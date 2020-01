சரியான பார்வை... சரியான வழி... சரியான செயல்! 78

தமிழகத் தொல்லியல்துறை சார்ந்த வேதியியல் பரிசோதனை கூடங்கள் சென்னையிலும் மதுரையிலும் 1980 - இலிருந்து செயல்பட்டு வருகின்றன. தமிழ்நாட்டில் உள்ள 14 அருங்காட்சியகங்களில் உள்ள பழைமை வாய்ந்த பொருள்களைப் பாதுகாக்கும் பணிகளை இந்த பரிசோதனைக் கூடங்கள் செய்கின்றன. தங்கம், வெள்ளி, செம்பு போன்ற உலோகங்கள், பனை ஓலைகள், மரப்பொருள்கள், சுவடிகள், கோயில்களில் உள்ள சிலைகளில் உள்ள நகைகள் ஆகியவற்றைப் பாதுகாக்கும் பணிகளை இவ்வமைப்புகள் செய்து வருகின்றன. தொல்லியல்துறைக்கு மிகவும் அவசியமான இவை போன்ற சான்றுகள் எண்ணெய்ப் பொருள்களாலும், தூசியாலும், பூச்சிகளினாலும் பாதிப்படையும்போது, வேதியியல்முறையில் அவற்றைச் சரி செய்து இத்துறையினர் பாதுகாக்கின்றனர்.

அதுமட்டுமல்ல; கல்வெட்டுகளைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளைச் செய்து வருகிறார்கள். தமிழகத்தில் பல்வேறு வகையான கல்வெட்டுகள் உள்ளன. தமிழ் - பிராமி எழுத்துகளில் பொறிக்கப்பட்டவை, கிரந்த எழுத்துகளில் பொறிக்கப்பட்டவை, கன்னட, மராத்திய மொழிகளில் பொறிக்கப்பட்டவை, தமிழில் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டுகள், நாகரி, தெலுங்கு, ஐரோப்பிய மொழிகள் ஆகியவற்றில் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டுகள் மற்றும் செப்பேடுகள் உள்ளன. மைல் கல்களிலும் கூட கல்வெட்டுகள் உள்ளன. உலோகச் சிலைகளிலும் எழுத்துகள் உள்ளன. இவ்வாறு பலவிதங்களில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள எழுத்துகளைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளைத் தொல்லியல்துறை செய்து வருகிறது.

கி.பி.1869-இல் இருந்து தமிழகத் தொல்லியல்துறையின் கீழ், கையெழுத்துப் பிரதிகளுக்கான நூலகம் மற்றும் ஆய்வு மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மையத்தில் 50,580 பனை ஓலைச்சுவடிகள் உள்ளன. 22,134 காகிதச் சான்றுகளும் உள்ளன. தமிழ், சமஸ்கிருதம், தெலுங்கு, கன்னடம், மராத்தி, உருது, அரபு மொழி, பெர்சியன் மொழி உட்பட பல மொழிகளில் கணிதம், வானவியல், சித்த மருத்துவம்,ஆயுர்வேதம், யுனானி, வேதம், ஆகமம், கட்டுமானக்கலை, இசை, சிற்பக்கலை, நுண்கலைகள், வரலாறு, இலக்கணம், இலக்கியம் உட்பட பல துறை சார்ந்த 25,373 புத்தகங்கள் இந்த நூலகத்தில் உள்ளன.

பாறைகள், தூண்கள், கோயில் சுவர்கள், செப்புத்தகடுகள், கல், உலோகங்கள், பானைகள், மரம், பனை ஓலை, நாணயங்கள், துணிகள், சங்குகள், ஓவியங்கள் ஆகியவற்றை கல்வெட்டியல்துறை ஆய்வு செய்கிறது. தமிழில் ஏறக்குறைய 20 ஆயிரம் கல்வெட்டுகள் உள்ளன. கன்னடத்தில் 10,600 கவ்வெட்டுகளும், சமஸ்கிருதத்தில் 7,500 கல்வெட்டுகளும், தெலுங்கில் 4,500 கல்வெட்டுகளும் உள்ளன.

