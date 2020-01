கழிப்பறைகளின் மூலம் மின்சாரம்! விஞ்ஞானி வெ. பொன்ராஜ்(அப்துல்கலாமின் முன்னாள் அறிவியல் ஆலோசகர்)

மிச்சமெல்லாம் உச்சம் தொடு 49

குறைந்த வருமானம் உள்ள வளரும் நாடுகளில் மிகவும் பொதுவான மனித கழிவு வெளியேற்ற முறைகளில் குழி கழிவறைகள் (Pit Latrines) ஒன்றாகும். இவை ஒவ்வொரு நாடுகளின் MDG (Millenium Development Goals) மில்லினியம் மேம்பாட்டு இலக்குகளின் கழிவு நீர் சாக்கடை துப்புரவு தொடர்பான இலக்கை அடைவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருப்பதால், குழி கழிவறைகளின் பயன்பாடு அனைத்து நாடுகளிலும் அதிகரித்து வருகிறது. என்றாலும், குழி கழிவறைகளிலிருந்து ரசாயனம், உப்பு மற்றும் நுண்ணுயிர் அசுத்தங்கள் நிலத்தடி நீருக்குச் செல்வதால் அது மனித ஆரோக்கியத்தை குடிதண்ணீர் மூலமாகப் பாதிக்கிறது.

உலகத்தில் ஏறக்குறைய 1.77 பில்லியன் மக்கள் குழி கழிவறைகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 2.6 பில்லியன் மக்களுக்கு மேம்பட்ட கழிப்பிட வசதி இல்லை. அதாவது மனிதக் கழிவை மனித தொடர்புகளிலிருந்து சுகாதாரமாகப் பிரிக்கும் வசதிகள் இல்லை என்று உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO/UNICEF) வரையறுத்துள்ளது. மேம்படுத்தப்பட்ட சுகாதாரத்தில் சாக்கடைகள், செப்டிக் டேங்க் அமைப்புகள் அல்லது குழி கழிவறைகளில் பாயும் நீர் சார்ந்த கழிப்பறைகள் அடங்கும்; எளிய குழி கழிவறைகள்; மற்றும் காற்றோட்டமான மேம்பட்ட குழி கழிவறைகள் அடங்கும். மேம்பட்ட துப்புரவுக்கான வாய்ப்புகளை மக்கள் பெற்றால்தான் அது வயிற்றுப்போக்கு நோய் மற்றும் இறப்பு மற்றும் மண்ணால் பரவும் ஹெல்மின்த் போன்ற நோய்களை குறைக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

ஐக்கிய நாடுகள் சபை (ஐ.நா), மில்லினியம் அபிவிருத்தி இலக்குகள் மூலம், மேம்பட்ட கழிப்பிட வசதி மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான (WHO / UNICEF 2012c) நிலையான வசதிகள் இல்லாமல் இருக்கும் 2.6 பில்லியன் மக்கள் தொகையின் விகிதத்தை 2015 -க்குள் பாதியாகக் குறைக்கும் இலக்கை நிர்ணயித்தது. இந்த இலக்கை அடைய, நகர்ப்புறங்களில் சுமார் 1 பில்லியன் மக்களும் கிராமப்புறங்களில் 900 மில்லியன் மக்களும் மேம்பட்ட சுகாதாரத்திற்கான வசதிகளைப் பெற வேண்டும். குறைந்த வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் (மொத்த தேசிய வருமானம் US $1,025 அமெரிக்க டாலருக்கும் கீழ்) பல வீடுகளில் அங்கீகரிக்கப்படாத குழி கழிவறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். மேம்படுத்தப்பட்ட குழி கழிவறைகள் மேம்பட்ட சுகாதாரத்தின் மிக அடிப்படையாகும். அதன் மூலம் மனித கழிவின் கிருமிகள் மண்ணில் சென்று சேரக்கூடாது. அவை பொதுவாக ஒரு குழி-வட்ட, செவ்வக அல்லது சதுர-தரையில் தோண்டப்பட்டு, ஒரு கான்கிரீட் ஸ்லாப் அல்லது தரையால் மூடப்பட்டிருக்கும், அதில் இருக்கும் ஓட்டையில் குழாய் மூலம் மலம் சென்று சேரும். ஆனால் அங்கீகரிக்கப்படாத குழி கழிவறைகள் என்றால் அது ஸ்லாப் அல்லது சிமிண்ட தளங்கள் இல்லாதவை எனப்படும். இதன் மூலம் மனித மலத்தின் கிருமிகள் மண்ணோடு சேர்ந்து அது நிலத்தடி நீரைப் பாதிக்கும்.

