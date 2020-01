செயற்கை நுண்ணறிவு: வளர்ந்து வரும் வேலைவாய்ப்புகள்!

இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்புகளை செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) துறை விரைவில் பறித்துவிடும் என்றும், மனித மூளையை விட தொழில்நுட்பம் சிறப்பாகச் செயல்படும் என்றும் இந்தத் துறையைச் சுற்றியுள்ள சலசலப்புகள் தொடர்ந்து கொண்டே உள்ளன. ஆனால், செயற்கை நுண்ணறிவு என்பது அனைத்து துறைகளிலும் மனித நுண்ணறிவுக்குத் துணைபுரிவதாக மட்டுமே அமைந்துள்ளதாக சில வல்லுநர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

செயற்கை நுண்ணறிவின் சில வடிவங்கள் புத்திசாலி என்ற தோற்றத்தை அளித்தாலும், அது மனித நுண்ணறிவுக்கு ஒத்ததாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருப்பதாக நினைப்பது நம்பத்தகுந்தது அல்ல என அவர்கள் கூறுகின்றனர். சில வகையான இயந்திர கற்றல் (Machine Learning) மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவின் ஒரு வகை, மனித மூளையால் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் அவை சமமானவை அல்ல என்றும், அது ஒரு பணியை மிகச் சிறப்பாகச் செய்கிறது, ஆனால் பணியின் நிலைமை சிறிது மாறினாலும், அது தோல்வியடைகிறது என கார்ட்னர் நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி துணைத் தலைவர் அலெக்சாண்டர் லிண்டன் கூறுகிறார்.

இதுகுறித்து அமேசான் இணைய சேவை பிரிவின் ஆசிய-பசிபிக் மண்டலத்துக்கான வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களுக்கான தலைவர் ஆலிவர் கெலின் கூறுகையில், "நாம் ஒரு மாதிரியை ஒரு சார்புடன் பயிற்றுவித்தால், அது ஒரு சார்புடன் மட்டுமே வேலைசெய்யும். அது வேறு சார்புடன் வேலை செய்ய இயந்திர கற்றல் மாதிரியை மாற்றி, மீண்டும் பயிற்சியளிக்க வேண்டும். இயந்திர கற்றல் என்பது வேலையில் இருந்து மனிதர்களை மாற்றுவது பற்றியது அல்ல, அவர்களின் அனுபவங்களை மேம்படுத்துவது பற்றியது.

மிகக் குறைந்த தகவல்களுடன் விரைவாகக் கற்றுக்கொள்வதில் மனிதர்கள் மிகவும் திறமையானவர்கள். இயந்திர கற்றல் மாதிரிகள் இதற்கு நேர்மாறானவை. அவற்றுக்குப் பயிற்சி அளிக்க நிறைய தரவுகள் உள்ளீடு செய்யப்பட வேண்டும். குறிப்பாக, ஒருவருக்கு சைக்கிள் ஓட்டுவது எப்படி என்பதைச் செய்துகாட்டினால், அவர் சிறிது நேரத்தில் சைக்கிளை ஓட்டிவிடுவார். அதேநேரத்தில், சைக்கிள் ஓட்டுவதற்கு ஒரு ரோபோவுக்கு பயிற்சி அளிக்க லட்சக்கணக்கான மணி நேரம் பயிற்சி தேவைப்படுகிறது. உண்மை என்னவென்றால், உணர்ச்சிப் பூர்வமான நேரங்களிலோ அல்லது மற்ற நேரங்களிலோ தானியங்கி இயந்திரங்களால் மனிதனைப்போல சொந்தமாக ஒருபோதும் முடிவெடுக்க முடியாது'' என்கிறார் கெலின்.

இந்த ஒரு விஷயம்தான் செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திர கற்றல் கொண்ட தானியங்கி இயந்திரங்களால் கூட இன்னமும் மனித வேலைவாய்ப்புகளை பறித்துவிட முடியாத சூழலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த நிலையில், நாட்டில் அதிகரித்து வரும் ஆட்டோமேஷன் காரணமாக செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் இயந்திர கற்றல் நிபுணர்களுக்கான தேவை இந்த ஆண்டு 60% அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக கெல்லி ஓசிஜி இந்தியா நிறுவனத்தின் அறிக்கை கூறுகிறது.

