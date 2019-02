1909 -ஆம் ஆண்டு பாண்டிய குல க்ஷத்ரிய நாடார் திருமங்கலம் உறவின்முறை, மதுரை மாவட்டத்தின் அருகில் வசித்து வரும் கிராம மக்கள் குறிப்பாக விவசாயத்தையே நம்பி வாழும் மக்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்பட வேண்டும் என இச்சமூகப் பெரியவர்கள், இப்பள்ளியைத் தொடங்கினர். இவர்கள் தங்கள் சமூகம் மட்டுமே வளர வேண்டும் என்று எண்ணாமல், எல்லா மக்களும் பயன்பெற வேண்டும் எனத் தொடங்கினர். இப்பள்ளி மதுரையிலிருந்து தெற்கே 20 கி.மீ. தொலைவிலும் - விருதுநகரில் இருந்து வடக்காக 28 கி.மீ. தொலைவிலும் உள்ள திருமங்கலத்தில் அமைந்துள்ளது.

இப்பள்ளி தொடக்க காலத்தில் இருந்து மாணவர்களுக்குத் தனியாகவும், மாணவிகளுக்குத் தனியாகவும் அமைந்து செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது இப்பள்ளியில் ஏறத்தாழ 2 ஆயிரம் மாணவர்களும், 2 ஆயிரம் மாணவிகளும் பயில்கின்றனர். தமிழக பாடத்திட்டத்தின்படி (STATE BOARD) கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறது. தற்போது இந்த நிர்வாகத்தின் கீழ் 10 கல்வி நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இவற்றில் 2 மேல்நிலைப் பள்ளிகளும், 3 மெட்ரிகுலேசன், 2 ஆரம்பப் பள்ளிகள், 1 சிபிஎஸ்இ பள்ளியும் மற்றும் ஒரு கலை, அறிவியல் கல்லூரியும் இயங்கி வருகின்றன.

இப்பள்ளிகளில் படித்த எண்ணற்ற மாணவர்கள் பிற்காலத்தில் மருத்துவர்களாக, பொறியியல் வல்லுநர்களாக மற்றும் பல்வேறுதுறையில் தங்களுக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர்களாகத் திகழ்ந்திருக்கிறார்கள்.

இவர்களுடைய பள்ளிகளில் கல்வியின் தரம் நன்றாக இருப்பதாலும், பள்ளி கற்றுக் கொடுத்த தன்னம்பிக்கையின் வாயிலாகவுமே இப்பள்ளியில் பயின்ற மாணவர்களால் சிறப்பான நிலையை அடைய முடிந்தது.

"கிராமப்புற பள்ளியில், தமிழ்வழியில் பயின்ற மாணவர்களாகிய நாங்கள் நகரங்களில் படித்த மாணவர்களிடம் போட்டி போட முடியாது' என்ற தாழ்வு மனப்பான்மை இப்பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவர்களிடம் ஏற்படாதவாறு இப்பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இப்பள்ளியில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்களுக்கு இப்பள்ளி கல்வியோடு நல் ஒழுக்கத்தையும், பிறருக்கு உதவும் குணத்தையும், தன்னம்பிக்கையையும், வாழ்க்கையில் பின்னாளில் எங்கு சென்றாலும் தைரியமாக மற்றவர்களோடு போட்டியிட்டு வெற்றி அடைய முடியும் என்ற உயர்ந்த நம்பிக்கையையும் இப்பள்ளி கொடுத்திருக்கிறது என்பதற்கு இங்கு கல்வி பயின்ற முன்னாள் மாணவர்கள் சிலரே சாட்சியாக உள்ளனர். அவர்களில் சிலரைப் பற்றிப் பார்ப்போம்:

கே.டி.கே.தங்கமணி:

1913 - ஆம் ஆண்டு பிறந்த கே.டி.கே.தங்கமணி லண்டனில் சட்டம் பயின்றவர். மறைந்த சீனத்தலைவர் மாசேதுங், வியட்நாம் நாட்டின் தலைவர் ஹோ சி மின் ஆகியோரைச் சந்தித்து கருத்துகளைப் பரிமாறிக் கொண்டவர். சிங்கப்பூர், மலேசியாவில் பணிபுரிந்து சுதந்திரத்திற்குப் பின் இந்தியா வந்தடைந்தார். மதுரை மக்களைவை உறுப்பினராக (1957-62)வும், சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் (1974-76) பணியாற்றியவர். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் மாநிலச் செயலாளராக இருந்தவர்.

