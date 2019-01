அமெரிக்காவில் உள்ள ரிஃபார்ம்டு சர்ச் ஆஃப் அமெரிக்கா என்ற அமைப்பினால் உருவாக்கப்பட்டது மிஷனரிஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன் ஆற்காடு மிஷன் (AAM). இதன் முயற்சியால் 1898 ஆம் ஆண்டு ஊரீசு கல்லூரி என்ற கல்லூரி வேலூரில் தொடங்கப்பட்டது. அமெரிக்காவில் உள்ள பரந்த மனப்பான்மை உள்ள ரால்ப் - எலிசபெத் ராட்மென் ஊரீஸ் என்ற தம்பதியினர் அளித்த நன்கொடையால் இதன் முதல் கட்டடம் கட்டப்பட்டது. இவர்களுடைய நினைவாகவே இக்கல்லூரி ரால்ப் - எலிசபெத் ஊரீசு கல்லூரி என்றழைக்கப்படுகிறது.

ரெவரன்ட் டாக்டர் டபிள்யூ.எல். ஸம்பெரிலியன் என்பவர் (W.L.ZHAMBERILIAN)

இந்தக் கல்லூரியின் முதலாவது முதல்வராக இருந்தார். 19 ஆம் நூற்றாண்டில் வேலூர் பகுதி வறுமையிலும், ஆன்மிகப் பின்னடைவிலும் இருந்தது. இதனைப் போக்குவதற்கு உயர் கல்வி மிக மிக முக்கியமானது என்ற குறிக்கோளுடன் மாணவர்களை கல்வி ஒன்றின் வாயிலாகவே இவர்களை முன்னேற்ற முடியும் என்ற காரணத்தினால் தரமான கல்வி எல்லாருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இக்கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது.

முதலில் இரு பாலினரும் படித்த கல்லூரியில் 1960 - களில் இக்கல்லூரியின் முதல்வராக இருந்த ஏ.என்.கோபால் மாணவிகளைச் சேர்க்கவில்லை. இந்தக் கல்லூரியின் பெயர் ரால்ப் & எலிசபெத் என்றிருந்ததை ஊரீசு கல்லூரியாக மாற்றிவிட்டார். இந்த கல்லூரி சிஎஸ்ஐ நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கி வருகிறது.

இக்கல்லூரியில் 13 துறைகளில் இளங்கலை மற்றும் முதுகலைப் பட்டம் வழங்கப்படுகிறது. ஆராய்ச்சிப் படிப்புகளும் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த பகுதியில் மிகப் புகழ்பெற்ற கல்லூரியாக இது விளங்கி வருகிறது.

வள்ளல் பி.டி.லீ. செங்கல்வராய நாயக்கர் 1829 - ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். இவருடைய தந்தையார் பெருமாள் நாயக்கர் ஆங்கிலேய அரசினால் சர்தார் பகதூர் பட்டம் பெற்றவர். சுபேதார் மேஜராக சென்னை ராணுவத்தில் பணியாற்றியவர்.

செங்கல்வராய நாயக்கர் சிறுவயதிலேயே கடவுள் பக்தியுடனும், பாரம்பரிய கலாசாரத்தைப் பின்பற்றுபவராகவும், சுற்றிலும் உள்ள மக்களிடம் அன்புடன் பழகுபவராகவும் அவர் வளர்க்கப்பட்டார். இவர் இளம் வயதிலேயே தொழில்துறையில் அதிக ஆர்வத்துடன் இருந்தார். வணிகத்தில் நல்ல வருமானத்தை ஈட்டினார். அவருடைய தந்தையார் மறைவிற்குப் பின் - 30 வயதில் - இவரே சென்னையில் தொழில்களைத் தொடங்கினார். சென்னையில் உள்ள இந்திய வணிக சமூகத்தின் தலைவரானார். வெளிநாட்டு நிறுவனத்தின் இந்தியத் தொடர்பாளராக (Dubash of Messrs - Shand and Co) அவர் இருந்தது, அவருக்கு நல்ல வாய்ப்புகளைக் கொடுத்தது.

1857 - இல் ஏற்பட்ட பெரிய பஞ்சத்தின் போது, இவருடைய வீடு ஏழை மக்களின் புகலிடமாக விளங்கியது. குலம், கோத்திரம் எதுவும் பார்க்காமல் ஏழை மக்களுக்கு உணவு, உடை, இருப்பிடம் உட்பட எண்ணற்ற உதவிகள் செய்து வந்தார். இவருக்கு விருப்பமான இடமாக திருவல்லிக்கேணியில் உள்ளபெரிய கோயில் இருந்து வந்தது. பக்தி நூல்களை வெளியிட ஓர் அமைப்பை (சபை) நிறுவினார் வைணவத்தைப் பற்றி நிறைய புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டன.

