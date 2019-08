வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் 203 - ஆர்.அபிலாஷ்

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒரு சேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்கள் நடாஷா என்னும் பெண்ணுடன் மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள். அப்போது ஜூலி புரொபஸர் சில நாட்களாக மன அழுத்தத்தில் வாடுவதாக டாக்டரிடம் சொல்கிறது. டாக்டர் மேலும் விசாரிக்கிறார். அப்போது ஜூலியின் விவரணைகளைக் கவனிக்கும் சேஷாச்சலம், "புரொபஸருக்கு எந்த பெரிய மனப்பிரச்சனையும் இருப்பதாக தெரியவில்லையே' என்கிறார். இதை அடுத்து புரொபஸரிடம் வேறென்னவெல்லாம் நோய்க்குறிகள் தென்படுகின்றன என கணேஷும் ஜூலியும் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

ஜூலி: டாக்டர், இவர் சமீபமாக இளம்பெண்களைக் கண்டாலே கோபத்தில் கண்டமேனிக்குத் திட்டுகிறார். He strongly dislikes grrls...

டாக்டர்: you mean girls?

புரொபஸர்: இல்லப்பா ஜூலி சொல்வது grrls. இதன் உச்சரிப்பு என்பது கெர்ள் என்பதற்கு ஓரளவுக்கு இணையானது என்றாலும் பொருள் வேறு. இது ஒரு நவீன urban English சொல். அதாவது சற்றே லோக்கலான informal ஆங்கில சொல். கலகம் பண்ணுகிற, தன்னிச்சையாக செயல்படுகிற, சுதந்திரமாக இயங்குகிற, மூர்க்கமான பெண்ணை grrrl என்பார்கள். A young woman regarded as independent and strong or aggressive, especially in her attitude to men or in her sexuality. அதுவும் இது ஒரு கலவைச் சொல். Girl மற்றும் grrr எனும் அடித்தொண்டை உறுமலுக்கும் இடையே தோன்றின குழந்தை இந்த சொல். A blend of grrr, representing the sound of an animal growling (and thus human anger) and girl என ஒரு வேட்டை விலங்கு உறுமுமே அந்த ஒலிக்குறிப்பையும் ஒரு சுதந்திரமான இளம் பெண்ணையும் சேர்த்தால் வருவது இந்த புது அதிரடி சொல். தொண்ணூறுகளின் துவக்கத்தில் ஐரோப்பாவில் punk Rock இசைக் கச்சேரிகளில் கலந்து கொள்ளும் பெண்களை பரவலாக grrrl என அழைத்தார்கள். அந்த பண்பாட்டை குறிப்புணர்த்தி இன்று சில பெண்களை அவ்வாறு அழைக்கிறார்கள்.

கணேஷ்: Punk என்றால்?

புரொபஸர்: A loud, fast}moving, and aggressive form of rock music, popular in the late 1970s.

நடாஷா: அது மட்டுமல்ல, உருப்படாதவன் / உதவாக்கரை எனும் பொருளிலும் தானே இச்சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது? சும்மா கெத்து காட்டும் இளைஞர்களை young punk என கூறுவார்கள்.

புரொபஸர்: ஆமாம். சில நேரம் உடம்பு சரியில்லை என்றாலும் punk என சொல்வதுண்டு. I am feeling too punk to attend school today என பள்ளிக்கு மட்டம் போடும் ஒரு மாணவன் சொல்லலாம்.

நடாஷா: அதிருக்கட்டும் ... நீங்க பெண்களை grrls என சிலர் மட்டம் தட்டி அழைப்பதை ஏற்கிறீர்களா?

புரொபஸர்: சத்தியமாக இல்லை. ஆனால் அதேநேரம் பெண்ணியத்தை அவசியமில்லாமல் aggressive ஆக பயன்படுத்தும் பெண்களை நான் ஏற்பதில்லை. ஆண்களை victimise பண்ண பெண்ணியத்தைப் பயன்படுத்துவதைச் சொன்னேன்.

நடாஷா: Are you a meninist?

புரொபஸர்: சர்.

கணேஷ்: அதென்ன சார் விக்டிமைஸ்?

புரொபஸர்: to single (someone) out for cruel or unjust treatment. Single out பண்ணுவது என்றால் சிலரை மட்டும் குறிவைத்து தாக்குவது. நான் இத்தகைய அநீதியில் ஈடுபடும் பெண்ணியவாதிகளை ஏற்பதில்லை. ஆனால் அடிப்படையில் நான் பெண்ணியத்தை ஏற்பவன். அதை வைத்து persecute பண்ணுவதை, hound செய்வதை கடுமையாக எதிர்க்கிறேன்.

நடாஷா: Persecution என்பது பெரிய வார்த்தை சார்.

புரொபஸர்: ஏன் இல்லை? ஏன் சில ஆக்டிவிஸ்டுகள் அப்படி பண்ணுவதில்லையா?

கணேஷ்: பெர்ஸிக்கியூஷன் என்றால் எதாவது லோஷனா?

சேஷாச்சலம்: ஹா... ஹா... லோஷனைப் போல நெடியடிக்கும் ஒரு சொல் தான். அதன் ஒரு பொருள் to ill-treat someone over their race or political or religious beliefs. But it is also harassing or annoying someone persistently. அதாவது ஒருவரைத் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி கருத்தளவில் தாக்குவது. உங்க சார் அந்த இரண்டாவது பொருளில் தான் இதை சொல்லி இருக்க வேண்டும்.

புரொபஸர்: ஆமாம். அந்த இரண்டாவது பொருளில் தான் சொன்னேன்.

சேஷாச்சலம்: போகட்டும், அவரிடம் வேறெதாவது சிக்கல் இருக்கிறதா?

ஜூலி: புரொபஸர் ஒரு locavore ஆகி விட்டார்.

கணேஷ்: அதென்ன?

(இனியும் பேசுவோம்)