வாங்க இங்கிலீஷ் பேசலாம் 222

புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜூலி தெருவில் நிற்கிறார்கள். பெரும்பாலான கடைகள் மூடியிருக்கின்றன. கணேஷ் யாரையோ போனில் அழைக்க முயல டவர் காட்டவில்லை. வாகனங்கள் ஓடவில்லை. அவர்கள் என்ன பண்ணுவது என யோசிக்கும்போது அங்கு curfew பிரகடனம் பண்ணப்பட்டுள்ளதாய் ஒருவர் சொல்கிறார். கணேஷ் வைத்திருக்கும் லைட்டரைக் காணும் புரொபஸர் curfew

எனும் சொல்லுக்கும் நெருப்புக்கும் உள்ள தொடர்பைப் பற்றி குறிப்பிடுகிறார். அது என்ன என அறிய கணேஷ் ஆர்வம் கொள்ளுகிறான். என்னவென அறிவோமா?

கணேஷ்: சார் நாம எப்படி வீட்டுக்குப் போகப் போறோம்?

புரொபஸர்: என் பிரண்டு ஒருத்தன் வீடு பக்கத்தில் தான் இருக்கு. இன்னிக்கு ராவு அங்குதான் தங்கியாகணுமுன்னு நினைக்கிறேன்.

கணேஷ்: அவர் யார்?

புரொபஸர்: ஒரு megalomaniac

கணேஷ்: அப்படீன்னா?

புரொபஸர்: மெகலோமேனியாக் என்றால் ஒரு ல்ஹற்ட்ர்ப்ர்ஞ்ண்ஸ்ரீஹப் ங்ஞ்ர்ற்ண்ள்ற். இத்தகைய ஆட்களுக்கு சில அறிகுறிகள் இருக்கும். Such as delusions of grandeur and an obsession with power. They’re convinced of their absolute power and greatness.

ஜூலி: ஓம் நமோ...

புரொபஸர்: என்ன?

ஜூலி: நாராயணனைச் ... சேவிச்சுட்டேன். வேறொண்ணுமில்ல.

கணேஷ்: சார் delusion என்றால் மனப்பிராந்தி தானே?

புரொபஸர்: ஆமாம்.

கணேஷ்: Grandeur என்றால் என்ன?

புரொபஸர்: வாங்க நடந்தபடியே பேசுவோம். (அவர்கள்நடக்கிறார்கள்)

ஜூலி: ஒரு விசயம் பிரம்மாண்டமாக மகத்தானதாக பேரழகாக இருப்பதே grandeur. சார் குறிப்பிட்ட மாதிரியான ஆட்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நொடியில் பிரம்மாண்டம், மகத்தான அம்சங்கள் இருப்பதாக நினைப்பார்கள். எழுத்தாளன் என்றால் தாம் எழுதுகிற அச்சு பிச்சான விசயங்களைக் கூட அட்டகாசமான இலக்கியம் என நம்புவார்கள். நான் ஒரு மகான் என சதா உங்களை நம்ப வைக்க முயன்று கொண்டிருப்பார்கள்.

கணேஷ்: ஓ... சார் அவரோட பேர் என்ன?

புரொபஸர்: அவரோட பெயர் விஜய பரகேசரி.

கணேஷ்: என்னது?

புரொபஸர்: நிஜமாவே அவன் பேர் அதுதான். நாங்க அவனை விஜய்ன்னு கூப்டுவோம். இலக்கியவட்டத்தில் அவனை வி.ப. என குறிப்பிடுவார்கள். ரொம்ப பிரசித்தமான எழுத்தாளன். 150 புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறான் - அதில் 80 நாவல்கள்.

கணேஷ்: கேட்கவே அதிரி புதிரியா இருக்குது. அவரைச் சந்திக்க நான் ஆர்வமா இருக்கேன்.

புரொபஸர்: ஓர் எச்சரிக்கை: அவனை நீ புகழவே கூடாது. அவன் சதா தன்னையே புகழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பான்.அதை நீ கேட்டாலே போதும். நீயும் புகழ்ந்தால் முகஸ்துதி

பண்றதா நினைச்சு கோவிச்சுப்பான்.

கணேஷ்: சரிங்க சார். நீங்க அந்த curfew பத்தி விளக்கறதா சொன்னீங்களே? ஊரே இப்படி வெறிச்சோடிக் கிடக்கிறதுக்கும் நெருப்புக்கும் என் லைட்டருக்கும் என்ன சம்பந்தம்?

புரொபஸர்: Curfew என்பது ஒரு பழைய பிரஞ்சு சொல்லில் இருந்து தோன்றிய வார்த்தை - அதன் பொருள் மாலை வேளையில் விடப்படும் ஒரு சமிக்ஞை; ஒரு குறிப்பிட்ட வேளையில் ஒரு மணி முழக்கப்படும். அதன் பொருள், யாரும் நெருப்பைப் பற்ற வைக்காதீர்கள் என்பது. மக்கள் இந்த மணி முழக்கம் கேட்டதும் ...

கணேஷ்: நெருப்பை அணைத்துவிடுவார்கள் தானே?

புரொபஸர்: இல்லடா. They will bank the fire place, the hearth.

கணேஷ்: அதென்ன சார் bank the fire?

புரொபஸர்: Banking என்றால் நெருப்பை நேராக அணைக்காமல் சாம்பலிட்டு மூடிவிடுவது. அதனுள்ளே கங்குகள் இரவெல்லாம் கனன்று கொண்டே இருக்கும். தீக்குச்சி, மண்ணெண்ணெய் போன்ற வசதிகள்அதிகம் இல்லாத காலத்தில் இப்படி நெருப்பை கங்குகளாக உயிர்ப்பித்து வைக்க, தேவையானபோது அதிலிருந்து நெருப்பை வளர்க்க banking உதவியது. இப்படிச் செய்யப்பட்ட பிறகு ஜனங்கள் உறங்கச் சென்ற பின் நெருப்பு பரவி விபத்துகள் ஏற்படாமல் இருக்கும். அப்படித்தான் அந்தக் காலத்தில் இரவு 8 அல்லது 9 மணி போல curfew எனப்படும் நினைவுறுத்தல் மணி முழக்கப்பட்டது. பின்னர் நவீனகாலம் வர இதன் பொருள் ஜனங்களின் நடமாட்டத்தை அரசு கட்டுப்படுத்துவது curfew என்ற பொருள் பெற்றது. நீ வைத்திருந்த லைட்டர்தான் எனக்கு இதை நினைவுபடுத்தியது.

கணேஷ்: ஓ... இவ்வளவு விசயம் இருக்குதா? அந்த panic பற்றி ஏதோகதை சொல்றேன்னு சொன்னீங்களே?

புரொபஸர்: இரு... ஏதோ போலீஸ் வாகனம் வராப்ல இருக்குது. போய் ஏதாவது போக்குவரத்து மார்க்கம் ஏற்பாடாகி இருக்குதா எனக் கேட்போம்.

(அவர்கள் போலீஸ் வேனை நோக்கி நடக்கிறார்கள்.)

(இனியும் பேசுவோம்)