இவர் 1870 -78 - இல் இவருடைய திரண்ட சொத்துகளை பி.டி.லீ. செங்கல்வராய நாயக்கர் அறக்கட்டளை என்பதை உருவாக்கி அதற்கு இலவசமாகக் கொடுத்தார். சிறிது பணத்தை குடும்பத்துக்கு கொடுத்தார். இந்த அறக்கட்டளை மூலமாக நிறைய அநாதைக் குழந்தைகளுக்கு உதவினார்கள். கல்வி வளர்ச்சிக்கும் உதவினார்கள். 1874 - இல் 45 வயதில் மறைந்தார்.

இவர் அறக்கட்டளையின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பி.டி.லீ. செங்கல்வராய நாயக்கர் சாரிட்டி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் சென்னை வேப்பேரியில் அமைந்துள்ளது. உயர்கல்விக்கான - போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பல்வேறு பயிற்சிகளை இங்கு அளித்து வருகிறார்கள். பி.டி.லீ. செங்கல்வராய நாயக்கர் பள்ளிகள் சூளையில் உள்ளன. ஆரம்பப்பள்ளி, மிடில் ஸ்கூல், ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஆகியவை உள்ளன. பி.டி.லீ. செங்கல்வராய நாயக்கர் இன்டஸ்டிரியல் ட்ரெயினிங் இன்ஸ்டிடியூட் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ளது. பாலிடெக்னிக் கல்லூரி ஒன்றையும் உருவாக்கி உள்ளார்கள். பி.டி.லீ. செங்கல்வராய நாயக்கர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி என்ற கல்லூரியை காஞ்சிபுரம் அருகே உள்ள ஊவேரி என்ற இடத்தில் தொடங்கியுள்ளார்கள்.

இவை தவிர, பி.டி.லீ. செங்கல்வராய நாயக்கர் ஆர்பனேஜ் அண்ட் ஃப்ரீ ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல், கம்யூனிட்டி லிட்ரெசி சென்டர் ஆகியவையும், சித்த, அலோபதி மருத்துவமனைகளும் பி.டி.லீ. செங்கல்வராய நாயக்கர் அறக்கட்டளை மூலமாக நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.



எண்ணற்ற ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித் தொகையுடன் கல்வி கற்றுத் தருகிறார்கள். இது தனியார் பொறியியல் கல்லூரி. செயின்ட் லூயிஸ் மான்ட்போர்ட் (Saint Louis-Marie Grignion de Montfort) 1673 இல் பிறந்தவர். பிரெஞ்ச் ரோமன் கத்தோலிக்க மதகுருவாக இருந்தவர். மிகச் சிறந்த கல்வியாளர். திறமையாகப் பேசக் கூடியவர். ஓவியம் தீட்டுவது, செதுக்குவது ஆகியவற்றில் திறமை உள்ளவர். கவிஞர். இதனால் இவரைப் "பிரிச்சுவல் லியானர்டோ டாவின்சி' என்பார்கள்.

எப்போதும் உண்மை பேச வேண்டும் என்று நினைப்பவர். உண்மை பேசுவதால் ஏற்படும் பின்விளைவுகளைப் பற்றி கவலைப்படாததால், அவர் பலமுறை பாதிக்கப்பட்டார். 43 வயதில் 1716 - இல் இறந்துவிட்டார். அவர் தனது பணிகளைத் தொடர நிறைய குழுக்களை விட்டுச் சென்றார். அவர்கள் ஏற்படுத்திய "மாண்ட்போர்ட் பிரதர்ஸ் ஆஃப் செயின்ட் கேபிரியல்' என்ற அமைப்பைச் சேர்ந்த குழுவினர் 1903 - ஆம் ஆண்டு இந்தியாவை வந்தடைந்தார்கள். இந்தியா முழுவதும் நிறையப் பள்ளிகளைத் தொடங்கினார்கள்.