மேம்பட்ட கழிப்பிட துப்புரவு இலக்குகளுடன் இணைந்து, மேம்பட்ட குடிநீர் மூலாதாரத்தைப் பயன்படுத்தி உலக மக்கள்தொகையின் விகிதத்தை அதிகரிக்க ஐ.நா. வெளிப்படையான இலக்குகளையும் நிர்ணயித்துள்ளது. குறைந்த வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் குழி கழிவறைகள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் வளங்கள் இரண்டின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவதால், குழி கழிவறைகள் நிலத்தடி நீரின் நுண்ணுயிரியல் மற்றும் வேதியியல் மாசுபடுதலுடன் தொடர்புடைய மனித மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சுகாதார பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்ற கவலையை 1997- களில் வெளியான Water Research Commission ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் எச்சரித்துள்ளன. பொதுவாக குழி கழிவறைகள் பொதுவாக சேமிக்கப்பட்ட மலம் மற்றும் மண் மற்றும் / அல்லது நிலத்தடி நீர் இடையே கான்கிரீட் போன்ற ஒரு சிமெண்ட கட்டமைப்புத் தடையைக் கொண்டிருப்பதில்லை. அதன்படி, குழி-கழிவறை வெளியேற்றத்திலிருந்து வரும் அசுத்தங்கள் நிலத்தடி நீரில் கசிந்து, இதனால் கிணற்று நீர் மாசுபடுவதன் மூலம் மனித ஆரோக்கியத்திற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் என்று ஆராய்ச்சி முடிவுகள் 1997 -லேயே எச்சரித்திருக்கின்றன.

குழி கழிவறைகளுடன் தொடர்புடைய ரசாயன அசுத்தங்களில் முக்கியமானது நைட்ரேட். மனித கழிவு வெளியேற்றத்தில் அதிக அளவு நைட்ரஜன் இருப்பதால், குழி கழிவறைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மிகவும் பரவலாக ஆராயப்பட்ட இரசாயன அசுத்தமாக நைட்ரேட் உள்ளது. குடிநீரில் நைட்ரேட்டின் அதிக செறிவு நுகர்வு மெத்தெமோகுளோபினீமியாவை (methemoglobinemia) ஏற்படுத்துவதாக அறியப்படுகிறது, மேலும் சில வேளைகளில் புற்றுநோயுடன் ஒரு சில தொடர்புகள் காணப்படுகின்றன. குடிநீரில் நைட்ரேட்டுக்கான WHO பரிந்துரைத்த வழிகாட்டுதல் 50 மி.கி / லிட்டர் (WHO 2011) ஆகும். கழிவறைகளுக்கு அருகிலுள்ள கிணற்று நீரில் நைட்ரேட்டின் செறிவுகள் மிகவும் மாறுபடும். மொத்த அல்லது மலத்தின் கோலிஃபார்ம்களைக் கண்டறிந்த பல ஆய்வுகள் கிணறுகளில் உயர்ந்த நைட்ரேட் செறிவுகளைக் கண்டறியவில்லை என்றாலும் ஒரு சில ஆய்வுகள் நைட்ரேட் செறிவுகள் 100 மி.கி. / லிட்டர் இருக்கிறது என்று நிரூபித்திருக்கிறது.

