் பெறும் ஆசிரியர்கள், நிதியுதவிப் பள்ளி ஆசிரியர்கள், B.Ed / M.Ed / Ph.D முடித்து பணி வாய்ப்புக்காககாத்திருப்பவர்கள், பொதுப் பட்டதாரிகள் போன்றோர் இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளலாம்.

ஆசிரியர்களுக்கு அவரவர்கள் தற்போது பெறும் முழுச் சம்பளமும் மாதம் ரூ.800 உதவித் தொகையும் வழங்கப்படும். உரிய தேதியில் ஆண்டு ஊதிய உயர்வும் அகவிலைப்படி உயர்வும் இவ்வலுவலகம் மூலம் வழங்கப்படும். பத்து மாதங்களுக்கும் பணிப் பதிவேடு இவ்வலுவலகத்திலேயே பராமரிக்கப்படும்.

எதிர்கால ஆசிரியர்களுக்கு மாதம் ரூ.5000 ஊக்கத்தொகையும் ரூ.800 உதவித் தொகையும். பொதுப் பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.800 வீதம் மாதாந்திர உதவித் தொகையும் வழங்கப்படும். காலை 9.30 முதல் மாலை 4 மணி வரை பயிற்சி நடைபெறும். மாலை 1 மணி நேரம் நூலகப் படிப்பு இருக்கும்.

சனி, ஞாயிறு விடுமுறையாகும். மேலும் மத்திய அரசின் விடுமுறை தினங்களும் விடுமுறை அளிக்கப்படும். அக்டோபர் மாதத்தில் 15 நாள்கள் தொடர் விடுமுறை அளிக்கப்படும்.

ஜனவரி மாதத்தில் முற்றிலும் அரசின் செலவிலேயே 16 நாட்கள் மொழியியல் சூழல் சார்ந்த சுற்றுலா (அந்தந்த மொழிக்கான மாநிலத்திற்கு) அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்.

ஒவ்வொரு பருவத்தின் முடிவிலும் எழுத்துத் தேர்வு, வாய்மொழித் தேர்வு, செய்முறைத் தேர்வு நடைபெறும்.. பயிற்சியின் முடிவில் Diploma In Language Education என்ற பட்டயம் வழங்கப்படும். அனைத்து மையங்களிலும் விடுதி வசதி உள்ளது. விடுதிக்கட்டணம், மின்கட்டணம் இலவசம். உணவுக்கு மாதாமாதம் டிவைடிங் முறையில் பணம் வசூலிக்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

www.ciil.org இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்பத்தைத் தரவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து உரிய வழிமுறைப்படி அனுப்ப வேண்டும். கல்விச்சான்றுகளின் நகல்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும். ஆசிரியர்கள் உரிய மேலதிகாரியின் மூலம் அனுப்ப வேண்டும். மேலதிகாரியிடம் ஒப்பம் பெறத் தாமதாகும் பட்சத்தில் தலைமையாசிரியரிடம் ஒப்பம் பெற்று முன்நகல் அனுப்பலாம். ஆனாலும் சேர்க்கையின் போது மேல் அதிகாரியின் ஒப்பத்துடன் கூடிய விண்ணப்பத்தையும் விடுவிப்புச் சான்றையும் முன் சம்பளச் சான்றையும் (LPC) சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்துடன் MHRD HIGHER CAS CLG என்ற பெயரில் (மத்திய மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம்) புதுதில்லியில் செலுத்தத் தக்க வகையில் எடுக்கப்பட்ட ரூ.150/-க்கான வங்கி வரைவோலை இணைக்கப்பட வேண்டும். எதிர்கால ஆசிரியர்கள் & பொதுப்பட்டதாரிகள்விண்ணப்பத்தில் யாரிடமும் சான்று பெற வேண்டியதில்லை. Ph.D பயில்பவர்கள்தங்கள் வழிகாட்டி முனைவரிடம் கையொப்பம் பெற்று அனுப்ப வேண்டும்.

விண்ணப்பம் வந்து சேரக் கடைசி நாள்: 30.04.2019. மற்ற விபரங்களுக்கு www.ciil.org என்ற இணைய தளத்தில் சென்று பார்வையிடலாம்.

வி.குமாரமுருகன்.