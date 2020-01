வேலை...வேலை...வேலை...

தேசிய கட்டடங்கள் கட்டுமானக் கழகம் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் வேலை

பணி: Marketing Executive

காலியிடங்கள்: 06

தகுதி: சந்தையியல் பிரிவில் முழு நேர எம்பிஏ முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது Diploma in Management and Specialization in marketing-இல் இரண்டு ஆண்டு முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.40,000

வயது வரம்பு: 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம்: Training and Skil Development Centre, NBCC(I) Ltd., M.G.Road, Ghitorni, Near Ghitorni Metro Station, New Delhi - 110 030.

நேர்முகத் தேர்வுக்கு தகுதியானவர்கள் www.nbccindia.com என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, அதனைப் பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்கள் மற்றும் நகல்களுடன் நேர்முகத்தேர்வில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://www.nbccindia.com/pdfData/jobs/Marketing%20Executive-Advertisement_16_Dec_2019.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 02.01.2020

மத்திய அரசின் அணுமின் நிலையத்தில் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 137

நிர்வாகம் : கைகா அணுமின் நிலையம்

பணியிடம் : கர்நாடகா

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: ஓட்டுநர் - 02

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் கனரக ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருப்பதுடன் இரண்டு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: டெக்னீசியன் - 06

தகுதி: சர்வேயர், எலக்ட்ரீசியன், எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஃபிட்டர், கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் போன்ற டெக்னீசியன் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் அறிவியல் பாடப் பிரிவில் பிளஸ் 2 தேர்ச்சி, சம்பந்தப்பட்ட டெக்னீசியன் பிரிவில் ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் மற்றும் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: டெக்னீசியன் பயிற்சியாளர் - 34

தகுதி: 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி, ஐடிஐ முடித்து ஓர் ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: ஆராய்ச்சி உதவியாளர் - 45

பணி: ஆராய்ச்சி உதவி பயிற்சியாளர் - 50

தகுதி: சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் மூன்று ஆண்டுகள் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 06.01.2020 தேதியின்படி குறைந்தபட்சம் 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராக இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி குறிப்பிட்ட பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பத்தாரர்களுக்கு வயது வரம்பில் தளர்வு வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத்தேர்வு, திறனறி தேர்வு, உடற்தகுதித் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்புகள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://npcilcareers.co.in/KGSST2019/documents/advt.pdf_ga=2.84764702.682159029.1576645395-464317252.1570079021 என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 06.01.2020

தமிழக அரசில் மாவட்ட நீதிபதி வேலை

பணி: District Judge (Entry Level)

காலியிடங்கள்: 32

சம்பளம்: மாதம் ரூ.51,500 - 63,070

வயதுவரம்பு: 35 வயது முதல் 45 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

தகுதி: சட்டத்துறையில் இளங்கலைப் பட்டம் பற்று தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருப்பதுடன் 7 ஆண்டுகள் வழக்குரைஞராகப் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: முதல்நிலைத் தேர்வு, முதன்மைத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.2000. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் விதவைகள் பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பத்தாரர்களுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பித்த பின்னர் அதனைப் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கைவசம் வைத்துக் கொள்ளவும்.

மேலும் கூடுதல் விவரங்கள் அறிய:

https://cms.tn.gov.in/sites/default/files/job/public_dist_judge_appointment_notification_121219.pdf என்ற லிங்க்கை கிளிக் செய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 08.01.2020

தமிழக அரசில் வேலை

பணி: Block Educational Officer

காலியிடங்கள்: 97

சம்பளம்: ரூ.36900- ரூ.1,16,600

வயது: 35 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

தகுதி: இளங்கலைப் பட்டத்துடன் பி.எட் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.trb.tn.nic.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்வுக் கட்டணம்: ரூ.500 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத் திறனாளிகள் ரூ.250 செலுத்த வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய : http://trb.tn.nic.in/beo2019/beo.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 9.1.2020

புதுதில்லி மத்திய மருத்துவ சேவைகள் சங்கத்தில் மேலாளர் வேலை

மொத்த காலியிடங்கள்: 13

பணி: Manager - 13

துறைவாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:

1. procurement - 04

2. Quality Assurance - 02

3. Logistics and Supply Chain - 03

4. Finance-02

5. Administration - 01

6. Information Technology - 01

சம்பளம்: ரூ.35,000

தகுதி: B.Pharma/B.Tech/MBA என துறைவாரியாக கல்வித் தகுதி மாறுபடும்.

வயது: 40 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The General Manager (Administraion), Central Medical Services Society, 2nd Floor, Vishwa Yuvak Kendra, 8, Teen Murtl Marg, Chanakyapurai, New Delhi-110021

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.cmss.gov.in/sites/default/files/RR%20%2CAdvertiseemnt%20%20and%20Application%20for%20the%20post%20of%20Managers..pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 10.01.2020

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்