வேலை...வேலை...வேலை...

தமிழ்நாடு மாநில போக்குவரத்துக் கழகத்தில் வேலை

பணி: தொழில் பழகுநர் பயிற்சி

(அப்ரண்டீஸ்)

மொத்த காலியிடங்கள்: 96

பயிற்சி அளிக்கப்படும் இடம்: கோயம்புத்தூர்

பயிற்சி: Apprentices

துறைவாரியான காலியிடங்கள்:

I. Graduate Apprentices - 34

1. Mechanical Engineering - 21

2. Automobile Engineering - 13

பயிற்சிக் காலம்: 12 மாதங்கள்.

உதவித்தொகை: பயிற்சியின்போது மாதம் ரூ.4,984 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.

II. Technician (Diploma) Apprentices - 62

1. Mechanical Engineering - 38

2. Automobile Engineering - 16

3. Civil Engineering - 04

4. Electrical and Electronics Engineering - 04

பயிற்சி காலம்: 12 மாதங்கள் அளிக்கப்படும்.

உதவித்தொகை: பயிற்சியின்போது மாதம் ரூ.3,542 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் பட்டம் மற்றும் பட்டயப் படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.mhrdnats.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://boat-srp.com/wp-content/uploads/2019/08/TNSTC-CBE-Ltd-Coimbatore-Web-Publish-Advt.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 26.08.2019

தெற்கு மத்திய ரயில்வேயில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வேலை

பணி: Sport Persons (Groups-C)

காலியிடங்கள்: 21

சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200

வயதுவரம்பு: 01.01.2020 தேதியின்படி 18 வயது முதல் 25 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு அல்லது பிளஸ் - 2 தேர்ச்சி அல்லது ஏதாவதொரு பிரிவில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும் காலியிடங்கள் ஏற்பட்டுள்ள விளையாட்டுப் பிரிவில் சர்வதேச, தேசிய, மாவட்ட, பல்கலைக்கழக அளவில் நடத்தப்பட்ட விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கு பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கல்வித் தகுதியில் பெற்றிருக்கும் மதிப்பெண், விளையாட்டு தகுதி, விளையாட்டுத் திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.500. எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்கள் பிரிவினருக்கு ரூ.250. இதனை Financial Advisor & Chief Accounts Officer, South Central Railway என்ற பெயரில் Secunderabad -இல் மாற்றத்தக்க வகையில் குறுக்குக்கோடிட்ட Bank Draft, IPO ஆக எடுத்து செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.scr.indianrailways.gov.in என்ற இணையத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பக் கட்டணத்திற்கான டி.டி. மற்றும் சுய சான்றொப்பம் செய்யப்பட்ட தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Senior Personnel Officer (Engg. & Rectt), Room No.412, Office of the Principal Chief Personnel Officer, 4th Floor, Rail Nilayam, Secunderabad - 500 025 (Telangana).

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: www.scr.indianrailways.gov.in/cris/uploads/files/1564490633289-sports_quotq.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 26.08.2019

பொதுத்துறை வங்கிகளில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 4,336

பணி: Probationary Officer (PO) / Management Trainees

1. Allahabad Bank - 500

2. Bank of India - 899

3. Bank of Maharashtra - 350

4. Canara Bank - 500

5. Corporation Bank - 150

9. Indian Bank - 493

10. Oriental Bank of Commerce - 300

11. UCO Bank - 500

12. Union Bank of India - 644

வயது வரம்பு: 01.08.2019 தேதியின்படி 20 வயது முதல் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். அதாவது 02.8.1989 தேதிக்கு முன்னரும், 01.08.1999 ஆம் தேதிக்கு பின்னரும் பிறந்திருக்கக் கூடாது. குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு அரசு விதிகளின்படி வயது வரம்பில் தளர்வு அனுமதிக்கப்படும்.

தகுதி: ஏதாவதொரு பிரிவில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைனில் நடத்தப்படும் முதல் நிலை எழுத்து தேர்வு, முதன்மை எழுத்து தேர்வு மற்றும் பொது நேர்முகத் தேர்வு நடத்தப்பட்டு தேர்ச்சி பெறுபவர்களுக்கு மதிப்பெண் அட்டை வழங்கப்படும். இதன் மூலம் வங்கிகள் பணியிடங்களை அறிவிக்கும்போது விண்ணப்பித்து பணி வாய்ப்பைப் பெறலாம். கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் பிரிவினர் மாற்றுத்திறனாளிகள் ரூ.100, மற்ற அனைத்து பிரிவினரும் ரூ.600 கட்டணமாகச் செலுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: விருப்பமும், தகுதியும் உள்ளவர்கள் www.ibps.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்காக ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த பின்னர் அதனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.ibps.in/wp-content/uploads/CRP_PO_MT_IX.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

முதல்நிலை தேர்வு நடைபெறும் தேதி: அக்டோபர் 12, 13, 19, 20 ஆம் தேதிகள்

முதன்மை தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 30.11.2019

பொது நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: ஜனவரி 2020

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 28.08.2019

ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை

பணி: Manager - Marketing

தகுதி: எம்.பி.ஏ. படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். ஏதேனும் ஒரு பட்டப் படிப்பு முடித்தவர்கள் மார்க்கெட்டிங் பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: ரூ.37,700 - ரூ.1,19,500

விண்ணப்பக் கட்டணம்: விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ.250 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்சி(ஏ), எஸ்டி பிரிவினர் ரூ.100 கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://aavinmilk.com/ என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து, தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் சான்றுகளை இணைத்து அஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

பொது மேலாளர், விழுப்புரம் - கடலூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், வழுதரெட்டி, கண்டமானடி, விழுப்புரம் -

605 401.

மேலும் விவரங்களுக்கு: https://aavinmilk.com/documents/20142/0/cdvpm300719.pdf/ என்ற லிங்க்கை கிளிக் செய்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 28.8.2019

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்