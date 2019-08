வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம்

புரொபஸர், கணேஷ் மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒரு சேர சிகிச்சை தரும் உளவியலாளரான சேஷாச்சலத்திடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்களுடன் நடாஷா எனும் பெண்ணுடன் மருத்துவரின் அறையில் அரட்டையடிக்கிறார்கள்.

ரொபஸரிடம் என்னவெல்லாம் உளவியல் நோய்க்குறிகள் தென்படுகின்றன என சேஷாச்சலம் விசாரிக்க, அவர் திடீரென தேசியவாதி ஆகி விட்டதாக கணேஷ் சொல்கிறான். அது குறித்த உரையாடலின் போது சேஷாச்சலம் chauvinism பற்றி சொல்கிறார். அதன் பொருள் என்ன? chauvinism } Øm male chauvinism--மும் ஒன்றா என நடாஷா கேட்கிறாள். சேஷாச்சலம் என்ன சொல்கிறார் எனப் பார்ப்போம்.

சேஷாச்சலம்: இது ஒரு நல்ல கேள்வி. Chauvinism என்றால் மிகையான தேசபக்தி அல்லது தேசியவாதம் மற்றும் ஒரு தேசத்தின் இனக்குழுவின் மேன்மையை உறுதியாக நம்பி பிற சமூகங்களை, இனங்களை மட்டமாகக் கருதுவது. Linguistic chauvinism என்பது இத்தகைய மிகையான நம்பிக்கைகளை மொழியின் பால் உருவாக்குவது. உதாரணமாய், தமிழ் மட்டுமே உயர்வான மொழி, தமிழரல்லாதோர் எல்லாரும் கீழ்மக்கள் என நினைப்பது.

கணேஷ்: அதென்ன சவ்வனி...?

சேஷாச்சலம்: சவ்வனிசம். பெண்களை தாழ்வாகக் கருதி ஒடுக்கும் மனப்பான்மையை male chauvinism என்கிறோம்.

நடாஷா: டாக்டர், அப்படி என்றால் chauvinistsகள் என்றாலே ஆணாதிக்கவாதிகள் தானா?

சேஷாச்சலம்: அப்படி ஒரேயடியாக சொல்ல முடியாது என்றாலும், பெண்களைப் பயன்பாட்டுப் பொருளாக, உடைமையாகக் கருதும் எண்ணம் மிகையான தேசபக்தியின் அடிநாதமாக உள்ளது தான். உதாரணமாக தேசத்தை, மண்ணை, பண்பாட்டை ஒரு பெண்ணாக உருவகிப்பது, இதன் மூலம் பெண்களை மகிமைப்படுத்துவதாய் கற்பிதம் பண்ணிக் கொள்வது?

கணேஷ்: பின்னே இல்லையா? பாரதமாதா எனச் சொல்லும் போது பெண்சமூகத்தையே சிகரத்தின் மீது தூக்கி வைக்கிறோம் இல்லையா?

சேஷாச்சலம்: ஆனால் அதில் ஆபத்தும் உள்ளது. ஒரு தேசத்தை, அதன் நிலத்தை உரிமை கொண்டாட மக்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. அதே போல பெண்களையும் ஆண்கள் உரிமை கொண்டாடலாம் என நம்பத் தொடங்கினார்கள். குடும்பம் என்றால் சமூகத்தின் அடிப்படைக் கண்ணி என நினைத்த இவர்கள் பெண்களை குடும்பத்தை உருவாக்கி பாதுகாக்கும் அடிமைகளாகக் கண்டனர்.

கணேஷ்: ஆண்கள் என்றாலே கெட்டவர்கள், பலவீனர்கள், அவர்களை அடக்கி ஒடுக்கி வைக்க வேண்டும் என நினைக்கும் பெண்களும் இருக்கிறார்களே?

சேஷாச்சலம்: ஆம். இருக்கிறார்கள். இவர்களை female chauvenists என அழைக்கிறோம்.

புரொபஸர்: உண்மை. இப்போதெல்லாம் ஆண்களின் நிலைமை பரிதாபம். எங்கு போனாலும் அடி தான். அவமானம் தான். ஆண்கள் அன்பு காட்டினால் அது ஆபாசம்... ஆண்கள்

கண்டிப்பு காட்டினால் அது ஆதிக்க சுபாவம்... male chauvinism. ஆனால் பெண்கள் இப்படி செய்தால் அது பெண்ணுரிமை. Gyrocentric women are all over the place.

நடாஷா (கோபமாக): I object!

புரொபஸர்: So be it!

கணேஷ்: அதென்ன சார் கைரோசென்டிரிக்?

புரொபஸர்: பெண்கள் அடிப்படையில் நல்லவர்கள். நற்பண்புகளின் உறைவிடம். ஆனால் ஆண்கள் அனைவரும் காமக்கொடூரர்கள், வன்முறையாளர்கள், பண்பற்றவர்கள் என நம்புவதே gyrocentrism. நம்மூரில் சமீபகாலம் வரை ஒரு சட்டம் நிலவியது - ஒரு பெண் வரதட்சணை புகார் அளித்தால் விசாரணையே இன்றி கணவன், அவரது பெற்றோர், தாத்தா, பாட்டி அனைவரையும் கூண்டாக கைது பண்ணி உள்ளே தள்ளி விடுவார்கள். தற்போது அச்சட்டம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. Gyrocentrism. நமது சட்டத் துறையிலும் நுழைந்து ஆதிக்கம் செலுத்தியதன் உதாரணம் இது.

சேஷாச்சலம் (புரொபஸரைப் பார்த்து): So you have become a meninist?

கணேஷ்: ஆமா டாக்டர், வர வர இவர் இப்படித் தான் பெண்கள் என்றாலே கொலைவெறி ஆகி விடுகிறார். சதா ஆண்கள் தரப்பில் இருந்தே எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார். மீனாட்சி மேடம் இவரிடம் அடிக்கடி சண்டை போட்டு வீட்டை விட்டு போயிடறாங்க. அதில இருந்து தான் இப்படி ம்ங்ய்ண்ய்ண்ள்ற் ஆகிட்டாரோ?

சேஷாச்சலம்: இருக்கலாம். இவன் வாயில் இருந்து இதையெல்லாம் வரவழைக்கத்தானே பேச்சை இப்படி வளர்த்துப் போனேன்.

புரொபஸர்: சும்மா உளறாதீங்க. எனக்கு எந்தப் பிரச்னையும் இல்ல.

கணேஷ்: டாக்டர், மென்னினிஸ்ட் என்றால் பெண்களுக்கு எதிராகப் பேசுவதா?

சேஷாச்சலம்: Meninism is a term used which has been used to describe various groups, including the men’s rights movement and male feminists. இவர்கள் ஆண்களின் பிரச்னைகளைப் பேச, உரிமைகளுக்காக போராட தோன்றிய ஓர் இயக்கம்.

புரொபஸர்: சரி என்னை டார்ச்சர் பண்றதை விட்டுட்டு இதைக் கேளுங்க: இந்த chauvinism என்கிற சொல் எப்படித் தோன்றியது தெரியுமா?

(இனியும் பேசுவோம்)