1973-74 -ஆம் ஆண்டு முதல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எபிகிராபி மற்றும் ஆர்கியலாஜி இயங்கி வருகிறது. இங்கு முதுகலைப் பட்டயப்படிப்பு (P.G.Diploma course in Epigraphy and Archaeology) கற்றுத் தரப்படுகிறது. ஒவ்வோராண்டும் 8 மாணவர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுகிறார்கள். மாதத்துக்கு ரூ.4000 இங்கு உதவித் தொகையாக மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இந்தப்படிப்பில் சேர தமிழ், சமஸ்கிருதம், வரலாறு மற்றும் தொல்லியல் ஆகியவற்றில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒவ்வோராண்டும் ஜூலை மாதம் மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுவார்கள். ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை 31-ஆம் தேதி வரை கல்வியாண்டு ஆகும். . இதுவரைக்கும் 249 மாணவர்கள் இந்த முதுநிலைப் பட்டயப் படிப்பை படித்து முடித்திருக்கிறார்கள். இங்கு ஆராய்ச்சிப் படிப்பும் படிக்கலாம். இந்த ஆராய்ச்சிப் படிப்பு சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தின் அங்கீகாரத்தை 2003 - இல் இருந்து பெற்றிருக்கிறது.

இந்தியா அளவில், தொல்லியல்துறையில் "ஆர்கியாலஜி சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா' என்பது 1958 -ஆம் ஆண்டு இந்திய கலாசார அமைச்சகத்தின் கீழ் தொடங்கப்பட்டது. இந்தியாவில் உள்ள வரலாற்றுச் சின்னங்கள், வரலாற்றுப் பூர்வமாகப் பாதுகாக்கப்பட்ட தலங்கள் என இந்தியா முழுவதுமாக 30 வட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு தொல்லியல்துறையில் பல பிரிவுகளில் இவ்வமைப்பினர் இந்தியாவுக்கென சிறப்பான முத்திரைகளைப் பதித்து வருகிறார்கள்.

ஏறத்தாழ 981 உலக அளவிலான வரலாறு மற்றும் கலாசார பாரம்பரிய சின்னங்கள் 137 நாடுகளில் உள்ளன. இவற்றில் 759 கலாசாரம் தொடர்பானவை. 193 பாரம்பரியச் சின்னங்கள் இயற்கை சார்ந்தவை, 29 பாரம்பரிய சின்னங்கள் கலவையானவை.

இந்தியாவில் 38 உலகப் பாரம்பரிய சின்னங்கள் உள்ளன. அவற்றில் 30 கலாசாரம் தொடர்பானவை. 7 இயற்கையான பாரம்பரியச் சின்னங்கள். 1 பாரம்பரியச் சின்னம் கலவையானது.

"ஆர்க்கியாலஜிகல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா' 1861 - ஆம் ஆண்டு அலெக்ஸாண்டர் கன்னிங்காம் என்பவரால் தொடங்கப்பட்டது. இதற்கு முன்னதாக "ஆசியாடிக் சொசைட்டி' 15 ஜனவரி 1784 -ஆம் ஆண்டு வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்பவரால் கொல்கத்தாவில் தொடங்கப்பட்டது. அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் பல்வேறு வெளிநாட்டினர் தொல்லியல் சான்றுகளைப் பற்றிய தேடல்களில் ஈடுபட்டு வந்தனர். அவர்களை ஒருங்கிணைத்து வில்லியம் ஜோன்ஸ் "ஆசியாடிக் சொசைட்டி' யை உருவாக்கினார். "ஆசியாடிக் ரிசர்ச்' என்கிற பெயரில் ஓர் இதழும் 1788 - ஆம் ஆண்டு முதல் கொண்டுவரப்பட்டது. இந்த ஆசியாட்டிக் சொசைட்டியைச் சேர்ந்தவர்கள் தொடர்ந்து செய்த பல்வேறு தொல்லியல் ஆய்வுகளினால், நிறைய தொல்பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அவை 1814 -ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டன.

