மத்திய அரசில் வேலை

பணி: Safaiwala - 06

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15,700 - 50,000

தகுதி: எட்டாம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

பணி: Mazdoor - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,500 - 62,000

தகுதி: Wireman, Fitter, Carpenter, Plumber, Electrician, Mason Course போன்ற பிரிவில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: Male Nursing Assistant - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.15,700 - 50,000

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் இரண்டு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Secondary Grade Teacher - 01

சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,600 - 65,500

தகுதி: பிளஸ் டூ முடித்து ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்தவர்கள் அல்லது பி.எட் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வயதுவரம்பு: 08.02.2019 தேதியின்படி 18 முதல் 25 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் தொழிற்திறன் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100. இதனை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.cbwellington.com என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.cbwellington.in/pdf/Appointment2019DetADVT.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்து கொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 08.02.2019

ஏர் இந்தியாவில் வேலை

பணி: Security Agents

காலியிடங்கள்: 29

சம்பளம்: மாதம் ரூ.17,654

வயதுவரம்பு: பொதுப்பிரிவினர் 28 வயதிற்குள்ளும், ஓபிசி பிரிவினர் 31 வயதிற்குள்ளும், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் 33 வயதிற்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் 3 ஆண்டு இளங்கலை பட்டம் பெற்று இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பேசத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். என்சிசியில் பி/சி சான்றிதழ், தீயணைப்புத் துறை பயிற்சி, பாதுகாப்பு பயிற்சி மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை பயிற்சி பெற்றிருப்பது விரும்பத்தக்கது.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: உடற்திறன் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 10.02.2019

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம்: Devidutt Dalmiya College of Physical Education,Keshav Vidhyapeeth, Jamdoli, Jaipur - 302031

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.500. இதனை தில்லியில் மாற்றத்தக்க வகையில் டி.டி.யாக எடுத்து செலுத்த வேண்டும். டி.டி.யின் பின்புறம் விண்ணப்பதாரர் பெயர் மற்றும் தொலைபேசி எண்ணைக் குறிப்பிடவும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.airindia.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்தவுடன் அதனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதனுடன் டி.டி, தேவையான அசல் மற்றும் சுய சான்று செய்யப்பட்ட நகல் சான்றிதழ்களுடன் நேர்முகத் தேர்வில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.

விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 08.02.2019

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.airindia.in/writereaddata/Portal/career/698_1_Advertisement-AIATSL-2019-JAIPUR.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை

பணி: தொழில் நுட்பவியலாளர் (Technician (Lab) - 01

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது அதற்கு இணையான தகுதி பெற்றவர்கள், 2 ஆண்டு லேப் டெக்னீசியன் பட்டயப் படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்.

வயதுவரம்பு: 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் விலக்கு உண்டு.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,500 - 62,000

தேர்வு செய்யப்படும் முறை : கல்வித் தகுதி மற்றும் வாய்வழி தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://aavinmilk.com என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The General Manager, Kanyakumari District Co-operative Milk Producers‟ Union Limited, K.P.Road,

Nagercoil, Kanyakumari District - 629003.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.aavinmilk.com/hrkanapp110119.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசித் தேதி: 11.02.2019

ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் வேலை

பணி: Group B & Group C

காலியிடங்கள்: 70

பணி: Junior Hindi Translator - 03

தகுதி: ஹிந்தி, ஆங்கிலம் பாடப்பிரிவில் ஆங்கிலம், ஹிந்தியை ஒரு பாடமாகக் கொண்டு முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Technical Assistant(Nuclear Medicine) - 02

தகுதி: Physics, Chemistry,Microbiology, Life Sciecnce போன்ற பிரிவுகளில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Technical Assistant(Urology) - 01

தகுதி: Medical Radiation Technology, Allied Health Science in Urology பிரிவில் இளங்கலை பட்டம் பெற்று 2 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் 35,400

பணி: Nursing Officer - 60

தகுதி: Nursing பிரிவில் இளங்கலை பட்டம் அல்லது டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.44,900 - 1,42,400

வயதுவரம்பு: 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Stenographer Grade-II - 03

தகுதி: பிளஸ் டூ தேர்ச்சியுடன் நிமிடத்திற்கு 80 வார்த்தைகள் வீதம் 10 நிமிடத்திற்கு கணினியில் தட்டச்சு செய்யும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500

பணி: MTS-Cobbler - 01

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,000

வயதுவரம்பு: 27 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொதுப்பிரிவினர் மற்றும் பொதுப்பிரிவினரை சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவத்தினர், பிசி, ஓபிசி, முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு ரூ.1500, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு ரூ.1,200 செலுத்த வேண்டும். இதனை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் கிடையாது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.jipmer.puducheery.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: http://www.jipmer.puducherry.gov.in/sites/default/files/Detailed%20Advertisement%20of%20Group%20B%20%26amp%3B%20C%20posts%20-%20January%202019%20session.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 13.02.2019

விவசாய மேலாண்மை கல்லூரியில் வேலை

பணி: Junior Research Fellow - 01

பணி: Young Professional - II - 02

வயதுவரம்பு: 01.02.2019 தேதியின்படி ஆண்கள் 35 வயதிற்குள்ளும், பெண்கள் 40 வயதிற்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம்: ICAR-National Academy of Agricultural Research Management, Rajendranagar, Hyderabad -500 030.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://naarm.org.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான அசல் சான்றிதழ்கள் மற்றும் சுய சான்றொப்பம் செய்யப்பட்ட சான்றிதழ் நகல்களுடன் நேர்முகத் தேர்வில் கலந்துகொள்ள வேண்டும்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 06.02.2019

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய: https://naarm.org.in/wp-content/uploads/2019/01/Advt.for-JRF-and-Young-Professionals-II-ilovepdf-compressed.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

தொகுப்பு: இரா.வெங்கடேசன்