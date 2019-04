வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் 188: ஆர்.அபிலாஷ்

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒருசேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்களும் நடாஷா எனும் பெண்ணும் மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள். அப்போது புரொபஸர் ஆங்கிலச் சொல்லான presence என்பதற்கும் சம்ஸ்கிருத சொல்லாத பிரசன்னம் என்பதற்குமான தொடர்பைக் குறிப்பிடுகிறார். நடாஷா அது குறித்து வினவ அவர் விளக்குகிறார்.

புரொபஸர்: சம்ஸ்கிருதத்தில் பிரசன்னம் என்றால் உதயம்.

கணேஷ்: சூரியம் கிழக்கே உதிக்கிறது மாதிரியா?

புரொபஸர்: ஆமா

கணேஷ்: ஆனால் சார் நான் இப்போ present ஆக இருக்கேன். நான் சூரியன் மாதிரி கிழக்கே உதிச்சு மேற்கே சாயலையே? நான் எப்பவுமே இருக்கேனே.

புரொபஸர்: ஆமா நம்முடைய தத்துவத்திலும் டெரிடாவின் deconstruction கோட்பாட்டிலும் presence என்பது சூரிய உதயம் போலத் தான் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. Prasannam means that which is present at the time when the question is posed.

கணேஷ்: சார் நான் வகுப்பில இருக்கேன். நீங்க ஒவ்வொரு மாணவர் கிட்டயா கேள்விகள் கேட்கறீங்க. அவங்க ஒவ்வொருத்தரா எழுந்து பதில் சொல்றாங்க. அப்போ அவங்க present ஆகிறாங்க. அதாவது உங்களுக்கு அவங்க உதயம் ஆகிறாங்க. அப்படீன்னா உங்க முன்னாடி பிரசன்னமாகாதவங்க உயிரோட இல்லியா?

புரொபஸர்: இந்த உலகத்தில் நான் மட்டும் இல்லியே. இந்த உலகில் காக்கை, குருவி, கொசு, ஈ, டேபிள், பெஞ்ச், தண்ணீர் பாட்டில், அழகான இளம்பெண், அவளோட ரெட்டை சடை, பல்வேறு வாசனைகள் எல்லாமும் தானே இருக்குது. நான் அழைக்காத போது ஒரு காக்கா கரையும், அப்போது நீ அந்த காக்கா முன்பு present ஆகிறே; கொசு கடிக்கும் போது அதை அடிச்சுட்டு அதுக்கு present ஆகிறே.

கணேஷ்: ஒண்ணும் பண்ணாத போது?

நடாஷா: You guys better stop. Let us take a breather. ரெண்டு பேரும் ரொம்ப தத்துவமா பொங்குறீங்க.

புரொபஸர்: சரி.

கணேஷ்: சார் உங்க கிட்ட அப்புறமா கேட்டுக்கிறேன். ஆனா நாம என்ன ரன்னிங் ரேஸா ஓடுறோம், எதுக்கு breather?

நடாஷா: It is an idiomatic expression. It

means to cease an action temporarily. நான் உங்கிட்ட ஸ்டாப் பண்ண சொன்னா, போதும் நிப்பாட்டு, இதுக்கு மேலே பேசாதேன்னு அர்த்தம். ஆனா when you are asked to take a

breather, you are only asked to take a short rest. You can relax for a few minutes and come back with new vigour.

கணேஷ்: புரியுது. எனக்கு எங்க தெருவில் அம்மன் கோயில் கொடையின் போது ஸ்பீக்கர்ல "செல்லாத்தா" பாட்டு போடறதை இது நினைவுபடுத்துது. அவங்களும் நிப்பாட்ட மாட்டாங்க. அவ்வப்போது they ley Chellatha take a

breather. அப்புறம் செல்லாத்தா புதிய ஆவேசத்தோட திரும்ப வந்திடுவாங்க. நர்?

நடாஷா: என்ன?

கணேஷ்: Vigour means ஆவேசம்?

நடாஷா: It means strength, stamina, energy…

கணேஷ்: ஓ!

நடாஷா: டாக்டர், உங்களோட இந்த கிளினிக் it is like a salon.

கணேஷ்: என்னது சலூனா? சார் என்ன பார்பரா?

நடாஷா: என்ன கிண்டலா? மூஞ்சியில இந்த தண்ணியை ஊத்திடுவேன்.

கணேஷ்: இல்ல கிண்டலா சொல்லல. எங்க ஊர்ல முடி வெட்ட போற இடத்தைத் தான் சலூன்னு சொல்வோம். (புரொபஸரிடம்) சரி தானே சார்?

புரொபஸர்: கரெக்ட். ஆனா உன் உச்சரிப்பு தப்பு. அது சலூன் இல்ல சலோன்.

கணேஷ்: சிலோன் மாதிரி?

புரொபஸர்: ஆமா, ஆனா ஓவை அப்படி நீட்டி உச்சரிக்க வேணாம். குறில் ‘ஒ’. இரண்டு வார்த்தைகள் இருக்குது - salon மற்றும் saloon. நம்ம ஊர்ல இரண்டோட உச்சரிப்பையும் மாற்றி பயன்படுத்துறோம். அதோட அர்த்தத்தையும் மாத்திட்டோம். பெரிய குளறுபடி!

கணேஷ்: அப்படியா? இவ்வளவு நேரமும் இது தெரியாமலா எங்க ஊர்ல பிரபா அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் சலூன் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு. ப்ளீஸ் விளக்குங்க சார்…

(இனியும் பேசுவோம்)