சமஸ்கிருதம், பெர்சியன் மொழிகளைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் இங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதனைத் தொடர்ந்து ஆசியாட்டிக் சொசைட்டி போன்ற தொல்லியல்துறை அமைப்புகள் 1804 -ஆம் ஆண்டு மும்பையிலும், 1818- ஆம் ஆண்டு சென்னையிலும் தொடங்கப்பட்டன.

இதற்குப் பிறகு 1948 -ஆம் ஆண்டு முதன்முதலாக என்.பி.சக்ரவர்த்தி என்பவர் இதன் டைரக்டர் ஜெனரலாக நியமிக்கப்பட்டார். அவர் காலத்தில், 15 ஆகஸ்ட் 1949 - ஆம் ஆண்டு புதுதில்லியில் பெரிய அளவிலான தேசிய அருங்காட்சியகம் உருவாக்கப்பட்டது. இதில் இந்தியாவில் கிடைத்த வரலாற்றுச் சான்றுகள் இந்தியாவிலும், இங்கிலாந்தில் உள்ள பிரிட்டிஷ் மியூசியத்திலும், நேஷனல் மியூசியத்திலும் காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டன.

மத்திய தொல்லியல்துறையின் கீழ் ஹரியானா(1972), ஒடிசா(1965), ஆந்திரா(1914), கர்நாடகா(1885), கேரளா, தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் 6 இடங்களில் தொல்லியல்துறை இயங்கி வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் 1961- இல் தொல்லியல்துறை தொடங்கப்பட்டது. 1910 -ஆம் ஆண்டு கேரளாவில் நிறுவப்பட்ட திருவாங்கூர் ஸ்டேட் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மென்ட், 1959 -ஆம் ஆண்டு கேரளா ஸ்டேட் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மென்டுடன் இணைக்கப்பட்டது.

இந்தியாவில் ஏதேனும் ஓர் இடத்தில் தொல்லியல் ஆய்வு செய்ய விரும்புபவர்கள், ஆர்க்கியாலஜிகல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இணையதளத்துக்குச் சென்று, அவர்களின் அனுமதி பெற வேண்டும். தொல்லியல்துறை சார்ந்த இடங்களில் திரைப்படம் எடுப்பதற்கு அனுமதி பெற வேண்டும். இந்தியாவில் தொல்லியல்துறை சார்ந்த ஏதாவது ஓர் இடத்தைத் தோண்ட அனுமதி பெற வேண்டும். சுரங்கத் தொழில் தொடங்கவும் ஆர்க்கியாலஜி சர்வே ஆஃப் இந்தியாவில் தடையில்லாச் சான்று பெற வேண்டும். மாணவர்களை அழைத்துச் சென்று காட்டுவதற்கோ, அகழ்வாராய்ச்சி நடத்துவதற்கோ, அறிவுசார்ந்த விவாத நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கோ, நல்ல சிறந்த புகைப்படத்தை எடுப்பதற்கோ, அவ்வாறு எடுக்கப்பட்டவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கோ http://asiegov.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் சென்று அனுமதி பெற வேண்டும்.

"இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி' தில்லி செங்கோட்டையில் உள்ளது. இங்கு தொல்லியல்துறையில்முதுநிலைப் பட்டயப் படிப்பு வழங்கப்படுகிறது. இது இரண்டாண்டு படிப்பாகும். இந்தப் படிப்பில் சேர மத்திய கால வரலாறு மற்றும் பண்டைய கால வரலாற்றில் முதுகலைப்பட்டம் பெற்று இருக்க வேண்டும். தொல்லியல்துறை, மானுடவியல், சமஸ்கிருதம், பாலி, அரபி, பெர்சியன், புவியியல் போன்றவற்றில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர்களும் இதில் சேரத் தகுதியானவர்கள். குறைந்தபட்சம் 55 சதவீதம் மதிப்பெண்கள் பெற்று இருக்க வேண்டும். இந்தப் படிப்பில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1500 உதவித் தொகையாக வழங்கப்படுகிறது.

கட்டுரையாசிரியர்:

சமூக கல்வி ஆர்வலர்

www.indiacollegefinder.org