பி.கக்கன்:

1903 -ஆண்டு பிறந்த கக்கன் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர். தமிழகக் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர். தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்தவர். வைகை அணை, மேட்டூர் அணை உருவாகக் காரணமாக இருந்தவர். தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கென ஹரிஜன் சேவா சங் என்ற அமைப்பை உருவாக்கி அதன் வாயிலாக மாணவர்கள் இலவசமாகத் தங்கி கல்வி கற்கும் சூழலை ஏற்படுத்தியவர். விவசாயத்துறை அமைச்சராகவும் பணியாற்றியவர். காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்த காமராஜர் முதலமைச்சர் ஆன போது கக்கன் காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்தார். 1967 வரை பல்வேறு துறைகளில் அமைச்சராகப் பணியாற்றி, கக்கன் எண்ணற்ற ஏழை எளிய மாணவர்கள் கல்வி பெற வழி வகுத்தார்.

என்.எஸ்.வி.சித்தன்:

1934 - இல் பிறந்த இவர் திண்டுக்கல் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக 1967-71 மற்றும் 1980 -87 காலகட்டங்களில் பணியாற்றினார். பின்னர் திண்டுக்கல் பாராளுமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு மக்களவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இவர் அமைச்சராக ஆகவில்லை என்ற போதிலும், திண்டுக்கல், நத்தம், பெரியகுளம், தேனி போன்ற மதுரை மாவட்டத்தின் முன்னாள் பகுதிகளிலும் உள்ள அனைத்து ஊர்களிலும் சாலைப் போக்குவரத்து வசதிகள் உருவாக முக்கியப் பங்காற்றினார். மேலும் மக்களுக்கு பல அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுத்தார். மருத்துவ வசதி கிடைக்க உதவினார். நத்தம், தேனி போன்ற இடங்களில் தொழிற்சாலைகள் உருவாகக் காரணமாக இருந்தார். இதனால் எண்ணற்ற குடும்பங்கள் வசதியடைந்து மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்றுத் தர வழி ஏற்பட காரணமாக இருந்தார்.

இதே போன்று, இப்பள்ளியில் பயின்ற சகோதரர்கள் வி.கே.ஜெயக்கொடி ஐ.ஏ.எஸ். மற்றும் வி.கே.சுப்புராஜ் ஐ.ஏ.எஸ். ஆகிய இருவரும் தமிழக அரசில் பல்வேறு திட்ட வளர்ச்சிக்கு செயலர்களாகப் பணியாற்றி வந்தார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதேபோன்று தற்போதுள்ள டாக்டர் சுதாகர் ஐ.பி.எஸ். மற்றும் எண்ணற்ற மருத்துவர்கள், பொறியாளர்கள், தொழிலதிபர்கள், அரசுப் பணியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் இந்த பள்ளியில் பயின்றவர்கள். தற்போது பிளஸ் டூ மற்றும் 10 ஆம் வகுப்புகளில் மாணவர்கள் சாதனை படைக்கும் வண்ணம் இப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. எத்தனையோ பள்ளிகள் நிர்வாகத் திறமை இல்லாமல் புகழ் மங்கிக் கிடக்கும் வேளையில் இப்பள்ளி மதுரை - திருமங்கலத்தில் மங்காப் புகழுடன் செயல்பட்டு வருகிறது.

PKN Primary & Nursery [North] School (2)

PKN Primary & Nursery [South] School

PKN Vidhyalaya [CBSE] up to VIII

PKN Matriculation Higher Secondary School

PKN Girls Higher Secondary School

PKN Higher Secondary School

PKN Matriculation School, Pasumalai, Madurai

PKN Matriculation Higher Secondary School, Dindigul

PKN Arts and Science College

(தொடரும்)

கட்டுரையாசிரியர்:

சமூக கல்வி ஆர்வலர்

www.indiacollegefinder.org