மத்திய அரசின் கீழ் சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி (CIPET)-இல் பல்வேறு வேலை வாய்ப்புப் பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன. அவற்றில் சில:

Machine Operator - Plastics Processing

Machine Operator - Injection Moulding

Machine Operator -Blow Moulding

Machine Operator - Plastics Extrusion

Machine Operator - Film Extrusion

Machine Operator - Pipe & Profile Extrusion

Machine Operator - Plastics Recycling

Machine Operator - Tool Room

Machine Operator - CNC Lathe

Machine Operator - CNC Milling

Plastics Mould Manufacturing

Advanced Plastics Mould Manufacturing

Maintenance of Machinery

Plastics Product and Mould Design

Testing & Quality Control for Plastics Materials & Products

இவை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள: https://www.cipet.gov.in/academics/vocational-training-program_course_offered.php என்ற வலைதளத்தைப் பாருங்கள்.

-எம்.ஞானசேகர்