நிலத்தடி நீரில் உயர் நைட்ரேட் செறிவுகளுக்கு கழிவறைகள்தான் காரணம் என்று சொல்லப்பட்டாலும், நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறச் சூழல்களில் கழிவறைகள், தாவர குப்பைகள், விலங்குகளால் உருவாகும் உரம், குப்பைக் கிடங்குகள், மண் மற்றும் உரங்கள் உள்ளிட்ட பல சாத்தியமான மூலங்களிலிருந்து நைட்ரேட் பெறப்படலாம் என்கிறார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள். எனவே குடிநீர்க் கிணறுகளை கழிப்பறைகள் உள்ள வீட்டுபகுதியில் இருந்து வெளிப்புறத்தில் நகர்த்துவது குடிநீரில் நைட்ரேட் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க உதவும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல்வேறு கட்ட ஆய்விற்கு பிறகு முடிவு செய்தனர்.

கழிவறைகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர் மாசுபாட்டை நிர்வகிப்பதில் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளும் பங்கு வகிக்கின்றன. 2012-இல் நடைபெற்ற ஆராய்ச்சி முடிவுகளின்படி, இந்தியாவின் இரண்டு மிகப்பெரிய நகரங்களில் நடத்தப்பட்ட நேரடி கழிப்பிட வசதிகளால் ஏற்பட்ட தாக்கங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது, ஆழமான நிலத்தடி நீர் அட்டவணை கொண்ட ஒரு பகுதியை விட ஆழமற்ற நிலத்தடி நீரைக் கொண்ட பகுதி கழிவறைக் கழிவுகளிலிருந்து அதிகமாக மாசுபடுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. 1997- இல் செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சி முடிவுகள் கழிப்பறை கழிவு செப்டிங் டேங்க் கசிவின் மூலம் நிலத்தடி நீரை மாசு படுத்துகிறது என்பதை உறுதி செய்திருக்கிறது.

அக்டோபர் 2, 2014 அன்று, பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியா முழுவதும் "ஸ்வச் பாரத் அபியான்' திட்டத்தின் மூலம் தூய்மைப் பணியை அறிமுகப்படுத்தினார். இத் திட்டத்தின் மூலம் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் கிராமப்புற இந்தியா முழுவதும், கழிப்பறை துப்புரவு பாதுகாப்பு 93 சதவீதமாக உள்ளது என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 8.4 கோடிக்கு மேல் கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. ஸ்வச் பாரத் மிஷன் (எஸ்.பி.எம்) தொடங்குவதற்கு முன்பு 2014 -ஆம் ஆண்டில் 38.70 சதவீத கிராமப்புற கழிப்பறை சுகாதாரப் பாதுகாப்பை எய்திய இருந்த போது, திறந்த வெளியில் (53 கோடி) மலம் கழிக்கும் உலகில் அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்களில் இந்தியா இருந்தது. 2019 -ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் குடிநீர் மற்றும் சுகாதார அமைச்சகம் நடத்திய கணக்கெடுப்பின்படி, நான்கு ஆண்டுகளில், திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 25 கோடியாக குறைந்துள்ளது. இந்தியாவின் மிகப் பெரிய மாநிலங்களில் சில, அதாவது ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, குஜராத், ஆந்திரா, தமிழ்நாடு ஆகியவை தங்கள் கிராமப்புறங்களை திறந்தவெளி மலம் கழிப்பு இல்லாத (ODF) மாநிலமாக அறிவித்திருக்கிறது. 4.5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் மற்றும் 453 மாவட்டங்களும் ODF ஆக மாறியுள்ளன. இது மிஷனின் கிராமப்புற முன்னணியில் முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது. "ஸ்வச் பாரத் அபியான்' இறுதி ஆண்டில், 16 மாநிலங்களின் கிராமப்புறங்கள் தற்போது ODF ஆக மாறியிருக்கிறது. ஆனால் அனைத்தும் குழி கழிவறைகளால் ஆனது.

