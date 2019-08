வேலை...வேலை...வேலை...

தேசிய உரத்தொழிற்சாலையில் வேலை

பணியிடம்: நொய்டா

பணி: Attendant Grade-1 (Mechanical)

காலியிடங்கள்: 30

சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,500 - 52,000

வயது வரம்பு: 30.06.2019 தேதியின்படி 18 வயது முதல் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் டர்னர்,

மெஷினிஸ்ட், வெல்டர், டீசல் மெக்கானிக், ஆட்டோ எலக்ட்ரீசியன், மெஷின் டூல் மெக்கானிக், லோகோ மெக்கானிக் போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தேசிய உரத்தொழிற்சாலையால் நடத்தப்படும் ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் தொழிற்திறன் தேர்வு ஆகியவற்றின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.200. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தலாம். எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கட்டணம் கிடையாது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nationalfertilizers.com என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 08.08.2019

நவோதயா வித்யாலயா

பள்ளிகளில் வேலை

பணி: Assistant Commissioner (Group-A)

காலியிடங்கள்: 05

வயதுவரம்பு: 45 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.78800-209200

பணி: Post Graduate Teachers (PGTs) (Group-B)

காலியிடங்கள்: 430

சம்பளம்: மாதம் ரூ.47600-151100

வயதுவரம்பு: 40 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Trained Graduate Teachers (TGTs) (Group-B)

காலியிடங்கள்: 1154

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 44900-142400

வயதுவரம்பு: 35 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Miscellaneous Category of Teachers (Group-B)

காலியிடங்கள்: 564

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 44900-142400

வயதுவரம்பு: 35 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Female Staff Nurse (Group B)

காலியிடங்கள்: 55

சம்பளம்: மாதம் ரூ.44900-142400

வயதுவரம்பு: 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Legal Assistant (Group C)

காலியிடங்கள்: 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35400-112400

வயதுவரம்பு: 18 வயது முதல் 32 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Catering Assistant (Group C)

காலியிடங்கள்: 26

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25500-81100

வயதுவரம்பு: 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

Lower Division Clerk (Group C)

காலியிடங்கள்: 135

சம்பளம்: 19900-63200

வயதுவரம்பு: 18 வயது முதல் 27 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு, தொழிற்திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 05.09.2019 முதல் 10.09.2019 வரை.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.navodaya.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பித்த பின்னர் அதனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://drive.google.com/file/d/1-FxNbwZNb251QfUFzD7OZSQIaJhr-rVC/view என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்து கொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 09.08.2019

தமிழக வனத்துறையில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 465

பணி: Forest Watcher

தகுதி: அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற கல்வி நிறுவத்தில் பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 தேர்ச்சி அல்லது பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

வயது வரம்பு : 01.07.2019 தேதியின்படி 21 வயது முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.16,600 - 52,400

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு, உடற்திறன் சோதனைகள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.150 + சேவைக் கட்டணம். கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் www.forests.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: www.forests.tn.gov.in அல்லது https://www.forests.tn.gov.in/app/webroot/img/document/news/usrc/FW-2019/Tenttive%20Schedule.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்து கொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 10.8.2019.

துணை ராணுவப் படையில் வேலை

பணி: Constable General Duty (Sports Quota)

காலியிடங்கள்: 150

வயதுவரம்பு: 18 வயது முதல் 23 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,700 - 69,100

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் காலியிடங்கள் ஏற்பட்டுள்ள விளையாட்டு பிரிவுகளில் ஏதாவதொன்றில் தேசிய அளவில் அல்லது சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் விளையாடி இருக்க வேண்டும்.

உடற்தகுதி: ஆண்கள் குறைந்தபட்சம் 170 செ.மீட்டர் உயரமும், 80 செ.மீட்டர் மார்பளவும், 5 செ.மீட்டர் சுருங்கி விரியும் தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும். பெண்கள் குறைந்தபட்சம் 157 செ.மீட்டர் உயரமும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: விளையாட்டு தகுதி, மருத்துவ தகுதி மற்றும் உடற்தகுதி அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100. இதனை ஆன்லைனில் செலுத்தலாம். எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர் மற்றும் பெண்கள் விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்தத் தேவையில்லை.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.ssbrectt.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.ssbrectt.gov.in/docs/SPORTS_QUOTA_2019.pdf இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பைப் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 10.08.2019

செம்மொழி ஆய்வு மையத்தில் வேலை

பணி: Personal Secretary - - 03

சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800

பணி: Assistant Librarian - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800

பணி: Steno Grade II - 02

சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800

பணி: UDC - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800

பணி: LDC - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200

வயதுவரம்பு: 18 வயது முதல் 27 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Office Superintendent - 01

வயதுவரம்பு: 56 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.cict.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அத்துடன் தேவையான சான்றிதழ் நகல்களையும் இணைத்து அஞ்சல் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The Director, Central Institute of Classical Tamil(CICT), IRTCampus, 100 Feet Road, Taramani, Chennai - 600 113.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய:

https://www.cict.in/pdf/Non-Academic%20Posts.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 14.08.2019

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்