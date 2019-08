வேலை...வேலை...வேலை...

ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை

பணி: Technician Gr-II (Electrical) - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,500 - 62,000

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் எலக்ட்ரீசியன் பிரிவில் ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்று என்டிசி சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரிவில் டிப்ளமோ தேர்ச்சியுடன் "சி' உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Driver - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,500 - 62,000

தகுதி: எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் இலகுரக, கனரக வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்று 3 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Manager (Veterinary) - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.55,500 - 1,75,700

தகுதி: Veterinary Science பாடப்பிரிவில் இளங்கலை பட்டம் பெற்று யங்ற்ங்ழ்ண்ய்ஹழ்ஹ் இர்ன்ய்ஸ்ரீண்ப்-இல் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.aavinmilk.com என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அத்துடன் தேவையான சான்றிதழ் நகல்களை இணைத்து பதிவு, விரைவு அஞ்சல் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

General Manager, Virudhunagar District Co-operative Milk Producers

Union Limited, Srivilliputtur.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 16.08.2019

தேசிய பேஷன் தொழில்நுட்ப கல்வி

நிறுவனத்தில் வேலை

பணி: Joint Director - 09

தகுதி: சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15,600 - 39,100 + தர ஊதியம் ரூ.6,600

பணி: Deputy Director (F &A) - 03

தகுதி: சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15,600 - 39,100 + தர ஊதியம் ரூ.5,400

பணி: Accounts Officer - 05

தகுதி: சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.9,300 - 34,800 + தர ஊதியம் ரூ.4,600

வயதுவரம்பு: 56 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nift.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ் நகல்களில் சான்றொப்பம் செய்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The Registrar, 2nd Floor, Head Office, NIFT Campus, Hauz khas, Near Gulmohar Park, New Delhi - 110016

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://nift.ac.in/sites/default/files/2019-06/Advt._Gr.%20A%20Posts.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 16.08.2019

மகாராஷ்டிரா வங்கியில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 46

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Law Officers - 25

வயதுவரம்பு: 25 வயது முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Security Officers - 12

பணி: Fire Officers - 01

வயதுவரம்பு: 25 வயது முதல் 40 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Manager Costing - 01

பணி: Economist - 01

பணி: Information System Auditors - 05

வயதுவரம்பு: 25 வயது முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியான தகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சம்பந்தப்பட்ட துறையில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.708, எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.118 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.bankofmaharastra.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.bankofmaharashtra.in/downdocs/WEBSITE%20RECRUITMENT%20OF%20SPECIALIST%20OFFICERS111.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 19.08.2019

செயில் நிறுவனத்தில் வேலை

பணியிடம்: ரூர்கேலா

மொத்த காலியிடங்கள்: 361

பணி: Specialist (E-3) - 12

1.Radiologist- 03

2.Pathologist- 03

3.Biochemistry- 02

4.Microbiologist- 02

5.Lab Medicine - 02

பணி: Medical Officer (E-1) - 08

பணி: Jr. Manager (Bio-Medical) (E-1) - 03

பணி: Nursing Sister (Trainee) - 234

பணி: Technician–Laboratory (Trainee) - 81

பணி: Attendant - Dressers (Trainee) -10

பணி: Laundry Operator (Trainee) - 04

பணி: Dresser–Burn & Plastic (Trainee) - 02

பணி: Photographer (Trainee) - 01

பணி: Dietician (S-3) - 02

வயதுவரம்பு: ஒவ்வொரு பணிக்கும் வயது வரம்பு வேறுபடும். 30 வயது முதல் 37 வயதிற்குள் இருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு, உடல் தகுதித் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.sail.co.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.sailcareers.com/media/uploads/ADVT_NO.04_2019_MEDICAL_EXECUTIVE__PARAMEDICAL_STAFF.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 20.08.2019

தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 62

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Technical Assistant - 08

பணி: Junior Engineer(Civil/Electrical) - 02

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,400

பணி: Pharmacist - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.29,200

பணி: Senior Technician - 12

பணி: Stenographer - 05

பணி: Senior Assistant - 06

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500

பணி: Junior Assistant - 10

பணி: Technician - 04

சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,700

பணி: Office Attendant - 12

சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,000

ஒப்பந்த கால அடிப்படையிலான வேலை:

பணிக்காலம்: 3 ஆண்டுகள்

பணி: Technical Assistant 06

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 35,400

பணி: Junior Assistant 03

பணி: Technician 08

சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,7001

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nitrr.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Director, National Institute of Technology, Raipur - 492 010.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.nitrr.ac.in/downloads/recruitment/recruitment2019/1.%20Recruitment%20Notice.PDF என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 28.08.2019

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 20.08.2019

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்