"ஸ்வச் பாரத் அபியான்' திட்டத்தின் மூலம் கட்டப்பட்ட கழிப்பறைகளின் தரத்தின் தன்மையை 2017 -இல் வாட்டர் எய்ட் அறிக்கை ஆய்வு செய்தது. பல சந்தர்ப்பங்களில் டாய்லெட் கட்டுமானமானது மேம்படுத்தப்பட்ட கழிவறை வடிவமைப்பின் தர அளவு கோள்களைக் கடைப்பிடிப்பதில்லை என்று கண்டறிந்தது. 776 கட்டப்பட்ட கழிப்பறைகளில் மூன்று பாதுகாப்பற்றது என்று முடிவுசெய்தது. ஏனெனில் அவை மலம் சார்ந்த கழிவு நச்சுக்கள் நிலத்தடி நீரில் கலந்து மனித தொடர்பைத் தடுப்பதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கத் தவறிவிட்டன.

1997- இல் நடை பெற்ற ஆராய்ச்சி கழிப்பறைகள் நிலத்தடி நீரை மாசு படுத்தும் என்று உறுதி செய்த பின்பு 2014-இல் தொடங்கி 2019-க்குள் இந்தியா 9 கோடி கழிப்பறைகள் கட்டி சாதனை படைத்திருக்கிறது. அதாவது கழிப்பறைக் கழிவுகள் நிலத்தடி நீரையோ அல்லது பக்கத்தில் இருக்கும் ஆழ்துளைக் கிணறுகளையோ பாதிக்காத அளவில் கட்டப்பட்டிருக்கிறதா என்றால் அது கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கும். எனவே நாடு முழுவதும் 9 கோடி கழிப்பறைகள் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இருந்தால் அதில் பாதியளவு நிலத்தடி நீரை மாசு படுத்தினால் கூட அதனால் ஏற்படப்போகும் அபாயம் மிகப்பெரியது, தண்ணீர் மாசு, உடல் நல குறைவு அதனால் ஏற்படும் மருத்துவம் இதனால் ஏற்படும் பிரச்னைகள் பல பரிணாமங்களை எட்டும்.

1980 -களில் தமிழகத்தில் எம்.ஜி.ஆர் சமுதாய குழி கழிப்பறைகள் கட்டிக்கொடுத்து விட்டார்.அவற்றில் சில இன்னும் செயல்படுகின்றன. சில தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் செயல்படவில்லை. 35 வருடங்கள் கழித்து மீண்டும் குழி கழிப்பறைகள் கட்டுவது அறிவுடைமை ஆகாது. ஏனென்றால் வெறும் செப்டிக் டேங்க் கட்டி தனித்தனி கழிப்பறைகள் கட்டுவது பழைய காலம். அது நிலத்தடி நீரை மாசு படுத்தும் என்று 1997 ஆராய்ச்சி முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே அதைச் செய்வதைக் காட்டிலும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் கழிப்பறைக் கழிவுகளை குழாய்கள் மூலம் இணைத்து பொதுவான இடத்தில் பயோ டைஜஸ்டர் மூலம் கிராமம் தோறும் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யுங்கள், அது நிலத்தடி நீரைப் பாதுகாக்கும், ஒவ்வொரு கிராமமும் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்து வருமானத்தைப் பெற்று பயன்பெறும் என்று 2012- இல் அப்போதைய ஊரக வளர்ச்சி, குடிதண்ணீர், சாக்கடை மேம்பாட்டு அமைச்சர் ஜெய்ராம் ரமேஷிடம் சில பரிந்துரைகளை கலாமின் ஆலோசனையின் பேரில் நேரில் சந்தித்து எடுத்துக் கூறினேன். அவர் அப்படியா பார்க்கிறேன்' என்றார். அது மட்டுமல்ல 2014 -இல் இன்றைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் உருவாக்கப்பட்ட "ஷியாம பிரகாஷ் முகர்ஜி ரர்பன் மிஷன்' திட்டத்தில் என்னை ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர் ஆக்கினார்கள். அதன் மூலம் எனது பரிந்துரையை 2015 -ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசிற்குத் தெரிவித்தேன். அது என்ன?