1905 - ஆம் ஆண்டு, அந்த குழுவைச் சேர்ந்த ரெவரண்ட் பிரதர் யூகன்மெரி, பிரதர் கிளாடியன், பிரதர் லூயிஸ் டி ஆன்ஜ்ஜோ ஆகியோர் இந்தியாவுக்கு வந்தனர். இவர்கள் எல்லாரும் ஊட்டிக்கு வந்து அங்கு கிறிஸ்துவ திருச்சபையைத் தொடங்கினார்கள். அவர்களில் யூகன் மட்டும் ஏற்காடு வந்து 1917 ஆம் ஆண்டு மாண்ட்போர்டு ஸ்கூலை சேலம் அருகே உள்ள ஏற்காட்டில் தொடங்கினார். 30 ஆண்டுகள் அதை நிர்வகித்து வந்தார். பள்ளியில் தங்கி கல்வி மற்றும் பள்ளியின் பல்வேறு வளர்ச்சிக்கு என்ன செய்வது என்று திட்டமிட்டுச் செயலாற்றினார். இவர் வழியாக கல்வி பயின்ற எண்ணற்ற மாணவர்கள் வாழ்க்கையில் புதிய திருப்பங்களையும், தன்னம்பிக்கையையும் பெற்றார்கள். எல்லா மாணவர்களையும் ஒரே மாதிரியாக கவனிக்கும், அன்பு செலுத்தும் இவருடைய பண்பு, அனைத்து மாணவர்களையும் கவர்ந்தது. யாராவது ஒரு மாணவர் தவறு செய்தால் அந்த தவறுக்காக அவரிடம் கடுமையாக நடந்து கொள்ளாமல், அன்பாகவும், கனிவாகவும் அவரை அணுகி மீண்டும் தவறுசெய்யாமல் அவரைத் தடுத்தார். மாணவர்களின் எந்தப் பிரச்னையையும் இவரிடம் எந்த நேரத்திலும் சொல்லலாம். அவர் அதைப் பொறுமையாகக் கேட்டு, மாணவரின் பெற்றோரிடம் ஆலோசித்து, மாணவரை பிரச்னைகளில் இருந்து வெளிக்கொண்டுவந்து விடுவார். 1926 - ஆம் ஆண்டு முதல் அவர் அந்த பள்ளியின் பிரின்ஸிபாலாக இருந்துவந்தார். 1927 - இல் முதல் பள்ளி ஆண்டு மலரைக் கொண்டுவந்தார். "ஹவுஸ் சிஸ்டம்' என்ற புதுமுறையை முதன்முதலாகக் கொண்டு வந்தார். இவர் ஒரு முன்மாதிரியான கல்வியாளர். என்றைக்கும் அலுவலகத்தில் ஓய்வெடுத்ததில்லை. தொலைநோக்குப் பார்வை, பரந்த மனப்பான்மை, ஏழை மாணவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஆகியவை இவரைப் பிற ஆசிரியர்களிடம் இருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்றன.

மாண்ட்போர்டு பள்ளியில் மாநிலப் பாடத்திட்டம் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. 3 - ஆம் வகுப்பு முதல் 12 - ஆம் வகுப்பு வரை உள்ளது. இந்தப் பள்ளி தங்குமிடப் பள்ளி. நூலகம், கம்ப்யூட்டர் கிளப்ஸ், என்சிசி, என்எஸ்எஸ் போன்றவையும் உள்ளன. இங்கு தங்கக் கூடிய மாணவர்களுக்கு நல்ல வசதி உள்ளது. நல்ல உணவு தரப்படுகிறது.

ஸ்விம்மிங், நூலகம், ஆய்வுகூடங்கள், ஜிம்னாஸியம், குதிரையேற்றம், டென்னிஸ் கோர்ட் ஆகியவை இந்தப் பள்ளியில் உள்ளன. இதில் பயின்ற மாணவர்கள் தங்களுக்கு என தனிமுத்திரை பதித்து வருகிறார்கள். சசிதாரூர் இந்தப் பள்ளியில் படித்தவர்.

முதலில் இந்தப் பள்ளி ஓர் ஐரோப்பிய பள்ளியாக இருந்தது. முதல் உலகப் போருக்குப் பிறகு 1917 - இல் இந்தப் பள்ளி தொடங்கப்பட்டது. 1936 -42 - ஆம் ஆண்டுகளில் யூஜின் மேரி பிரின்ஸிபாலாகவும் எல்லீஸா வைஸ் பிரின்ஸிபாலாகவும் இருந்தனர். திறமையுடன் நிர்வகித்தனர். 1975 ஆம் ஆண்டு மே பீல்டு என்ற அருகில் உள்ள இடத்தை வாங்கி, ஹையர் செகண்டரி வகுப்புகளை உருவாக்கினார்கள். இந்தப் பள்ளியின் இன்னொரு பிரிவான DESHAYS MOUNT SCHOOL - இல் ஐசிஎஸ்இ (ICSE) சிலபஸ் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது.

3500 மாணவர்கள் படிக்கக் கூடிய மல்டி பர்பஸ் இன்டோர் ஸ்பெஷாலிடி ஆடிட்டோரியம் உள்ளது.

இந்த மாண்ட்போர்ட் பள்ளியில் நிறைய மாணவர்கள் படித்து பல்வேறு துறைகளில் திறமையானவர்களாகத் திகழ்கின்றனர். உதாரணத்திற்குச் சிலரைக் குறிப்பிடலாம்:

அரசியல்துறையில் ஈடுபட்டுள்ள சசிதரூர் இங்கு படித்தவர். அமெரிக்காவின் மிசிசிகன் மாகாணத்தில் உள்ள St. John Macomb-Oakland Hospital - இலும் மிகச்சிறந்த அறுவைச் சிகிச்சை நிபுணராகப் பணியாற்றி வரும் டாக்டர் இளங்கோ இடாயானா இந்தப் பள்ளியில் படித்தவர். 1976 - இல் படித்த சந்தோஷ் மேத்யூ என்பவர் National Council for Teacher Education in India ( NCTE) - இன் சேர்மனாகப் பணிபுரிந்து வருகிறார்.