மக்களின் அன்றாட நிகழ்வுகள் மற்றும் வணிகங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு பெரிய அளவில் முக்கியமானதாக மாறிவிட்டது. இந்தியாவில் தற்போது செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில் வருவாயைப் பொருத்தவரை ஆண்டுக்கு ரூ. 1,637 கோடி (230 மில்லியன் டாலர்) என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது ஓராண்டுக்கு முன்பு ரூ. 1,278 கோடியாக (180 மில்லியன் டாலர்) இருந்தது.

இன்டெல் இந்தியா நிறுவன ஐடிசி அறிக்கையின்படி, 68 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான இந்திய நிறுவனங்கள் 2020 - ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்கை நுண்ணறிவுக்கு மாறத் தயாராக உள்ளன. இந்தியாவில் அர்ப்பணிப்புமிக்க செயற்கை நுண்ணறிவு திறனாளர்களைப் பணியமர்த்தும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் 30% அதிகரித்து வருகிறது.

தகவல் தொழில்நுட்பம்- வங்கி- நிதி சேவைகள்- காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் (IT and BFSI), மருத்துவத் தொழில், ஃபிண்டெக், மின் வணிகம் போன்ற துறைகளில் உள்ள நிறுவனங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு ஏற்கெனவே ஒரு முக்கிய பகுதியாக உள்ளதால், செயற்கை நுண்ணறிவு பயில்வோருக்கு இந்தத் துறைகளில் பணியில் சேர இது சரியான நேரமாக அமைகிறது.

IT and BFSI- இல் கோலோச்சும் நிறுவனங்களான Infosys, Fidelity Investments, SAP Labs India & JP Morgan Chase போன்ற நிறுவனங்கள் Data Scientist, AI Researcher, Data Analyst, Data Engineer, ML Engineer போன்ற செயற்கை நுண்ணறிவுத் திறன்களைக் கொண்ட இளைஞர்களை அதிக அளவில் தேடுகின்றன.

இந்தத் துறைகளில் வேலைவாய்ப்பைத் தேடும் இளைஞர்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில் தளத்தை முழுவதுமாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். இதிலுள்ள முக்கியமான வேலைவாய்ப்புகளை ஆராய்ச்சி செய்து முதலில் பட்டியலிட வேண்டும். பிறகு, அதில் நமக்கு பொருத்தமானதை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு தேர்ந்தெடுத்த வேலைவாய்ப்பைப் பெறுவதற்குத் தேவையான திறன்களைப் புரிந்துகொள்வதோடு, நடைமுறையின் மூலம் கற்றுக் கொள்ள உதவும் ஒரு விரிவான கற்றல் பாதையை நமக்காக அமைத்துக் கொண்டு பணியில் சேர வேண்டும்.

நம்நாட்டில் செயற்கை நுண்ணறிவு நிபுணர்களின் சராசரி ஊதியம் அனைத்து அனுபவ நிலைகளிலும் ஆண்டுக்கு ரூ. 14.3 லட்சமாக உள்ளது. சுமார் 4% தொழில் வல்லுநர்கள் ரூ. 50 லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஊதியம் பெறுகின்றனர். ஒரு தொழில்முறை வல்லுநர் சில முக்கியமான செயற்கை நுண்ணறிவுத் திறன்களை வளர்த்த பிறகு 60-80% ஊதிய உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்.

எதிர்காலத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு எங்கும் நிறைந்திருக்கும் என்பதற்கான அனைத்து அறிகுறிகளும் தீர்க்கமாக தெரிவதால், இளைஞர்கள் தங்கள் கனவு வாழ்க்கையை உருவாக்க சரியான திறன்களை தேடும் நேரம் இது.

இரா.மகாதேவன்