தஞ்சை பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக்கழகத்தில் "பெரியார் புரா' திட்டத்தில் 500 டாய்லெட் கழிப்பறை கழிவுகள், கால்நடைப் பண்ணை சாணிக் கழிவுகள் மற்றும் கல்லூரி விடுதி கேண்டீன் சமையல் கழிவுகளை குழாய் மூலம் இணைத்து பயோ டைஜஸ்டருடன் இணைத்து 60 கிலோவாட் மின்சாரத்தை ரூ. 60 லட்சம் செலவில் உற்பத்தி செய்தது. அதை அப்துல் கலாம் 27-07-2011 அன்று பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற சர்வ தேச புதுமை பசுமை தொழில்நுட்ப மாநாட்டில் தொடங்கி வைத்தார்.

இத்திட்டத்தை போல மத்திய அரசின் MNRE அமைச்சகத்தின் உதவி மற்றும் அறிவியல் தொழில் நுட்பத்துறையின் தொழில்நுட்ப உதவியின் மூலம் மொத்தம் 1391.5 கிலோவாட் உற்பத்தி செய்யும் நகராட்சி கழிவு எரிசக்தித் திட்டத்தை தமிழ்நாடு மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள 31 கல்வி மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள் 2011-ஆம் ஆண்டில் இருந்து வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தியுள்ளன. மத்திய அரசின் ஓர் அமைச்சகம் ஒரு சாதனையை செய்கிறது; அதை மற்றொரு அமைச்சகத்தால் உணர முடியவில்லை. அதை கிராமப்புற மேம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தத் தெரியவில்லை.

எனவே இந்த தடைகளைத் தாண்டி கிராம பஞ்சாயத்துகளில், நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகளில் இதைச் செயல்படுத்தினால் இந்த கழிப்பறைக் கழிவுகள் நிலத்தடி நீரை மாசுபடுத்துதலில் இருந்தும் காக்கலாம்; அதை நேரத்தில் மின்சார உற்பத்தி செய்து வருமானமும் ஈட்ட முடியும். கிராமப் பஞ்சாயத்துகள், நகராட்சிகள், மாநகராட்சிகளின் வரிவருவாய் மற்றும் மத்திய, மாநில அரசுகளின் நிதி உதவி மற்றும் கார்ப்பரேட்டுகளின் சி.எஸ்.ஆர் (கார்ப்பரேட் சமூக பொறுப்பு) திட்டங்கள் மூலம் இதை சுலபமாக நிறைவேற்றினால், இது கிராமப்புற படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பையும் அளிக்கக் கூடிய திட்டம் தான்.

500-1000 கழிவறைகளைக் கொண்ட - வீடுகளைக் கொண்ட ஒரு கிராமம் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தும்போது, ஒரு கிராமத்திற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு 50-100 கிலோவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய முடியும். ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 12 மணிநேர உற்பத்தி, இது ஒரு நாளைக்கு 600-1200 கிலோவாட் மின்சாரத்தை உருவாக்க முடியும். சூரிய ஒளி மின்சாரத்தின் மூலம் கிராமத்தின் வீடுகள் மற்றும் தெருவிளக்கு மின்சார தேவையைப் பூர்த்தி செய்தால் உருவாக்கப்படும் கழிப்பறை கழிவு மூலமாக அரசாங்கத்தின் மின்சாரத் துறைக்கு விற்பனை செய்தால் ஒரு வருடத்தில் ரூ. 7 முதல் ரூ. 15 லட்சம் வரை ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் வருமானம் கிடைக்கும். ROI

(முதலீட்டுக்கான வருவாய்) 5-10 வருட காலப்பகுதியில் அடைக்கப்பட்டு விடும், மேலும் அதன் பின்னர் கிடைக்கும் உபரி வருவாய் கிராம பஞ்சாயத்துக்குக் கிடைக்கும். இதை மத்திய, மாநில அரசுகள் செய்யுமா?

(தொடரும்)